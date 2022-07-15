Сенсационное возвращение РПЛ! «Зенит» упустил победу в Химках

НЕ СТАЛО ЯРЦЕВА И КОЗЛОВА…

Старт нового сезона РПЛ стал черным днем российского футбола. К величайшего сожалению, днем болельщики прочли две печальнейшие новости – скончались легендарный советский и российский футболист и тренер Георгий Ярцев, а также бывший нападающий «Спартака» 29-летний Александр Козлов. Оба не чужды спартаковским цветам, а уж Ярцев был вообще глыбой. Большая трагедия. Болельщики – честь им и хвала – успели даже подготовить баннеры, посвященные Ярцеву и Козлову.

Естественно, матч в Химках начался в минуты молчания и был омрачен грустными событиями. В том числе и для хозяев, ведь в их команде хватает бывших спартаковцев, начиная с главного тренера Сергея Юрана. В основе он выставил троих экс-игроков красно-белых: Дениса Глушакова, Александра Ломовицкого и Александра Руденко. Кроме того, в запасе игру начали Антон Митрюшкин, Резиуан Мирзов (неожиданно!) и Денис Давыдов.

Сергей Семак никогда не был замечен в резких переменах, поэтому его стартовый состав редко удивляет. На сей раз он позволил дебютировать в стартовом составе защитнику Родригао, но этим и ограничился. Матео Кассьерра, как и в Суперкубке, вышел на замену. Появлением в основе Даниила Одоевского после игры со «Спартаком» мы уже не удивляемся. Похоже, у него реальные шансы выиграть конкуренцию у Михаила Кержакова.

ПРОФЕССИОНАЛ ВЕНДЕЛ

У подмосковной команды была убийственная статистика матчей против чемпиона – одна ничья, добытая в первой же встрече, и 11 поражений при разнице мячей 9-31. Так что тотальное преимущество гостей читалось изначально. Так и получилось. «Химки» с первых минут заперлись на свой трети поля, позволив сопернику подать пяток угловых.

Продержались хозяева всего 16 минут. Далер Кузяев классно открылся в штрафной, получил удобную передачу и покатил на фланг Алексею Сутормину, чья подача завершилась классной скидкой Клаудиньо на ход набежавшему в центр штрафной Венделу. Центральный полузащитник второй матч подряд записал на свой счет гол, что в целом его прямой обязанностью не является. Лично меня впечатляет профессионализм Вендела, которого в межсезонье активно зазывал «Фламенго». Бразилец вроде как хотел вернуться на родину, но не стал играть хуже ни на йоту.

Правда, после гола зенитовцы отпустили вожжи. И все же черно-красные до перерыва порадовали болельщиков только связкой Ломовицкий – Руденко. Дважды полузащитник тонкими передачами выводил партнера на удар, но каждый раз на высоте был Одоевский, подтвердивший правоту Семака в выборе первого номера. В результате по истечении 45 минут статистика по ударам была весьма удивительной: 3-4 (2-2 в створ).

КАК ЮРАНУ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ ЛОМОВИЦКИМ И МИРЗОВЫМ?

Вторая половина первого тайма убедила химчан в том, что им по силам противостоять сине-бело-голубым, и после перерыва они начали оказывать реальное давление на ворота Одоевского. Сумасшедший момент вновь упустил Руденко, которому шикарной передачей вложил мяч в ногу все тот же Ломовицкий. А ведь полузащитник лишь три дня назад переехал из «Рубина»! Гости ответили крученым ударом Вендела, которому лишь немного не хватило точности для попадания в дальнюю девятку.

Семака такое устраивать не могло, и в середине тайма он провел двойную замену, выпустив на поле Зелимхана Бакаева (вместо Клаудиньо!) и Матео Кассьерру. Иван Сергеев по стилю подходит «Зениту», но в этой игре он болтался в штрафной без какого-либо смысла и за 64 минуты коснулся мяча всего 14 раз. С выходом новичков «Зенит» действительно вернул себе контроль над игрой.

Фанатов «Зенита» жестко критиковали за то, что они не выработали единую позицию по Fan ID к старту сезона. Одни болельщики решили ходить на футбол, пока им не закроют вход на трибуны, другие бойкотировали сезон с первого тура. И вот те, кто приехал в Химки, на 70-й минуте выдали мощный клич «Fan ID – убийца футбола» и покинули сектор.

Концовка матча прошла без них. Может их питерцам и не хватило. Вышедший место здорово сыгравшего, но не обладающего поставленным ударом Ломовицкого Резиуан Мирзов технично завершил комбинацию партнеров, с линии штрафной уложив мяч в дальний угол. А в компенсированное время Зуев совсем немного не попал в дальний угол. Так «Химки» сенсационно отобрали очки у «Зенита», неделю назад разгромившего «Спартак» со счетом 4:0. И честно говоря, по делу. Питерцы в Подмосковье вышли играть спустя рукава, за что и поплатились.

РПЛ. 1-й тур

«Химки» - «Зенит» - 1:1 (0:1)

Голы: Вендел, 17 – 0:1. Мирзов, 84 – 1:1.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Никитин, Филин, Боженов (Зуев, 61), Черный (Камышев, 71), Гбане, Идову, Ломовицкий (Мирзов, 81), Глушаков (Главчич, 81), Руденко (Долгов, 71).

«Зенит»: Одоевский, Сутормин (Ерохин, 75), Родригао, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел (Круговой, 82), Малком (Мостовой, 82), Клаудиньо (Бакаев, 65), Сергеев (Кассьерра, 65).

Предупреждения: Боженов, 44. Сутормин, 67.

Судья: Кукуляк (Калуга).