Русская классика: кто виноват и что делать? Томск на грани потери профессионального клуба

В Небесной футбольной лиге намечается пополнение. Проведшая в РПЛ девять сезонов «Томь» осталась без лицензии на следующий сезон и почти наверняка как минимум на этот срок потеряет профессиональный статус.

УРОК, КАК НЕ НАДО ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Первый звоночек прозвенел 23 мая, когда РФС раздавал лицензии для выступления в первой лиге (бывшая ФНЛ), где томичи финишировали на 14-м месте. Они оказались в списке неудачников, получивших отказ из-за финансовых проблем.

По словам нашего источника, близкого к комиссии по лицензированию клубов РФС и знакомого с ходом дела, клуб не смог представить никаких гарантий финансирования на следующий сезон, коими выступают подтверждение субсидий, завизированные гарантийные письма или заключенные спонсорские договора. Руководство клуба только анонсировало некую сумму бюджета без малейших подтверждений этих цифр.

В РФС уже насмотрелись на «Анжи» и «Тамбовы» (да и саму «Томь» весной 2017-го) и больше не хотят посередине сезона за уши тянуть команды к финишу, лишь бы они просто дожили до заключительного тура, поэтому замки на песке оказались неубедительны. И кто их за это будет винить?

3 июня клуб подал апелляцию, но РФС был непоколебим. Что и не удивительно, ведь в судьбоносный для томского футбола день никто из представителей «Томи» не удосужился даже приехать на заседание комиссии, чтобы отстоять позицию клуба.

Так что руководству ничего не оставалось, кроме как, понурив головы, готовиться ко Второй лиге (бывшей ФНЛ-2). Однако 27 июня стало известно, что и здесь не срослось – при подаче документов не было выдержано требование по срокам.

ИГРОКАМ И ПЕРСОНАЛУ ДОЛЖНЫ СОТНИ МИЛЛИОНОВ

В телеграм-каналах поднялась большая волна негодования. Еще до того пресс-атташе клуба Сергей Симонов резко высказался в адрес нового ВРио губернатора Владимира Мазура в том духе, что руководитель региона поставил на «Томи» крест.

И поскольку в глазах общественности на него легла вся ответственность за происходящее, во вторник Мазур в своем телеграм-канале объяснил, что проблемы в клубе копились годами и привели к глубокому кризису, а ему достались по наследству (возглавил регион 10 мая).

По информации нашего источника, близкого к руководству клуба, долги составляют уже сотни миллионов рублей – в основном по зарплате футболистам и персоналу. А на спонсорах, как было принято раньше, выехать не удалось.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬСЯ СПОНСОРАМИ

«Но главная беда даже не в этом. В 2014 году, по решению областных властей, томские стадионы «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка.

Такое нельзя допустить! Поэтому я в экстренном порядке нашел деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона», – заявил Мазур.

Финансирование получат и местные кузницы подготовки талантов – молодежка и региональный центр подготовки футболистов, где занимаются дети и подростки. Забирать деньги у врачей и учителей - в пользу несостоятельного футбольного клуба и тратить их на профессиональных футболистов, не показывающих, к тому же никаких результатов? Этого делать никто не намерен.

Профессиональный спорт должен содержаться спонсорами, а если их нет, значит, он недостаточно привлекателен аудитории. Разве не так? Тем не менее, руководитель региона пообещал полную поддержку в борьбе за право все-таки принять участие во Второй лиге, поскольку не хочет закрывать футбольный клуб насовсем.

ВМЕСТО ФУТБОЛА – ФИТНЕС И ЙОГА

Ситуация сложилась сколь неприятная, столь и неоднозначная. Да, такое резкое понижение команды – беда, однако она стала следствием системного кризиса в руководстве клуба, приведшего к проблемам как на поле (за пять лет лишь раз поднялись в ФНЛ выше девятого места), так и за его пределами. Как иначе объяснить элементарный прокол со своевременной подачей документов?

Стоит уточнить, что президентом «Томи» является Сергей Жвачкин. Он был губернатором Томской области 10 лет – с марта 2012-го по 10 мая 2022 года. И именно в это время у клуба появились и стали накпливаться серьёзные проблемы. Нам скажут, что президент не руководит клубом лично. Для этого есть генеральный директор. Однако, кандидатур всех топ-менеджеров утверждает лично президент. С 2017 года генеральным директором ФК «Томь» является Татьяна Смирнова, занимавшая до этого пост финансового директора на протяжении пяти лет.

Источники в клубе говорят, что интересы Смирновой не выходят за пределы финтеса и йоги. И это многое объясняет, ведь при назначении перед ней ставились исключительно менеджерские, экономические и финансовые задачи. Но и спустя пять лет клуб обращается к государственной кормушке.

Второй примечательный факт зафиксирован в ее интервью, данном в апреле коллегам с «Матч ТВ» (есть на сайте клуба). В нем Смирнова признает наличие долгов и уточняет: стандартные даты финансирования спонсорами – конец февраля-март.

СЛОВО ЗА ТОМИЧАМИ

Так что странно теперь предъявлять претензии нынешнему руководству области за то, что оно не хочет тратить бюджетные средства на расчистку доставшихся в наследство авгиевых конюшен. Что не смущает ни пресс-атташе Симонова («губернатор поставил крест на «Томи»), ни паникеров, забрасывающих администрацию области письмами с криками о помощи.

Сейчас уже поздно дергать за рукав больших начальников, прося отобрать деньги у бюджетников, местных врачей и учителей. Придется самостоятельно пробиваться в ФНЛ-2 (авось РФС немного подвинется) и системно налаживать реальную экономическую работу (для этого руководство клуба, видимо, придется поменять), которая сможет поддерживать высокие спортивные результаты, потому что текущие затраченных средств точно не стоят.

Или вы правда считаете, что местному бюджету необходимо выделять сотни миллионов рублей на команду, домашние матчи которой в прошлом сезоне посещали в среднем около 970 человек? По-моему, единственный, кто имеет право ответить на этот вопрос, являются сами томичи. Слово за ними.