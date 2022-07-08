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Борис Рапопорт: Для «Зенита» сейчас Агаларов не очень интересен

Бывший спортивный директор и наставник «Зенита» высказался о том, кто мог бы помочь питерской команде.
Борис Рапопорт: Для «Зенита» сейчас Агаларов не очень интересен
08 июля 2022 11:48
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК "Уфа"

- Про Агаларова прошла информация, что он не подошел Семаку. С Вашей точки зрения, нужен ли этот футболист был «Зениту»?
- Сложная ситуация. Думаю, что, несмотря на то, что он много забил за «Уфу», я бы не сказал, что этот футболист обладает определенным классом. Игрок штрафной площадки, с хорошей скоростью. Может, так сложился сезон. Чтобы оценивать Агаларова, нужно посмотреть сезон или два, чтобы появилась какая-то стабильность в его игре. В «Уфе» он имел постоянное место в основном составе, без всякой конкуренции и особо не волновался. Как он будет выглядеть, когда не всегда станет появляться в «основе», мне сложно говорить.
Я пока осторожно оцениваю перспективы и считаю, что «Зенит» справедливо не стал заниматься его переходом. Насколько я знаю, и остальные московские клубы внимательно относились к Агаларову. Наверняка, требования финансовые у человека достаточно большие, а насколько он сможет проявлять себя дальше, рассуждать рановато. Тот же Сергеев, которого пригласили, поэтапно шел вверх, всё время забивал. Было понятно, что это игрок, который растет. Хотя тоже были определенные сомнения: возраст у него не совсем юный. Тем не менее, была видна и стабильность.
Я думаю, что если Сергей Богданович не проявил интереса, значит, анализировали с тренерским штабом, на какой позиции его поставить и с кем будет играть. И, на мой взгляд, игрок не комбинационный. В тот футбол, в который играет «Зенит», особенно при контроле мяча и, проводя позиционные атаки, на мой взгляд, он вряд ли сможет играть. Ему нужны передачи с фланга, он играет в штрафной площадке, одно-два касания, причем, достаточно агрессивно и активно. Я думаю, что для «Зенита» сейчас он не очень интересен.

- Есть ли необходимость в форвардах после ухода Дзюбы?
- Конечно. И не только в линии нападения. Причем, нападающий нужен разноплановый, чтобы можно было поменять игровую схему и модель в процессе игры. Защитники нужны. Хотя есть игрок из Казахстана Алип и из Екатеринбурга Адамов. Вернули Кравцова - тоже одаренный парень. Можно с ним работать дальше. Футболисты есть, но есть и проблемы. Для чемпионата страны этого подбора футболистов хватит. Хотя и травм достаточно много было. А вот что касается европейских турниров, то для этих соревнований нужно брать игроков практически во все линии.

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