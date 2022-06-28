Fan-ID шагает по стране

Итак, с июля российский футбол войдет в новую реальность. Протесты общественности ни к чему не привели - систему fan-ID все-таки ввели. Пока постепенно и внутримышечно. По вене пустят в новом году.

В роли подопытных кроликов для эксперимента над болельщиками выступят регионы. Для прохода на стадион сертификат через госуслуги нужно будет оформить болельщикам из Самары, Екатеринбурга, Нижнего, Сочи и Ростова. Позиция активных болельщиков понятна - ни ногой на трибуны до отмены законопроекта. А вот как теперь попасть на футбол простым «кузьмичам»?

Вопрос интересный. Ответ на него изложен в специальном своде правил. В личном кабинете на госуслугах нужно заполнить анкету и приложить к ней свою фотографию. Так просто, думаете вы? Ну уж нет, свою личность непременно необходимо подтвердить личным визитом в МФЦ.

Главную дичь припрятали напоследок. Карту болельщика будут выдавать только в тех городах, где есть команда РПЛ. Другим на матчи премьер-лиги ходить необязательно - тут, видимо, элитный клуб. Чтобы съездить на футбол, теперь нужно закладывать время на получение сертификата - приехать впритык к свистку не получится.

Также новые правила отсекают простых зевак. Условно говоря, гуляете вы с дамой вдоль водохранилища в Химках, и вдруг захотите лицезреть возвращение “Торпедо” воочию, но, по новым правилам, сделать это не сможете. Впрочем, московский и подмосковный регион к fan-ID присоединятся только во второй части чемпионата.

К чести составителей календаря, экспериментальным регионам дали люфт в два тура на оформление документов. Таким образом, первая игра по новым правилам посещения пройдет 29 июля, где «Урал» примет «Краснодар». Наш прогноз неутешителен - просядет посещаемость и атмосфера. Мы уже прочувствовали это на матчах “Спартака” без “Фратрии”.

“На трибунах становится тише…” - эти строчки знаменитой песни стали пророческими. В этой войне чиновников и фанатов проиграют только клубы, причем финансово. Зато можно сделать красивый шаг навстречу по примеру ЦСКА. “Армейцы” закрепили за владельцами абонементов их места до отмены системы fan-ID.

А вы планируете ходить на футбол, пока будет действовать эта система?