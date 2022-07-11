Зачем тебе трансфер, если он не ведет в Париж? Рисуем на карте Европы все варианты для Роналду

Журналист Педро Алмейда раззадорил футбольное сообщество инсайдом: Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, ведёт консультации с «ПСЖ» о переходе португальца во французский клуб.

С одной стороны, почему бы и нет? Переход не из области фантастики.

Во-первых, «парижане» - чуть ли не единственные, кто может удовлетворить финансовые аппетиты Криштиану. Да и на трансферном рынке он стоит уже не астрономические цифры - портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

Во-вторых, «красно-синие» в этом сезоне почти наверняка возьмут трофей во Франции, в то время как «Манчестер Юнайтед» не попал в Лигу чемпионов и не имеет особых шансов на титулы в Англии, а значит не способен закрыть потребности Роналду по новым кубкам и медалям.

С другой стороны, еще в мае Криш уверенно заявлял, что покидать «МЮ» он не намерен. Контракт 37-летнего нападающего рассчитан до лета 2023 года и бежать из клуба после неудачного сезона не в его стиле. Роналду был преисполнен решимости вернуть «Юнайтед» в Лигу чемпионов и завоевать с ним трофей. Однако было одно «но». Всем этим планам, по мнению Криштиану, суждено сбыться, если новый главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг будет заинтересован в работе с португальцем. И, видимо, в этом направлении что-то пошло не так. Вряд ли Роналду испугался жестких правил нового нидерландского коуча: отчисления за опоздание, запрета на алкоголь в дни матчей или запрета на личного повара. Так что, либо пятикратный обладатель «Золотого мяча» и новый главнокомандующий «красных» элементарно не нашли общий язык, либо Роналду провернул многоходовочку.

Дело в том, что за несколько дней до старта предсезонной подготовки, на которую португалец не явился, клуб выписал ему «жирный» шестизначный бонус. Сразу после этого и появился запрос на трансфер. Пока никаких официальных заявлений от главного тренера «Манчестер Юнайтед» по ситуации не поступало, кроме удивления неожиданному демаршу Криштиану. Теперь Эрику тен Хагу предстоит оперативно закрывать позицию центрального форварда.

Что касается самого Роналду, то, судя по слухам, интерес к титулованному португальцу проявило несколько клубов. В «Челси» поначалу рассматривали возможность перехватить титулованного нападающего, но Томас Тухель отказался от покупки. «Бавария» тоже отпала. «Наполи» и «Рома» попробовали прицениться, но поняли, что не потянут легенду. Президент «Барсы» Жоан Лапорта также поужинал с агентом Криштиану.

Но… было бы совсем странно увидеть бывшую звезду «Реала» на «Камп Ноу», болельщики точно не поняли бы. И - самый невероятный запрос поступил от клуба, который для большинства футбольных грандов как тянущая зубная боль: мадридский «Атлетико» тоже проявил интерес к португальскому нападающему. И надо сказать, что из всех вышеперечисленных претендентов на таланты Криштиану, этот вариант симбиоза клуба и мегаталанта мог бы по-настоящему взорвать новый европейский сезон.

Несмотря на неоднозначные отношения Симеоне и Роналду, аргентинский тренер, без сомнения, красиво и быстро вписал бы португальца в фирменный тактический рисунок игры. Тем более что «Атлетико» сейчас очень нуждается в самоуверенном форварде.

Но в случае с Роналду, деньги решают. Потому шансы на мадридское чудо очень малы. И несмотря на то, что Месси, говорят, совсем не в восторге от возможности стать одноклубником Криштиану, по-сути, податься еще одному гению мирового футбола, кроме Парижа, пока и некуда. Не тот везде размах и сплошная зона офсайда.