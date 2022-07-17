Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово

ДЕБЮТ ФАССОНА

Матч на «РЖД Арене» стал первым официальным для нижегородцев после переименования и должен был показать, насколько реально придерживаться нового девиза «Пари и побеждай», который был ярко презентован с помощью шоу дронов над стрелкой Оки и Волги.

Изменений у «Пари НН» за полтора месяца лета оказалось много, и в первую очередь они касаются тренерского мостика, где Александра Кержакова заменил Михаил Галактионов. Новый наставник здорово провел предсезонный турнир, в котором команда заняла второе место – выше «Сочи» и ЦСКА. Знаковых сюрпризов он сопернику не приготовил. Во всяком случае, мы увидели игру в пять защитников, Кирилла Гоцука в обороне и Николая Калинского с Ильей Берковским в средней линии.

У «Локо» тоже сложный амбициозный проект по строительству команды, основу которой составляет молодежь. Таковой в старте оказалось предсказуемо много, начиная с 18-летнего Даниила Худякова в воротах и 20-летнего Артема Карпукаса с полузащите. На талант последнего очень рассчитывает Марвин Комппер.

Новичок Лукас Фассон дебютировал за железнодорожников в официальном матче.

СУЛЕЙМАНОВ: ДВЕ ЖЕЛТЫЕ ЗА ТРИ МИНУТЫ

Вопреки ожиданиям команды начали первую игру в сезоне достаточно спокойно. «Локо», естественно, сразу завладел мячом, но единственный за долгое время момент создал с углового: Вильсон Изидор с подачи Антона Миранчука сделал скидку на дальнюю штангу, но бразилец Фассон не попал в пустой угол. А какой мог бы получиться дебют!

Гостям невысокий темп игры был на руку, поскольку соперник не мешал им компактно выстраиваться на своей трети поля. Сами же они накоротке разыгрывали мяч от ворот, но затем отправляли длинную передачу за спины защитникам в надежде на боевитость Тимура Сулейманова. Правда, обернулась она катастрофой – форвард в течение трех минут совершил два одинаковых фола, зарядив локтем по очереди Тину Едваю и Дмитрию Баринову.

Так «Пари НН» к 28-й минуте остался в меньшинстве и в отсутствие нападающего заперся на своей трети поля, однако до перерыва позволил хозяевам создать лишь один момент (Изидов в сутолоке чуть не попал в дальний угол). Так что самое яркое впечатление в первом тайме оставил вратарь Худяков, не стесняющийся выбегать далеко за пределы штрафной. В одном таком эпизоде он в прыжке ножницами (!) выбил мяч за боковую. Joga bonito в действии!

ГАЛАКТИОНОВ СПАСАЕТСЯ ЗАМЕНАМИ

В «Локо» даже после тяжелой травмы Рифата Жемалетдинова не стали дергаться и искать ему замену на стороне, ведь в составе есть Антон Миранчук. И полузащитник в начале второго тайма наглядно подтвердил правоту клубных боссов – подхватил мяч в середине поля и средним пасом низом отправил в штрафную Изидора, а тот классно уложил мяч в дальний угол.

Казалось, что на этом интрига иссякла. «Локо» тотально вел игру, поле было будто покатым. Удваивать счет мог все тот же Изидор, но его удар из пределов штрафной пришелся в штангу. А у Галактионова на 70-й минуте неожиданно сработали замены. А ведь у него куда меньше ресурсов, чем у его визави, который в итоге сделал всего две замены.

Правда, об ответном голе стоит начать разговор с того, как в межсезонье я называл Кирилла Гоцука нижегородским Вирджилом ван Дейком. На сей он в середине поля жестко поставил корпус вышедшему на замену Алексису Бека-Бека. Мяч подхватил также появившийся во втором тайме Дмитрий Стоцкий, придвинулся к штрафной и подал на дальнюю штангу, откуда Калинский головой скинул мяч одинокому Вячеславу Кротову (вышел в перерыве). Защитники не уследили за нападающим, но стоит отметить, что смутил их тот самый Гоцук, вместе с контратакой прибежавший в центр штрафной.

ОДИН СЦЕНАРИЙ НА ДВА МАТЧА

В итоге в Черкизово повторился сценарий субботнего матча в Грозном: удаление у приезжей команды за две полученные друг за другом желтые карточки и обмен команд голами в порядке «хозяева-гости». Сюда же можно добавить и не назначенный пенальти за игру рукой штрафной – мяч попал в прижатый локоть Стоцкого, но очень уж отчетливо изменил траекторию, так что назначение 11-метрового никого бы не удивило, но Василий Казарцев и его помощники на ВАР решили иначе. Эпизод на любителя.

«Локо», конечно, имел достаточно шансов вырвать победу и без помощи арбитра. Так, две классных атаки придумал Бека-Бека. В обоих случаях Артур Нигматуллин парировал удары француза, а Наир Тикнизян из выгодной позиции вогнал мяч между креслами за воротами. А еще раз он боковыми ножницами пытался замкнуть подачу партнера. Несмотря на участие в пропущенном голе, Алексис вышел действительно здорово.

Обидная потеря очков для железнодорожников, имевших колоссальное преимущество над соперником по всем параметрам. Например, по ударам 23-2. Правда, с фатальной точностью 6-2. Однако «Пари НН» проявил те же бойцовские качества, что и в прошлом сезоне, и продолжил серию без поражений под руководством Галактионова. Напомню, что на Кубке Пари Премьер были ничьи с «Зенитом» и «Сочи» и победа над ЦСКА, но впервые условия были такими чудовищно тяжелыми.

РПЛ

1-й тур

«Локомотив» - «Пари НН» - 1:1 (0:0)

Голы: Изидор, 52 – 1:0. Кротов, 70 – 1:1.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 46), Миранчук, Керк, Камано (Раконьяц, 67), Изидор.

«Пари НН»: Нигматуллин, Кечкеш, Гоцук, Александров, Калинский, Корнюшин, Майга (Шарипов, 46), Юлдошев (Шильцов, 74), Берковский (Стоцкий, 63), Милсон (Кротов, 46), Т. Сулейманов.

Предупреждения: Едвай, 19. Т. Сулейманов, 25. Бека-Бека, 59. Шарипов, 90+6.

Удаление: Т. Сулейманов, 28 (2 жк).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).