Сергеев исполняет по-бразильски! «Зенит» разгромил «Спартак» в дебютном матче Абаскаля

ДЕБЮТЫ АБАСКАЛЯ, РЫБУСА, ЗИНЬКОВСКОГО, БАКАЕВА И КАССЬЕРРЫ

Кажется, никогда о Суперкубке России не говорили так много и долго. Все началось еще в конце мая, когда «Спартак» завоевал Кубок, и стало ясно, кому выпала честь открывать новый сезон. Все не упомнить. Тут были и долгие выборы места проведения, и намеки на бойкот, и выбор музыкантов (МакSим в итоге спела, но это показалось уже лишним), и матч ветеранов, и битва SMM. В общем, подогревали интерес, как могли, так что неудивительно, что трибуны практически ломились от количества зрителей. 55 тысяч зрителей – рекорд турнира.

Этот матч стал первым для главного тренера красно-белых Гильерме Абаскаля. Он сразу стал ставить команде тот футбол, которому его научили в академии «Барселоны», так что москвичи вышли на матч играть по схеме 4-3-3. Поздно вернувшиеся в расположение команды Виктор Мозес и Кристофер Мартинс в основу не попали, Александр Соболев выиграл конкуренцию у Шамара Николсона. За «Спартак» сразу дебютировал Мацей Рыбус, а во втором тайме – Антон Зиньковский.

Сергей Семак тоже возвращается к модели с двумя центральными защитниками. Хотя вряд ли он в восторге от пары Дмитрий Чистяков – Нуралы Алип, ведь год назад у него были Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. В остальном ничего примечательного, может, за исключением Алексея Сутормина на правом фланге обороны. Оба тренера сделали выбор в пользу максимально атакующих краев (Абаскаль справа предпочел Максимилиану Кофрие Даниила Хлусевича).

Еще примечательно, что наставник доверился Даниилу Одоевскому, а не опытному Михаилу Кержакову. Похоже, у молодого воспитанника появляется реальный шанс завоевать место в основе. Новички Родригао, Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра остались в запасе (двое последних вышли на замену), так что обе команды начали матч не в самых оптимальных в теории составах.

СЕРГЕЕВ БЬЕТ НЕ ХУЖЕ КЛАУДИНЬО

Видно, как футболисты соскучились по игре и были разгорячены окружающей игру обстановкой. С первых минут зенитовцы рванули вперед и сделали серию перспективных передач в штрафную, но первыми допустили опасный момент у своих ворот – Соболев выцарапал мяч у Алипа и сыграл на подключившегося Квинси Промеса, а тот приблизился к штрафной и покатил направо Даниилу Денисову, но удар у последнего получился скомканным.

Если днем ранее ветераны красно-белых возили соперника, а тот вынужден был играть на контратаках, то теперь все было с точностью до наоборот. Зенитовские легионеры очень качественно контролируют мяч, тогда как у спартаковцев очень мало игроков, способных вести игру.

Логично, что хозяева и открыли счет, чему способствовал прессинг в исполнении Далера Кузяева. Проведший чудовищный матч Наиль Умяров только перехватил мяч на своей трети поля, как совершил ошибку, затянув с передачей (пожалуй, это можно объяснить требованием Абаскаля не пинать мяч в борьбу) и позволил оппоненту выбить на Ивана Сергеева, которому удался сумасшедший обводящий удар в дальнюю девятку. Помните гол Клаудиньо в том памятном матче 7:1? Вот удар был сколь хорош, столь и похож. Такого от Сергеева на высшем уровне никто еще не видел.

БРАЗИЛЬЦЫ НАСЛАЖДАЮТСЯ ИГРОЙ

Новое в игре «Зенита», увиденное нами в предсезонном турнире, это согласие отдать мяч в ситуации, когда команда ведет в счете. За счет великолепной техники, скорости и взаимодействия исполнителей питерцы классно разбегаются на пространстве. Этим приемом хозяева и воспользовались всего пять минут спустя, поймав москвичей на высокой линии обороны. Дуглас Сантос разрезающей передачей вывел Малкома один на один с Александром Селиховым, и тот, обыграв вратаря, отправил мяч в пустые ворота.

Если до первого гола игру можно назвать сравнительно равной – не по владению мячом, но по качеству единоборств и общему пониманию происходящего в рамках своего стиля – то теперь гости поплыли. Атаки стали хаотичными, а игра в обороне как-то надрывной. Так что свисток на перерыв как нельзя кстати.

Правда, спартаковцы в раздевалке не сумели сделать правильные выводы. Опорная зона в отсутствие Мартинса была такой же голой, и зенитовские бразильцы менее чем через минуты в окружении оппонентов разыграли несложную, но логичную комбинацию, которую техничным ударом с линии штрафной завершил Вендел – 3:0.

НАДЕЖДА НА ЗИНЬКОВСКОГО, ПОДАРОК ЛИТВИНОВА

Вот почему постоянная смена тренеров в «Спартаке» идет команде во вред. Прошлой осенью Руй Витория переоценил возможности подопечных и решил сыграть в Петербурге в открытый агрессивный футбол, за что и поплатился счетом 1:7. Абаскаль стал третьим тренером с тех пор и просто не успел понять, куда попал, проявив дикую наивность. Красно-белые вместо того, чтобы сразу запереться перед своей штрафной, пытались играть с фаворитом на равных, а качеств (в первую очередь, у полузащитников, тем более, в отсутствие Мозеса и Перейры) для этого нет.

Если кто в «Спартаке» и понравился, так это вышедший в перерыве Зиньковский. Он постоянно получал мяч, вчистую обыгрывал Сутормина, много и точно пасовал, старался обострять и чуть не заработал пенальти, обокрав в чужой штрафной Чистякова. Кажется, Одоевский его срубил, но арбитр Владимир Москалев решил иначе. Ох, что будет после игры…

Второй тайм получился куда спокойнее первого. В том числе потому, что футболисты в первом официальном матче сезона ожидаемо устали. «Спартак» за счет Зиньковского куда больше владел мячом и интереснее атаковал, но уже и сам не верил в спасение. Что до «Зенита», пожалуй, стоит отдельно отметить Дугласа Сантоса, привычно великолепно сыгравшего у чужих ворот, и у своих. Уникальный футболист, конечно.

«Зенит» закономерно победил (и даже крупнее – Кассьерра в концовке поставил точку, приняв «подарок» от Руслана Литвинова), начав новый сезон с трофея и в очередной раз прибив принципиальнейшего соперника. «Спартак» же показал, что объективно уступает сопернику в классе, но совсем не безнадежен и в сезоне способен на многое.

СУПЕРКУБОК РОССИИ

«Зенит» - «Спартак» - 4:0 (2:0)

Голы: Сергеев, 29 – 1:0. Малком, 34 – 2:0. Вендел, 46 – 3:0. Кассьерра, 90+3 – 4:0.

«Зенит»: Одоевский, Сутормин (З. Бакаев, 69), Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Ерохин, 86), Барриос, Вендел (Круговой, 77), Кузяев, Малком (Мостовой, 77), Клаудиньо, Сергеев (Кассьерра, 69).

«Спартак»: Селихов, Хлусевич (Литвинов, 60), Н. Чернов (Рассказов, 77), Джикия, Рыбус, Денисов, Зобнин (Пруцев, 77), Умяров, Игнатов (Зиньковский, 46), Промес, Соболев (Николсон, 60).

Предупреждения: Н. Чернов, 57. Николсон, 88. Барриос, 86.

Судья: Москалев (Воронеж).