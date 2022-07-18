Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Он был для меня русским Гердом Мюллером

Жаль, что в большой футбол Георгий Ярцев попал только в 30 лет. Тем не менее успел и золото чемпионата СССР добыть, и титул лучшего бомбардира взять, и за сборную сыграть.
Он был для меня русским Гердом Мюллером
18 июля 2022 17:15
автор: Виталий Славин
автор фото: ФК «Спартак»

На прошлой неделе не стало футбольного кумира моей студенческой поры. Тогда из-за «Спартака» Бескова и Ярцева, Хидиятуллина и Гаврилова, Романцева и Шавло, Дасаева и Булгакова я чуть посреди семестра не сорвался из Москвы в Ростов, чтоб лично присутствовать на оформлении красно-белыми возвращения в высшую лигу. Увы, не нашел попутчиков. Но смотрел прямую телетрансляцию и был поражен, когда своими глазами увидел невероятное для брежневского Советского Союза: после финального свистка на поле выскочили, размахивая флагами, болелы спартачей! Обалдел не только я. Но и сами фанаты, которые не знали, а что им собственно на газоне делать, и милиционеры, которых элементарно застали врасплох.

Что вы хотите: непуганая советская страна рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, буйный расцвет застоя и всеобщей уверенности в завтрашнем дне. И даже Джон Леннон еще был жив...

Не помню, когда я впервые услышал о Ярцеве. Вообще пишу эту заметку, специально не проверяя цифры, годы, факты. Основываюсь только на личных впечатлениях, навсегда окаменевших в подкорке. Даже не верится, что с тех пор минуло почти полвека.

Так вот. Чем отличался Николай Озеров? Лучший спортивный комментатор в истории человечества любил покопаться в истоках, родословной. Как Анатолий Тарасов, очень любил молодежь. И новые лица.

Именно от Николая Николаевича я узнал, что никому неизвестного 29-летнего форварда Константин Иваныч откопал в… Костроме на каком-то спартаковском турнире. Стерлись в памяти детали его дебюта в первой лиге. Наверное, потому что москвичи стартовали во втором дивизионе вяловато. Присутствовал на их игре на стадионе «Динамо» с «Кривбассом». Так хозяева еле на ничью 2:2 уползли. Но летом раскочегарились. Перебрались на «Локомотив», где постоянно собирали 40-тысячные аншлаги. Команда сплотилась и зазвенела – забить способен был любой. А тот же Хидя мог за считанные минуты со штрафного с одной точки положить впритирку сначала к одной штанге, а потом – другой. Только «Кузбасс» Виталия Раздаева спартаковцам так и не покорился.

Звезда Ярцева зажглась летом 1978 года. В чем была беда «Спартака»? Почему он вылетел из вышки? Забивать оказалось некому! После ухода Николая Осянина, который завершал карьеру в обороне, настолько в клубе с автором золотого гола-1969 не хотели расставаться, замены ему никак не находилось. Пискарев, Мирзоев, Редин, Егорович… Кто еще? Нет, все не то. Ну как их можно было сравнивать с Блохиным или Онищенко!

И вот вдруг возник ветеран из ниоткуда. Точнее, подвалов второй лиги. Сезон ушел на адаптацию. После чего Георгий Александрович на пару с Юрием Васильевичем просто порвали высшую лигу со всеми ее «Динамо» Киева, Тбилиси, Москвы, Минска, ЦСКА, «Араратами», «Шахтерами» и прочими «Днепрами». Как сейчас помню беспрецедентную голевую серию Ярцева, когда он сделал хет-трик, покер и, кажется, забил еще в двух турах по голу. В итоге в четырех матчах наколотил девять мячей!

Самое феноменальное в том сериале: почти все голы – покер точно! – были забиты с идеальных передач Гаврилова! Жаль, тогда в футболе «гол плюс пас» не фиксировали. Эта двоечка была попросту неудержима. В итоге Ярцев настрелял 19 мячей и заткнул за пояс всех советских бомбардиров, включая тех самых Блохина и Онищенко, Шенгелию и Кипиани, Латыша и Гершковича… «Спартак» занял почетное пятое место, пропустив вперед Тбилиси (чемпион), Киев (второе место), «Шахтер» (третье), «Динамо» (Москва).

Но уже в следующем году сыгравшийся и заматеревший «Спартак» взобрался на вершину. Причем, если память не врет, обеспечил себе золото заблаговременно. Нет, не так. Я все-таки залез в справочники. Оказывается, все-таки перепутал. В Ростове-на-Дону, куда я так и не доехал, красно-белые оформили себе не путевку в высшую лигу, а чемпионское звание! Случилось это 25 ноября 1979 года, когда москвичи одолели СКА – 3:2 благодаря мячам Гаврилова, Букиевского и Мирзояна, как всегда, с пенальти. Оба ответных на счету Сергея Андреева, чей гол на Маракане головой еще был впереди. Тем не менее ростовчанин с 17 мячами вместе с Блохиным, Оганесяном, Петраковым стал вторым снайпером чемпионата, а первенствовал Король воздуха Старухин – 25. Ярцев на сей раз остановился на отметке 14.

Чем же был силен седьмой номер «Спартака»? Да, ни габаритами, ни мощью, ни какой-то особенной техникой, как Кипиани, или скоростью, как Блохин, он не выделялся. Но вот в выборе позиции, чутье на гол, изворотливости и ловкости, рывке с места, устойчивости Ярцеву в конце 70-х годов в СССР, пожалуй, не было равных. Все это, как я понимаю теперь, благодаря низкому центру тяжести.

Вылитый Герд Мюллер легендарной сборной Германии! Которая в финале Евро-1972 разгромила нашу команду – 3:0, а в финале ЧМ-1974 повергла самих Летучих голландцев Михелса и Круиффа – 2:1. Немецкая девятка в своей «Баварии» побил все мыслимые и немыслимые бомбардирские рекорды. Только в сборной ФРГ наштамповал 68 голов в 62 матчах!

Увы, у Ярцева в сборной карьера не сложилась – только пять матчей. Слишком поздно Георгий в нее попал. После 30 лет в советском футболе игрока априори считали пенсионером. После серебряного сезона-1980 Бесков расстался с Ярцевым, когда тому шел 33-й год. Атака «Спартака» снова осиротела. С Сергеем Родионовым на острие красно-белые вернули титул только спустя семь лет…

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Он был для меня русским Гердом Мюллером
Он был для меня русским Гердом Мюллером
Жаль, что в большой футбол Георгий Ярцев попал только в 30 лет. Тем не менее успел и золото чемпионата СССР добыть, и титул лучшего бомбардира взять, и за сборную сыграть.
18.07.2022 17:15
Футбол
автор: Виталий Славин
Зареме стоит перестать драконить «Зенит», «Газпром» и РФС. Эта тактика не работает
Зареме стоит перестать драконить «Зенит», «Газпром» и РФС. Эта тактика не работает
Пора уходить от токсичного образа в сторону исторических ценностей, сделавших красно-белые цвета самыми любимыми в стране.
18.07.2022 16:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Комличенко мог не играть с «Динамо», но вышел и забил. «Торпедо» нужно укрепляться
Дмитрий Селюк: Комличенко мог не играть с «Динамо», но вышел и забил. «Торпедо» нужно укрепляться
Футбольный агент Дмитрий Селюк делится мыслями после вчерашних матчей 1-го тура РПЛ.
18.07.2022 14:28
Футбол
автор: Юрий Волохов
Самара, Сочи и «Ростов»: провинция в огне! Впечатления от старта сезона РПЛ
Самара, Сочи и «Ростов»: провинция в огне! Впечатления от старта сезона РПЛ
Субъективный взгляд обозревателя Артема Зибрака на старт чемпионата России.
18.07.2022 13:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
С такой игрой команда Карпина будет в тройке! «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью
С такой игрой команда Карпина будет в тройке! «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью
Ростовчане провели прекрасный матч с «Динамо», но увезли из столицы лишь ничью (1:1). На гол Грулева гости ответили точным ударом Комличенко после розыгрыша штрафного.
17.07.2022 22:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово
Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово
Нижегородцы больше часа играли в меньшинстве, железнодорожники нанесли в 12 (!) раз больше ударов: 23-2.
17.07.2022 19:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»
Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»
Возвращение «Торпедо» в элиту огорчило болельщиков черно-белых. Команда Александра Бородюка оказалась на щите «Сочи» 1:3, провалив первый тайм. Сочинцы же до перерыва смотрелись солидно, как подобает второй команде РПЛ.
17.07.2022 17:15
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Мирзов забил и жестом показал Юрану свое недовольство им» - Селюк о прошедших матчах 1-го тура
«Мирзов забил и жестом показал Юрану свое недовольство им» - Селюк о прошедших матчах 1-го тура
Состоялось несколько важных матчей 1-го тура РПЛ, в некоторых играли фавориты. Футбольный агент Дмитрий Селюк сделал короткий обзор этих игр.
17.07.2022 14:54
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Нас прибивали два сезона. Почему сейчас должно быть по-другому?» - Зарема открывает сезон
«Нас прибивали два сезона. Почему сейчас должно быть по-другому?» - Зарема открывает сезон
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь высказалась о судействе. На любимую тему ее подвиг матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак» (1:1).
17.07.2022 10:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
Рыбус начудил, Мозес выручил! «Спартак» стартовал в РПЛ с ничьей в Грозном
Рыбус начудил, Мозес выручил! «Спартак» стартовал в РПЛ с ничьей в Грозном
Скандальное судейство Безбородова после матча точно будут обсуждать больше, чем саму игру.
16.07.2022 22:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Непомнящий протестирует Карлсена, Шварцман переходит под флаг Израиля. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Ждем Слуцкого в Премьер-Лиге? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Парень из будущего! Как стремление к совершенству сделало Александра Большунова идеальным лыжником
Серию статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет трехкратного чемпиона зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 18.07.2022: на кону 4 350 000 рублей!
18 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Лига Ставок» стала титульным спонсором крупного предсезонного турнира в Сочи
С 3 по 9 августа 2022 года на черноморском побережье пройдет престижный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open» с участием «Сочи», «Авангарда», СКА, «Адмирала», минского «Динамо» и олимпийской сборной России.
«Цель — побыстрее обезопасить себя от стыков». Валерий Карпин — после матча с «Динамо»
Валерий Карпин и его визави Славиша Йоканович подвели итоги матча 1-го тура РПЛ «Динамо» - «Ростов» (1:1).
Карпин замахнется на медали? Как «Динамо» на глазах у Овечкина еле удержало ничью с «Ростовом»
По неожиданному сценарию прошел матч в Москве между бело-голубыми и ростовчанами (1:1), которые были ближе к победе.
Кристиан Нобоа: У меня нет обиды на Федотова, он выбрал лучшее место
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после победы над «Торпедо» (3:1) в 1-м туре РПЛ рассказал о лишних килограммах, своем будущем и разговоре с Сергеем Семаком.
Такое «Торпедо» в РПЛ не выживет. Как «Сочи» указал автозаводцам их место
На арене в Химках команда Александра Бородюка уступила в 1-м туре РПЛ серебряному призеру прошлого сезона (1:3).
С бонусами «Барселона» потратила больше всех в мире! Как Левандовски стал каталонцем
33-летний нападающий Роберт Левандовски покинул «Баварию» после восьми замечательных сезонов и подпишет контракт с «Барселоной» по схеме 3+1. В первые два года, по сведениям источника, поляк будет зарабатывать в каталонском клубе по 14,4 млн евро чистыми.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика