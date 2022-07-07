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У Басты долги в СКА. Сколько клубов мы еще потеряем?

Каждый из российских футбольных дивизионов – премиум (РПЛ), комфорт (Первая лига) и эконом (Вторая лига) перед стартом очередного сезона традиционно потряхивает. Основная причина дискомфорта классическая – деньги. Особенно остро тема финансов, конечно, накрывает, второй дивизион. Встает вопрос: а кому-то в России нужен футбол?
У Басты долги в СКА. Сколько клубов мы еще потеряем?
07 июля 2022 00:52
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «СКА Ростов-на-Дону»

На днях Василий Вакуленко, известный под творческим псевдонимом Баста, дал любопытный комментарий по теме напряженной ситуации в футбольном клубе СКА: «У нас не все гладко с финансами – долги внушительные».

Напомним, что в 2019 году музыкант стал владельцем когда-то главной команды его родного города Ростова-на-Дону. История была красивая и местами романтичная. К Василию обратились местные болельщики с просьбой спасти ростовскую команду.

СКА - клуб с историей. Был образован в 1937 году и за это время успел побывать серебряным призером чемпионата СССР, взять Кубок СССР в 1981 году, обыграв «Спартак» и приняв после этого участие в европейском Кубке обладателей кубков УЕФА. За клуб в разное время выступали Виктор Понедельник, Виктор Одинцов, Юрий Мосалёв, Анатолий Чертков и Игорь Гамула.

Баста долго не раздумывал, погасил все долги клуба, оставшиеся от прежних владельцев и вложил в развитие СКА еще 10 миллионов рублей. Музыкант пригласил новый тренерский штаб, а себя назначил ответственным за спонсоров и коммуникационные направления. Планы были амбициозные: успешно играть на уровне ПФЛ с перспективой выхода в Первую лигу, возродить собственную футбольную школу. Но как только клуб добрался до второго дивизиона Футбольной национальной лиги начались проблемы с своевременной выплатой заработной платы. В мае появилась информация о том, что некоторые игроки готовы приостановить свои выступления за команду, если его руководство не погасит перед ними долги. А в июне этого года почти весь тренерский штаб был вынужден покинуть команду.

Насколько у ростовского СКА все плохо и каковы шансы на выживание, Василий Вакуленко в своем свежем интервью так и не конкретизировал: цифра названа не была. Но Баста заверил: «СКА это даже не бренд, а легенда, которую всеми силами пытаемся сохранить». И добавил: «У меня на правой ноге набит герб Ростова-на-Дону и эмблема СКА, потому что это часть души. Вкладываю личные средства, плюс анонимно помогают болельщики. У нас нет официальных спонсоров». Что об этой ситуации думают непосредственно футболисты и тренеры клуба, Василий также не уточнил, сказав только: «Есть много инфантильных футболоведов, требующих от владельцев клубов всё и сразу. Но они не учитывают, к сожалению, в каком положении находится страна. Не устраивает регламент? Добро пожаловать в суд! Что тут скажешь? Пусть закон выбивает из нас эти деньги». Довольно циничная и странная фраза для владельца команды, особенно учитывая два первых высказывания о душе и готовности погасить долги перед клубом из своих личных средств. И даже, фраза, сказанная как будто в оправдание, что «картина одинаковая по всей стране. Везде задница», от осадочка не избавляет.

Но в одном Баста, конечно, прав. Картина на уровне второй и первой лиги примерно одинаковая. Например, за прошедший сезон ФНЛ-2 потеряла сразу несколько клубов. Среди них, «Спартак» (Туймазы), представлявший в первенстве России Башкирию. Сошел с дистанции ФК «Саранск», представлявший один из городов-хозяев ЧМ-2018. Клуб, гендиректором которого являлся бывший судья Александр Егоров, прекратил свое существование спустя год после образования. Попрощалась футбольная лига и с пермской «Звездой». Также незавидная участь настигла легендарный «Анжи». «Олимп-Долгопрудный», который по итогам сезона 2021/22 свалился из первого дивизиона во второй, в результате же, просто до него не дожил. В мае этого года подмосковному клубу отказали в лицензии из-за долгов по зарплатам и теперь будут банкротить. То же случилось и с многострадальной «Томью»: ее не допустили даже до выступлений во второй лиге, гарантии по необходимому бюджету от руководства клуба в РФС так и не получили. А ведь «Томь», которая отметила в этом году свое 65-летие, даже не вылетала из первого дивизиона. По итогам сезона команда заняла 13-е место.

Перед стартом сезона-2022/23 ФК «Лада-Тольятти» тоже приостановил свою профессиональную деятельность. Клуб остался без господдержки области. И теперь стало известно об еще одной потере - ФК «Чита» прекратил выступления на профессиональном уровне.

Посмотрим, какой вторая лига предстанет в новом сезоне. Может, переименование из ФНЛ-2 ей чем-то поможет. Новые правила лицензирования, например, ничем особо не помогли, учитывая количество павших. Хотя клубы второго дивизиона теперь и обязали сразу вносить 10 невозвратных миллионов (рублей) в качестве гарантии от скоропостижной смерти, как показывают реалии нашего футбола , это не спасает. Скорее даже, наоборот.

источник: «Советский спорт»
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