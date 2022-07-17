Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово

Нижегородцы больше часа играли в меньшинстве, железнодорожники нанесли в 12 (!) раз больше ударов: 23-2.
Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово
17 июля 2022 19:42
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Локомотив»

ДЕБЮТ ФАССОНА

Матч на «РЖД Арене» стал первым официальным для нижегородцев после переименования и должен был показать, насколько реально придерживаться нового девиза «Пари и побеждай», который был ярко презентован с помощью шоу дронов над стрелкой Оки и Волги.

Изменений у «Пари НН» за полтора месяца лета оказалось много, и в первую очередь они касаются тренерского мостика, где Александра Кержакова заменил Михаил Галактионов. Новый наставник здорово провел предсезонный турнир, в котором команда заняла второе место – выше «Сочи» и ЦСКА. Знаковых сюрпризов он сопернику не приготовил. Во всяком случае, мы увидели игру в пять защитников, Кирилла Гоцука в обороне и Николая Калинского с Ильей Берковским в средней линии.

У «Локо» тоже сложный амбициозный проект по строительству команды, основу которой составляет молодежь. Таковой в старте оказалось предсказуемо много, начиная с 18-летнего Даниила Худякова в воротах и 20-летнего Артема Карпукаса с полузащите. На талант последнего очень рассчитывает Марвин Комппер.

Новичок Лукас Фассон дебютировал за железнодорожников в официальном матче.

СУЛЕЙМАНОВ: ДВЕ ЖЕЛТЫЕ ЗА ТРИ МИНУТЫ

Вопреки ожиданиям команды начали первую игру в сезоне достаточно спокойно. «Локо», естественно, сразу завладел мячом, но единственный за долгое время момент создал с углового: Вильсон Изидор с подачи Антона Миранчука сделал скидку на дальнюю штангу, но бразилец Фассон не попал в пустой угол. А какой мог бы получиться дебют!

Гостям невысокий темп игры был на руку, поскольку соперник не мешал им компактно выстраиваться на своей трети поля. Сами же они накоротке разыгрывали мяч от ворот, но затем отправляли длинную передачу за спины защитникам в надежде на боевитость Тимура Сулейманова. Правда, обернулась она катастрофой – форвард в течение трех минут совершил два одинаковых фола, зарядив локтем по очереди Тину Едваю и Дмитрию Баринову.

Так «Пари НН» к 28-й минуте остался в меньшинстве и в отсутствие нападающего заперся на своей трети поля, однако до перерыва позволил хозяевам создать лишь один момент (Изидов в сутолоке чуть не попал в дальний угол). Так что самое яркое впечатление в первом тайме оставил вратарь Худяков, не стесняющийся выбегать далеко за пределы штрафной. В одном таком эпизоде он в прыжке ножницами (!) выбил мяч за боковую. Joga bonito в действии!

ГАЛАКТИОНОВ СПАСАЕТСЯ ЗАМЕНАМИ

В «Локо» даже после тяжелой травмы Рифата Жемалетдинова не стали дергаться и искать ему замену на стороне, ведь в составе есть Антон Миранчук. И полузащитник в начале второго тайма наглядно подтвердил правоту клубных боссов – подхватил мяч в середине поля и средним пасом низом отправил в штрафную Изидора, а тот классно уложил мяч в дальний угол.

Казалось, что на этом интрига иссякла. «Локо» тотально вел игру, поле было будто покатым. Удваивать счет мог все тот же Изидор, но его удар из пределов штрафной пришелся в штангу. А у Галактионова на 70-й минуте неожиданно сработали замены. А ведь у него куда меньше ресурсов, чем у его визави, который в итоге сделал всего две замены.

Правда, об ответном голе стоит начать разговор с того, как в межсезонье я называл Кирилла Гоцука нижегородским Вирджилом ван Дейком. На сей он в середине поля жестко поставил корпус вышедшему на замену Алексису Бека-Бека. Мяч подхватил также появившийся во втором тайме Дмитрий Стоцкий, придвинулся к штрафной и подал на дальнюю штангу, откуда Калинский головой скинул мяч одинокому Вячеславу Кротову (вышел в перерыве). Защитники не уследили за нападающим, но стоит отметить, что смутил их тот самый Гоцук, вместе с контратакой прибежавший в центр штрафной.

ОДИН СЦЕНАРИЙ НА ДВА МАТЧА

В итоге в Черкизово повторился сценарий субботнего матча в Грозном: удаление у приезжей команды за две полученные друг за другом желтые карточки и обмен команд голами в порядке «хозяева-гости». Сюда же можно добавить и не назначенный пенальти за игру рукой штрафной – мяч попал в прижатый локоть Стоцкого, но очень уж отчетливо изменил траекторию, так что назначение 11-метрового никого бы не удивило, но Василий Казарцев и его помощники на ВАР решили иначе. Эпизод на любителя.

«Локо», конечно, имел достаточно шансов вырвать победу и без помощи арбитра. Так, две классных атаки придумал Бека-Бека. В обоих случаях Артур Нигматуллин парировал удары француза, а Наир Тикнизян из выгодной позиции вогнал мяч между креслами за воротами. А еще раз он боковыми ножницами пытался замкнуть подачу партнера. Несмотря на участие в пропущенном голе, Алексис вышел действительно здорово.

Обидная потеря очков для железнодорожников, имевших колоссальное преимущество над соперником по всем параметрам. Например, по ударам 23-2. Правда, с фатальной точностью 6-2. Однако «Пари НН» проявил те же бойцовские качества, что и в прошлом сезоне, и продолжил серию без поражений под руководством Галактионова. Напомню, что на Кубке Пари Премьер были ничьи с «Зенитом» и «Сочи» и победа над ЦСКА, но впервые условия были такими чудовищно тяжелыми.

РПЛ
1-й тур

«Локомотив» - «Пари НН» - 1:1 (0:0)

Голы: Изидор, 52 – 1:0. Кротов, 70 – 1:1.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 46), Миранчук, Керк, Камано (Раконьяц, 67), Изидор.

«Пари НН»: Нигматуллин, Кечкеш, Гоцук, Александров, Калинский, Корнюшин, Майга (Шарипов, 46), Юлдошев (Шильцов, 74), Берковский (Стоцкий, 63), Милсон (Кротов, 46), Т. Сулейманов.

Предупреждения: Едвай, 19. Т. Сулейманов, 25. Бека-Бека, 59. Шарипов, 90+6.

Удаление: Т. Сулейманов, 28 (2 жк).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово
Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово
Нижегородцы больше часа играли в меньшинстве, железнодорожники нанесли в 12 (!) раз больше ударов: 23-2.
17.07.2022 19:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»
Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»
Возвращение «Торпедо» в элиту огорчило болельщиков черно-белых. Команда Александра Бородюка оказалась на щите «Сочи» 1:3, провалив первый тайм. Сочинцы же до перерыва смотрелись солидно, как подобает второй команде РПЛ.
17.07.2022 17:15
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Мирзов забил и жестом показал Юрану свое недовольство им» - Селюк о прошедших матчах 1-го тура
«Мирзов забил и жестом показал Юрану свое недовольство им» - Селюк о прошедших матчах 1-го тура
Состоялось несколько важных матчей 1-го тура РПЛ, в некоторых играли фавориты. Футбольный агент Дмитрий Селюк сделал короткий обзор этих игр.
17.07.2022 14:54
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Нас прибивали два сезона. Почему сейчас должно быть по-другому?» - Зарема открывает сезон
«Нас прибивали два сезона. Почему сейчас должно быть по-другому?» - Зарема открывает сезон
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь высказалась о судействе. На любимую тему ее подвиг матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак» (1:1).
17.07.2022 10:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
Рыбус начудил, Мозес выручил! «Спартак» стартовал в РПЛ с ничьей в Грозном
Рыбус начудил, Мозес выручил! «Спартак» стартовал в РПЛ с ничьей в Грозном
Скандальное судейство Безбородова после матча точно будут обсуждать больше, чем саму игру.
16.07.2022 22:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дебют Федотова в ЦСКА: ярко, победно, обнадеживающе! Теперь ждем трансферных ходов от менеджмента
Дебют Федотова в ЦСКА: ярко, победно, обнадеживающе! Теперь ждем трансферных ходов от менеджмента
Армейцы под руководством нового тренера Владимира Федотова преобразились. Показав агрессивный комбинационный футбол, хозяева дважды поразили ворота «Урала». Растранжирив, правда, море голевых моментов. Для решения серьезных турнирных задач армейцам требуется усиление в всех линиях, кроме вратарской.
16.07.2022 17:13
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Сенсационное возвращение РПЛ! «Зенит» упустил победу в Химках
Сенсационное возвращение РПЛ! «Зенит» упустил победу в Химках
В первом туре РПЛ «Зенит» не смог удержать победу над «Химками» (1:1). На гол Вендела под занавес матча ответил Мирзов.
15.07.2022 22:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Человек, живший футболом – умер Георгий Ярцев
Человек, живший футболом – умер Георгий Ярцев
На 75-м году жизни скончался Георгий Ярцев. Жуткая новость, бьющая наповал всех любителей футбола. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
15.07.2022 21:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
Не стало Георгия Ярцева
Не стало Георгия Ярцева
Тренер «Спартака», «Динамо», сборной. Человек, горячо влюблённый в футбол. Сегодня его не стало.
15.07.2022 20:38
Футбол
автор: Николай Яременко
Отправление от станции «Новый сезон». «Локомотив» уверенно отправляет в путь немецкий «машинист»
Отправление от станции «Новый сезон». «Локомотив» уверенно отправляет в путь немецкий «машинист»
Сегодня на обновленной базе «Локомотива» в Баковке спортивный директор Томас Цорн, главный тренер Йозеф Циннбауэр и полузащитник Дмитрий Баринов отвечали на вопросы журналистов. По итогам этой пресс-конференции одно можно сказать совершенно точно: нас ждет весьма увлекательный сезон.
15.07.2022 20:35
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Кристиан Нобоа: У меня нет обиды на Федотова, он выбрал лучшее место
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после победы над «Торпедо» (3:1) в 1-м туре РПЛ рассказал о лишних килограммах, своем будущем и разговоре с Сергеем Семаком.
Такое «Торпедо» в РПЛ не выживет. Как «Сочи» указал автозаводцам их место
На арене в Химках команда Александра Бородюка уступила в 1-м туре РПЛ серебряному призеру прошлого сезона (1:3).
С бонусами «Барселона» потратила больше всех в мире! Как Левандовски стал каталонцем
33-летний нападающий Роберт Левандовски покинул «Баварию» после восьми замечательных сезонов и подпишет контракт с «Барселоной» по схеме 3+1. В первые два года, по сведениям источника, поляк будет зарабатывать в каталонском клубе по 14,4 млн евро чистыми.
«Оборона «Динамо» — как у «Спартака», и «Ростов» этим воспользуется». Ловчев — о центральном матче 1-го тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» оценил шансы в матче «Динамо» - «Ростов» (17 июля, 20:00 мск).
«Автозаводцы пропустят в концовке — и, скорее всего, дважды». Прогноз Ловчева на матч «Торпедо» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от первого для «Торпедо» матча после возвращения в РПЛ (17 июля, 15:00 мск).
Мечты Салихова разбились о китайскую стенку. Итоги UFC on ABC 3
Турнир UFC в американском Элмонте получился богатым на события, главным из которых стала победа Яира Родригеса в полулегком весе над Брайаном Ортегой.
«Другой судья, помоложе, мог и зажевать эпизод, но не Безбородов». В России активно обсуждают матч «Ахмат» — «Спартак»
Спартаковцы подали протест на судейство Владислава Безбородова, но есть ли для этого веские основания?
«Заговор против «Спартака»? Все вопросы к Рыбусу!» Хусаинов — о судействе в Грозном
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» судейские решения в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак» (1:1).
«Не понял, почему судья не удалил Шелию». Мостовой — о скандальном эпизоде из матча «Ахмат» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча красно-белых в Грозном (1:1) в рамках 1-го тура РПЛ.
Рыбус подставил, Мозес спас, Безбородов принял сложное решение. Как «Спартак» вырвал ничью в меньшинстве в Грозном
В матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» в большинстве не смог удержать победу над красно-белыми (1:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика