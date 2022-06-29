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Есть Бакаев – будет гол! «Зенит» разгромил ЦСКА и почти гарантировал победу в Кубке Пари Премьер

В двух матчах под руководством Федотова армейцам забить так и не удалось, а Бакаев второй раз подряд не уходит с поля без результативного действия.
Есть Бакаев – будет гол! «Зенит» разгромил ЦСКА и почти гарантировал победу в Кубке Пари Премьер
29 июня 2022 22:13
автор: Артем Зибрак
автор фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

СЕМАК ГОТОВИТ БАКАЕВА К «СПАРТАКУ»

Кубок Пари Премьер так своеобразно устроен, что для «Зенита» матч с ЦСКА стал на турнире заключительным, а для его соперника – первым. Поэтому оценивать таблицу непросто. Отметим лишь, что чистое поражение лишило армейцев шансов на победу в турнире. Матч состоялся в Москве, а символический первый удар по мячу произвел рэпер Баста.

Питерцы вышли вполне знакомым составом. Все-таки им через полторы недели играть со «Спартаком» в Суперкубке. Интересно, что в воротах появился 19-летний Даниил Одоевский, а не Михаил Кержаков. Вполне вероятно, ему удастся навязать партнеру конкуренцию в сезоне.

Второе замечание касается того факта, что «Зенит» вышел играть в четыре защитника, а не в три центральных, как в последнее время. Это позволило одновременно разместить на поле Клаудиньо, Малкома и Зелимхана Бакаева. Иван Сергеев расположился на острие, а за центр обороны отвечали Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков.

За армейцами следить было даже интереснее, поскольку их летом возглавил Владимир Федотов. Однако судя по тому, что в запасе из более или менее заметных игроков оказались только Адольфо Гайч и Владислав Яковлев, выводов по стартовому составу делать смысла нет. Кто был, тех тренер и выставил. Выделим разве что первую сравнительно значимую игру для Милана Гаича. До этого он провел тайм против «Велеса».

ШЕДЕВР СУТОРМИНА

«Зенит» в июне оставляет очень неоднозначное впечатление. «Пари НН» и «Сочи» питерцы обыграли только в серии пенальти, а против ЦСКА, несмотря на преимущество в кондициях (больше играли, ближе старт сезона) и качестве состава, долгое время довольно вяло действовали на чужой половине поля.

С другой стороны, уровень технического оснащения игроков столь велик, что первая же акцентированно разыгранная комбинация завершилась голом. Клаудиньо прокинул мяч в штрафную на Бакаева, тот неудачно прострелил, подхватил мяч и мягко набросил на линию штрафной, откуда Алексей Сутормин идеальным ударом уложил мяч под перекладину. Оставшиеся до свистка на перерыв шесть минут были для гостей лучшими в тайме.

В то же время ЦСКА выглядел неплохо, но в рамках имеющихся возможностей. Иван Обляков неплохо, но не так часто разгонял атаки в середине поля, которые по возможности подхватывали Хорхе Карраскаль (слева) и Чидера Эджуке (справа). С ними и связаны два наиболее интересных эпизода у ворот Одоевского – нигериец опасно подавал на Антона Заболотного (вратарь опередил), колумбиец с передачи Облякова остро пробил с угла штрафной мимо ближнего угла.

МОЛОДНЯК ФЕДОТОВА

В перерыве Федотов сделал разом пять замен, выпустив молодых игроков, а через 20 минут повторил прием, поэтому выводов об игре команды во втором тайме не будет. Отмечу лишь, что движения впереди стало больше. Парни получили шанс выступить перед родной публикой против самой сильной команды России и почувствовали доверие тренера. Нападающий Эдуард Багринцев так разошелся, что даже подтолкнул Вендела, когда тот высказывал недовольство Зайнутдинову.

Отметился и защитник Кирилл Большаков, но не так, как хотел бы – опоздав с отбором, влепил Андрею Мостовому в голень. Пенальти реализовал Сутормин, надевший к тому моменту капитанскую повязку (Семак тоже сделал несколько перестановок). А за 15 минут до конца забил с 11 метров уже сам Мостовой, которому «подарил» пенальти Александр Ерохин, получивший по ногам от Заура Тарбы.

В итоге закономерные 0:3, но они объяснимы. Пока Федотов выпускал ноунеймов (и Гайча), его визави бросал игру Вендела, Данилу Кругового, Александра Ерохина, Андрея Мостового. Солидная разница, не находите? С таким «Зенитом» будет крайне трудно бороться на длинной дистанции. Хотя в отдельно взятом матче питерцы не выглядят непобедимыми. В последний год они стали значительно круче в контроле и движении мяча и выходе из-под прессинга, но арсенал доставки мяча в штрафную обеднел. Подавать, например, стало совсем некому. Посмотрим, часто ли в сезоне соперникам будет удаваться ставить чемпионам блок. Первым попытается «Спартак».

КУБОК ПАРИ ПРЕМЬЕР
ЦСКА – «Зенит» – 0:3 (0:1)
Голы: Сутормин, 39 – 0:1. Сутормин, 67 – с пенальти – 0:2. Мостовой, 77 – 0:3.
ЦСКА (первый тайм): Акинфеев, Гаич, Каптилович, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов, Бистрович, Карраскаль, Обляков, Эджуке, Заболотный.
ЦСКА (второй тайм): Тороп, Гаич (Лукин, 69), Большаков, Дивеев, Щенников (Гурченко, 69), Зайнутдинов (Казаков, 69), Бистрович (Тарба, 69), Ермаков, Яковлев, Багринцев, Заболотный (Гайч, 69).
«Зенит»: Одоевский, Сутормин, Чистяков (Круговой, 46), Алип, Дуглас Сантос (Адамов, 46), Барриос (Вендел, 46), Кузяев (Кравцов, 62), Клаудиньо (Скроботов, 74), Бакаев (Ерохин, 61), Малком (Сандарчук, 74), Сергеев (Мостовой, 61).
Предупреждения: Алип, 56. Лукин, 70.
Судья: Москалев (Воронеж).

источник: «Советский спорт»
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