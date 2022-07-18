Он был для меня русским Гердом Мюллером

На прошлой неделе не стало футбольного кумира моей студенческой поры. Тогда из-за «Спартака» Бескова и Ярцева, Хидиятуллина и Гаврилова, Романцева и Шавло, Дасаева и Булгакова я чуть посреди семестра не сорвался из Москвы в Ростов, чтоб лично присутствовать на оформлении красно-белыми возвращения в высшую лигу. Увы, не нашел попутчиков. Но смотрел прямую телетрансляцию и был поражен, когда своими глазами увидел невероятное для брежневского Советского Союза: после финального свистка на поле выскочили, размахивая флагами, болелы спартачей! Обалдел не только я. Но и сами фанаты, которые не знали, а что им собственно на газоне делать, и милиционеры, которых элементарно застали врасплох.

Что вы хотите: непуганая советская страна рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, буйный расцвет застоя и всеобщей уверенности в завтрашнем дне. И даже Джон Леннон еще был жив...

Не помню, когда я впервые услышал о Ярцеве. Вообще пишу эту заметку, специально не проверяя цифры, годы, факты. Основываюсь только на личных впечатлениях, навсегда окаменевших в подкорке. Даже не верится, что с тех пор минуло почти полвека.

Так вот. Чем отличался Николай Озеров? Лучший спортивный комментатор в истории человечества любил покопаться в истоках, родословной. Как Анатолий Тарасов, очень любил молодежь. И новые лица.

Именно от Николая Николаевича я узнал, что никому неизвестного 29-летнего форварда Константин Иваныч откопал в… Костроме на каком-то спартаковском турнире. Стерлись в памяти детали его дебюта в первой лиге. Наверное, потому что москвичи стартовали во втором дивизионе вяловато. Присутствовал на их игре на стадионе «Динамо» с «Кривбассом». Так хозяева еле на ничью 2:2 уползли. Но летом раскочегарились. Перебрались на «Локомотив», где постоянно собирали 40-тысячные аншлаги. Команда сплотилась и зазвенела – забить способен был любой. А тот же Хидя мог за считанные минуты со штрафного с одной точки положить впритирку сначала к одной штанге, а потом – другой. Только «Кузбасс» Виталия Раздаева спартаковцам так и не покорился.

Звезда Ярцева зажглась летом 1978 года. В чем была беда «Спартака»? Почему он вылетел из вышки? Забивать оказалось некому! После ухода Николая Осянина, который завершал карьеру в обороне, настолько в клубе с автором золотого гола-1969 не хотели расставаться, замены ему никак не находилось. Пискарев, Мирзоев, Редин, Егорович… Кто еще? Нет, все не то. Ну как их можно было сравнивать с Блохиным или Онищенко!

И вот вдруг возник ветеран из ниоткуда. Точнее, подвалов второй лиги. Сезон ушел на адаптацию. После чего Георгий Александрович на пару с Юрием Васильевичем просто порвали высшую лигу со всеми ее «Динамо» Киева, Тбилиси, Москвы, Минска, ЦСКА, «Араратами», «Шахтерами» и прочими «Днепрами». Как сейчас помню беспрецедентную голевую серию Ярцева, когда он сделал хет-трик, покер и, кажется, забил еще в двух турах по голу. В итоге в четырех матчах наколотил девять мячей!

Самое феноменальное в том сериале: почти все голы – покер точно! – были забиты с идеальных передач Гаврилова! Жаль, тогда в футболе «гол плюс пас» не фиксировали. Эта двоечка была попросту неудержима. В итоге Ярцев настрелял 19 мячей и заткнул за пояс всех советских бомбардиров, включая тех самых Блохина и Онищенко, Шенгелию и Кипиани, Латыша и Гершковича… «Спартак» занял почетное пятое место, пропустив вперед Тбилиси (чемпион), Киев (второе место), «Шахтер» (третье), «Динамо» (Москва).

Но уже в следующем году сыгравшийся и заматеревший «Спартак» взобрался на вершину. Причем, если память не врет, обеспечил себе золото заблаговременно. Нет, не так. Я все-таки залез в справочники. Оказывается, все-таки перепутал. В Ростове-на-Дону, куда я так и не доехал, красно-белые оформили себе не путевку в высшую лигу, а чемпионское звание! Случилось это 25 ноября 1979 года, когда москвичи одолели СКА – 3:2 благодаря мячам Гаврилова, Букиевского и Мирзояна, как всегда, с пенальти. Оба ответных на счету Сергея Андреева, чей гол на Маракане головой еще был впереди. Тем не менее ростовчанин с 17 мячами вместе с Блохиным, Оганесяном, Петраковым стал вторым снайпером чемпионата, а первенствовал Король воздуха Старухин – 25. Ярцев на сей раз остановился на отметке 14.

Чем же был силен седьмой номер «Спартака»? Да, ни габаритами, ни мощью, ни какой-то особенной техникой, как Кипиани, или скоростью, как Блохин, он не выделялся. Но вот в выборе позиции, чутье на гол, изворотливости и ловкости, рывке с места, устойчивости Ярцеву в конце 70-х годов в СССР, пожалуй, не было равных. Все это, как я понимаю теперь, благодаря низкому центру тяжести.

Вылитый Герд Мюллер легендарной сборной Германии! Которая в финале Евро-1972 разгромила нашу команду – 3:0, а в финале ЧМ-1974 повергла самих Летучих голландцев Михелса и Круиффа – 2:1. Немецкая девятка в своей «Баварии» побил все мыслимые и немыслимые бомбардирские рекорды. Только в сборной ФРГ наштамповал 68 голов в 62 матчах!

Увы, у Ярцева в сборной карьера не сложилась – только пять матчей. Слишком поздно Георгий в нее попал. После 30 лет в советском футболе игрока априори считали пенсионером. После серебряного сезона-1980 Бесков расстался с Ярцевым, когда тому шел 33-й год. Атака «Спартака» снова осиротела. С Сергеем Родионовым на острие красно-белые вернули титул только спустя семь лет…