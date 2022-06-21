С повышенной зарплатой, но без трусов. Дела судейские накануне нового сезона

Сезон завершившийся пестрил судейскими скандалами, которые отправили на скамейку штрафников приличное количество арбитров. Рефери в нашей стране не хватает, это факт известный. Особенно высокопрофессиональных. Потому каждая потеря заметна. Так что без ротации судей ФНЛ и РПЛ, перед началом сезона-2022/23 обойтись никак не могли. Велика вероятность, что судить в премьер-лиге теперь будут несколько рефери из первого дивизиона: Роман Галимов, Артур Федоров, Сергей Чебан-младший и Сергей Куликов.

А вот из элитного дивизиона в ФНЛ опустится арбитр Игорь Панин. Судья был «забанен» в прошлом сезоне из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА, в матче «армейцев» против «Урала». Панин не указал на точку, несмотря на рекомендацию судей ВАР. Если рефери удачно проведет работу над ошибками в рамках первой лиги, то вскоре вернется в РПЛ.

Также после трехмесячной дисквалификации, аккурат к новому сезону, вернутся в премьер-лигу арбитры Артем Любимов и Алексей Сухой. Судьи были отстранены от работы после матча 23-го тура «Краснодар» - «Динамо». Здесь арбитры снова «споткнулись» о пенальти. Алексей Сухой ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» в концовке первого тайма. А судья на ВАР Артем Любимов, нарушив рекомендации департамента судейства РФС при проверке спорного эпизода, подтвердил назначение пенальти.

Меньше всех из отстраненных судей повезло Алексею Матюнину. Вероятнее всего, столичный арбитр не получит допуск в этом сезоне ни в РПЛ, ни в ФНЛ. После скандального матча 26-го тура «Химки» - «Крылья советов» и последовавшей за ним пикировки судьи с самим председателем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем – итог предсказуемый. И несмотря на то, что Матюнин сразу согласился на любые проверки, в том числе и пройти полиграф, окончательного решения по его будущему в судействе пока нет.

Всё идет к тому, что история эта надолго, поскольку даже запрос, инициированный судейским комитетом РФС для проверки имущественного положения Матюнина не дал никаких результатов. Недавно стало известно, что арбитр предоставил в комитет все необходимые документы и никаких дополнительных доходов, дорогостоящего имущества или машин у судьи не оказалось.

Какой следующий ход в связи с новыми вводными предпримет РФС пока непонятно. Ясно одно: пока судейский комитет зашел в тупик. Доказательств, чтобы на законных основаниях отстранить Алексея Матюнина от судейства, у них, видимо, нет. Но извиняться и откатывать назад в комитете тоже вряд ли собираются.

Недавно один из самых опытных наших арбитров Сергей Карасев сказал:

- Из-за постоянно растущих требований к арбитрам люди зачастую настолько боятся сделать ошибку, что в итоге делают ее. К сожалению, это так работает: арбитры находятся под стрессом, видят, что их коллег надолго отстраняют. Соответственно, нервная система не справляется, и появляются ошибки.

Так что в случае с Матюниным нельзя исключать человеческий фактор. Однако масштаб разразившегося скандала, безусловно, эту возможность практически нивелировал.

В общем, с нетерпением ждем очередного сезона премьер-лиги. В том, что там снова будет интересно, сомнений нет. Хотя бы потому, что российские судьи уже в первом туре выйдут на поле более мотивированными: их зарплата в новом сезоне удвоится. А система поощрений для лучших в своем деле тоже станет гораздо интереснее. Единственное, что пока собирается омрачить новый этап в жизни нашего судейства - это проблемы с экипировкой. Как стало сегодня известно, немецкая компания, чью форму использовали в последние годы российские арбитры, приостановила сотрудничество с РФС.