Красиво начали. Fan-ID можно оформить со вчерашнего дня, но все получают отказ

Особенно забавно было наблюдать за бедными коллегами с «Матч-ТВ»: их, видимо, вынудили, сразу же подать заявление и отчитаться – в эфире и в соцсетях. Но порадовать своих читателей и зрителей оказалось нечем. Некоторые молчали, некоторые – как Василий Конов – вынуждены были опубликовать скрин, похожий на то, что изображено у нас на обложке.

В технической поддержке «Госуслуг» говорят, что возникла «техническая ошибка:

- Уже работаем над устранением этой проблемы.

Но – пока система не готова. И тут пошло поехало. Главный тренер клуба ФНЛ Вадим Евсеев не может сделать fan-ID, чтобы попасть к себе на работу:

- Абсурдно то, что его даже нельзя пока оформить. Надо делать, но делать невозможно. И как теперь на футбол попасть? – говорит главный тренер ярославского «Шинника».

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что пытался загрузить 10 разных вариантов фотографий – все бракуются. Интересно: если у журналистов, у директоров команд, у тренеров – то есть у людей, привыкших постоянно работать с теми или иными документами, оформлять аккредитации для разного рода мероприятий ничего не получается, то почему должно получиться у простых болельщиков?