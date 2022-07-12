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Алексей Сафонов: Дзюба заработал достаточно. Может, скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти»

Новость дня – Артем Дзюба тренируется с «Рубином». Видимо, для поддержания формы. Через два дня стартует чемпионат России, вскоре начинаются чемпионаты и в европейских странах, а лучший российский нападающий последних лет пока без клуба.
Алексей Сафонов: Дзюба заработал достаточно. Может, скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти»
12 июля 2022 16:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Мы попросили футбольного агента Алексея Сафонова высказаться, что он думает по поводу перспектив Артема.

- Дзюба тренируется на базе «Рубина»…
- И что – там все вороны разлетелись или собака убежала? Там у них собака есть, живет в конуре на базе, они ее год назад пригрели.

- Понятно, что в первой лиге мы Дзюбу вряд ли увидим, но Слуцкий пустил, помог. Одно дело одному бегать, другое – с командой тренироваться.
- Это нормальные отношения. Слуцкий Серегу Рыжикова пускал на тренировки, ничего не скрывал, общался, консультировал. С Дзюбой у них давние хорошие отношения. В чем здесь сенсация?

- Так я и говорю, что Слуцкий молодец – помог в непростой ситуации футболисту. Просто в «Рубине» Дзюба не играл, может себя не без основания считать легендой «Зенита», но с «Зенитом» не тренируется.
- А кто его туда пустит?

- Только Семак.
- Семак не разрешит: ушел - так ушел. И, как известно, отношения у них непростые были.

- Человеку 34 года в августе, ситуация непростая, пока без клуба. А Слуцкий подставил плечо, в какой-то мере.
- А может, Дзюба скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти». Чем черт не шутит? Человек за карьеру заработал достаточно, может себе любой каприз позволить.

- Ну, не в первую же лигу идти…
- Почему нет? Решит помочь своему другу Слуцкому. Его деньги не интересуют, он нормально заработал.

- С турками не договорился, вроде, как зарплату большую попросил.
- Да мало ли что бывает. У меня на Дне рождения друзья-артисты выступают бесплатно. А некоторые гонорар просят. Есть человеческие отношения, все нельзя деньгами мерить.

- У Дзюбы нет агента?
- Не знаю, мы лет шесть не общаемся.

- Если бы вы были его агентом, что бы посоветовали?
- Если б я был его агентом, он уже был бы с клубом.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Сафонов: Дзюба заработал достаточно. Может, скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти»
Алексей Сафонов: Дзюба заработал достаточно. Может, скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти»
Новость дня – Артем Дзюба тренируется с «Рубином». Видимо, для поддержания формы. Через два дня стартует чемпионат России, вскоре начинаются чемпионаты и в европейских странах, а лучший российский нападающий последних лет пока без клуба.
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