От Тила до Ханни. Семь худших трансферов в истории «Спартака»

По информации бразильских СМИ, Педро Роша намерен приостановить контракт со «Спартаком». Поскольку ему осталось мучиться в Москве всего один год, это означает его окончательный отъезд, то есть красно-белым так и не удалось отбить потраченные на его приобретение 12 млн евро. Бразилец однозначно в топе худших кейсов клуба при Леониде Федуне. Мы составили этот рейтинг.

Сразу оговорюсь, что какой-то однозначной формулы зачисления футболистов нет. В первую очередь, конечно, оценивалась разница между суммой продажи и приобретения, но она не была единственной. Все-таки надо учитывать и вклад футболиста в игру команды.

Поэтому сравнительно дорогостоящих Самуэля Жиго (приобретали за 8 млн евро) и Ивелина Попова (6 млн) в рейтинге не оказалось. Первый несколько лет был столпом обороны, второй помог выиграть чемпионат России. То же касается Эйдена Макгиди (куплен за 10 млн, продан за 2 млн, но набрал достойное 41 очко результативности в 93 матчах). Более спорная кандидатура – Айртон (7 млн), но он, во-первых, на три года напрочь закрыл вопрос на левом фланге, а во-вторых, еще не уехал окончательно.

Можете считать это чистой вкусовщиной и поспорить в комментариях. Итак, поехали!

1. ГУС ТИЛ (НИДЕРЛАНДЫ), - 13,5 МЛН ЕВРО

Фото: ФК «Спартак»

Пришел: за 18 млн из АЗ (лето-2019)

Ушел: за 3 млн в ПСВ (лето-2022), плюс 1,5 млн на арендах во «Фрайбург» и «Фейенорд»

Статистика за «Спартак»: 24 матча – 2 гола и 3 передачи

Трансфер Тила станет памятником бездарности управления клубом в эпоху Федуна. И что показательно, совершен он был по персональному указанию владельца. Федун увидел где-то плеймейкера и так впечатлился, что отвалил за него рекордные 18 млн – в три раза больше, чем тот стоил.

В принципе, было отчего впечатлиться – парень к 22 годам был капитаном АЗ и вел всю игру команды. Впоследствии его выступления в «Фейенорде» (21+5 в 49 матчах) подтвердили класс игрока, но за игрока дико переплатили и взяли вопреки всякой логике. Состав москвичей просто не позволял играть в атакующий комбинационный футбол, а в другом Гус оказался бесполезен. В итоге футболист потерял два года (аренда во «Фрайбурге» тоже не задалась), а клуб – почти полтора десятка миллионов евро без учета бонусов, подъемных, агентских, зарплаты и прочих расходов.

С «Фейенордом» дошел до финала Лиги конференций и летом был продан в ПСВ за жалкие 3 млн.

2. ПЕДРО РОША (БРАЗИЛИЯ), - 10,3 МЛН

Фото: ФК «Спартак»

Пришел: за 12 млн из «Гремио» (лето-2017)

Ушел: бесплатно? Плюс 1,7 млн на арендах в «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе»

Статистика за «Спартак»: 19 матчей – 1 гол и 2 передачи

Голландец только этим летом обошел в нашем бесславном рейтинге бразильского вингера. Та история тоже мегапоказательна. Начать с того, что скауты «Спартака» приехали в «Гремио» на другим футболистом, Луаном. Но тому Россия показалась недостаточно интересной, и он отказался. А его товарищ по команде был не прочь пробиться в Европу через РПЛ, и красно-белые купили Рошу.

Примечательно, что до сих пор никто так и не взял на себя ответственность за этот трансфер. Гендиректором был Сергей Родионов, а первым вице-президентом, вроде бы занимавшимся трансферами, Наиль Измайлов. Он сейчас является временным руководителем Первой лиги. Ходит легенда, что он осуществил этот трансфер по согласованию с Массимо Каррерой, хотя тот и не видел футболиста в деле.

Ну, а не получилось у Роши примерно по тем же причинам, что и у Тила – он попал в команду с совершенно не подходящим стилем. «Спартак» Карреры опаснее всего был в контратаках, тогда как «Гремио» играл в позиционный футбол. Впрочем, время показало, что и классом бразилец оказался не столь высок.

Начал Роша неплохо – с гола и двух передач в трех первых играх, но за следующие пять лет результативными действиями так и не отметился. Многочисленные аренды также не привели его в сознание. В данный момент он все еще является игроком «Спартака», так что шансы на спасение положения еще есть, хотя и чисто теоретические.

3. ДИНИЯР БИЛЯЛЕТДИНОВ (РОССИЯ), - 6,7 МЛН

Фото: Sovsport.ru

Пришел: за 6,7 млн из «Эвертона» (зима-2012)

Ушел: бесплатно в «Рубин» (лето-2014)

Статистика за «Спартак»: 30 матчей – 3 гола и 1 передача

Вот с полузащитником сборной России вышла обидная промашка. Он круто выступал за «Локомотив» и два с половиной года пытался пробиться в состав «Эвертона», где периодически показывал класс, поэтому столь крупного провала мало кто ожидал, в том числе и Валерий Карпин.

В истории с Билялетдиновым обвинять, кроме него самого, некого. Видимо, после АПЛ он был уверен в том, что будет блистать в России без малейших усилий, и не нашел в себе мотивации бороться за место в составе. Сначала полузащитник долго набирал форму, потом получил травму паха, выбыл из состава, не смог вернуть кондиции и осел на скамейке.

Аренды в «Анжи» и «Торпедо» прошли с переменным успехом, и по завершении контракта он ушел в «Рубин», где за два сезона провел всего 14 матчей. Далее были литовский «Тракай» и завершение карьеры.

4. АРАЗ ОЗБИЛИЗ (АРМЕНИЯ), - 6,5 МЛН

Пришел: за 8 млн из «Кубани» (лето-2013)

Ушел: за 1,3 млн в «Бешикташ» (зима-2016)

Статистика за «Спартак»: 40 матчей – 5 голов и 5 передач

Озбилиз ярко выступал за «Кубань» и запомнился боссам «Спартака» по очным встречам, в которых забил два мяча. И 8 млн на тот момент не казались такой уж дикой переплатой при номинальной стоимости в 6,5 млн. Плюс школа «Аякса», откуда полузащитник прибыл всего год назад.

Однако первый же сезон получился неубедительным. Вингер получал не так уж мало игровой практики, но в рисунок команды вписаться не мог, а перед следующим сезоном порвал кресты и выбыл на год – вышел только на 15 минут в заключительном туре.

С тех пор как футболист Озбилиз закончился. Он промучился еще полгода и был продан в «Бешикташ», но нигде больше не заиграл. Впоследствии ни разу не провел за сезон даже 900 минут, хотя успел отметиться в Стамбуле, «Райо Вальекано», молдавском «Шерифе», «Виллем II» и «Пюнике». Этим летом в 32 года остался без команды.

5. ДЕМИ ДЕ ЗЕУВ (НИДЕРЛАНДЫ), - 6 МЛН

Фото: Sovsport.ru

Пришел: за 6 млн из «Аякса» (лето-2011)

Ушел: бесплатно (лето-2014)

Статистика за «Спартак»: 33 матча – 3 гола и 4 передачи

Второй голландец в нашем рейтинге. Де Зеув приехал напрямую из «Аякса» цементировать середину поля, но играл мало и неубедительно, запомнившись лишь слухами о нетрадиционной сексуальной ориентации. Через полтора года отправился в аренду в «Андерлехт», где столько же просидел на лавке, и был отправлен восвояси.

Показательно, что после «Спартака» полгода не мог найти новую команду, после чего провел 12 матчей за голландский НАК и завершил карьеру.

6. ТИНО КОСТА (АРГЕНТИНА), - 5,3 МЛН

Фото: Sovsport.ru

Пришел: за 6,5 млн из «Валенсии» (лето-2013)

Ушел: бесплатно в «Сан-Лоренсо» (лето-2016), плюс 1,2 млн в арендах в «Дженоа» и «Фиорентине»

Статистика за «Спартак»: 35 матчей – 3 гола и 8 передач

Четвертая ошибка Карпина в нашем рейтинге. Поначалу Коста был совсем неплох. Например, в первый сезон набил терпимые 3+5 в 24 матчах чемпионата и затащил несколько игр. Просто быстро иссяк. В августе 2014-го он получил травму, после которой быстро выздоровел, но не мог набрать форму до конца года и отправился по арендам – сначала был «Дженоа», затем «Фиорентина» (в сумме 26 матчей).

Было бы несправедливостью назвать Косту плохим футболистом, но от игрока «Валенсии» за 6,5 млн ждали куда большего. Он должен был помочь в еврокубках, а запомнился лишь участием в позорном вылете от «Санкт-Галлена». «Спартак» потерял на его приобретении более 5 млн.

В 37 лет Тино продолжает выступать на профессиональном уровне – за «Сан-Мартин» из второй аргентинской лиги.

7. СОФЬЯН ХАННИ (АЛЖИР), - 4,5 МЛН

Фото: ФК «Спартак»

Пришел: за 8 млн из «Андерлехта» (зима-2018)

Ушел: за 3,5 млн в «Аль-Гарафа» (лето-2019)

Статистика за «Спартак»: 38 матчей – 5 голов и 8 передач

Техничному алжирскому полузащитнику сильно не повезло. Он оказался в «Спартаке» в один из мрачнейших периодов XXI века. Поначалу Ханни неплохо смотрелся у Карреры весной 2018-го, но летом команда потерпела бездарное поражение от ПАОК, и все развалилось. Каррера потерял Ксинси Промеса и управление раздевалкой и был уволен, а Олег Кононов быстро разочаровался в игроке и посадил его на лавку. Пришедший Томас Цорн начал зачистку состава, одной из первых жертв которой и стал Ханни.

Последние три сезона футболист провел в катарском «Аль-Гарафа», а нынешним летом перешел в местный же «Аль-Ахли».