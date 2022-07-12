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Дзюба находится в расположении «Рубина». Что?!

Жаль, что приехал просто поддерживать форму. Сезон в Первой лиге – лучшее, что мог бы сделать Дзюба для развития футбола в России.
Дзюба находится в расположении «Рубина». Что?!
12 июля 2022 14:54
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Зенит»

Бывший нападающий сборной России замечен на базе «Рубина» в Казани, сообщает «СЭ». Правда, пока делать далекоидущие выводы о том, как расцветет Первая лига в следующем сезоне, не стоит. Сообщается, что игрок прибыл всего лишь для поддержания физической формы до того, как договорится о контракте с новой командой.

Тем не менее, один важный вывод из этой новости сделать все же можно – о продолжении карьеры он до сих пор ни с кем так и не договорился и даже не близок к этому. Потому что в противном случае он бы уже проходил медосмотр или на худой конец прибыл тренироваться на базу потенциально новой команды.

Тогда становится понятно, что имел в виду нападающий, когда выложил в соцсетях фото льва крупным планом с подписью «Скоро придет и твое время, прояви терпение». Вот только терпение придется проявить не львиное (львы вообще-то дико ленивые существа, отдыхающие до 20 часов в сутки), а скорее крокодилье. Вот уж кто действительно может подолгу ждать свою жертву.

Но это отступление. А смысл происходящего, пожалуй, в том, что мы получили подтверждение тому, что реальность с представлениями о ней Дзюбы никак не сходится. Игрок считает себя львом, а на деле не может найти себе команду «по рангу».

Вспоминается, как вскоре после ЧМ-2018 он вышел на агента Криштиану Роналду, но даже могущественный Жорже Мендеш не смог трудоустроить россиянина в Европе. Тогда была попытка приехать в «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. «Шпоры» могли потерять Гарри Кейна и искали ему подмену, но Кейн остался, остался в «Зените» и Дзюба. Примечательно, что Мендеш мощно подвязан к «Вулверхэмптону», но и там Артема не увидели. А до того он выдавал авторизацию на переговоры российским агентам на переход в «Эвертон», «Вест Хэм» или «Ньюкасл»…

Этим же летом основными претендентами на игрока назывались стамбульские гранды «Фенербахче» и «Галатасарай», но «львы» (какая ирония, правда?) предпочли выкупить у «Замалека» 24-летнего египтянина Мустафу Мохамеда, а у «канареек» и так перебор нападающих: Мергим Бериша, Эннер Валенсия и Сердар Дурсун плюс вернувшиеся из аренд Алли Саматта и Барыш Сунгур. Еще были разговоры про «Црвену Звезду», но сербам требуется быстрый молодой футболист с куда меньшими финансовыми аппетитами. И теперь в принципе большая загадка, кто из соответствующих требованиям Дзюбы зарубежных команд готов заинтересоваться нападающим.

Возвращаясь у «Рубину», стоит признать, что этим летом в команде уже тренировались Александр Ташаев и Евгений Башкиров, с которыми клуб не намерен подписывать контракты, тем не менее нельзя отказать себе в удовольствии помечтать о том, что Дзюба может оказаться в Первой лиге. Только представьте себе, какой сумасшедший интерес вызвали бы матчи казанцев, ведь по уровню популярности в России Артем уступает только Криштиану Роналду и Лионелю Месси!

Жаль, что в такой вариант почти не верится, ведь вряд ли столь самодовольный форвард на финише карьеры согласится потерять целый сезон в подвале российского футбола. Хотя если он действительно захочет помочь развитию футбола в стране, это будет лучшее, что он может сделать. РФС мог бы даже подсобить с зарплатой в таком случае.

А еще можно было бы найти мотивацию и для самого игрока. Например, перебить рекорд результативности Ивана Сергеева в Первой лиге, которого он так недооценил в прошлом сезоне.

P.S. Еще показательно, что Дзюба поддерживает форму в «Рубине», а не в «Зените», «легендой» которого наверняка себя считает. Сергей Семак, видимо, больше готов терпеть его шутки, а вот весельчак Слуцкий их обожает.

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