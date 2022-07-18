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И расплакалось небо. Как «Динамо» и «Ростов» играли в Петровском парке вничью

Вопросов о готовности обеих команд к сезону было до игры предостаточно. Не сказать, что игра сняла большую часть из них. Некоторые заметки об оставшемся за кадром.
И расплакалось небо. Как «Динамо» и «Ростов» играли в Петровском парке вничью
18 июля 2022 22:38
автор: Николай Яременко

НЕРВНАЯ НИЧЬЯ КАК СПРАВЕДЛИВЫЙ ИСХОД

Из стана бело-голубой команды в течение двух-трех последних недель удавалось по крупицам собирать информацию о том, как новый тренер Славиша Йоканович закручивает гайки, усиливает работу над «физикой». Мы видели игру с блогерами, когда динамовцы были под серьезными нагрузками, потом был спасенный «товарняк» (3:3 после 0:3) с «Локомотивом», но болельщики ждали ответа на вопрос: что с центром защиты?

«Динамовцы» должны поблагодарить ростовчан за то, что те не были слишком настойчивы и точны в завершающей части атак – небесная канцелярия постоянно сотрясалась от ударов чуть выше полета московских пернатых в Петровском парке. Игра была, как принято в таких случаях говорить, обоюдоострая. И в ту, и в другую калитку могло случиться минимум по два-три гола. Так что очко, добытое в копилку, обе команды могут счесть успехом – ведь могли остаться и с нулем.

Аккурат с окончанием финального свистка небесные хляби разверзлись – природа оплакивала не самый результативный и не самый удачный для хозяев старт сезона.

ОВЕЧКИН «ЧИТАЛ ИГРУ» С ТРИБУНЫ

Александр Овечкин, расположившийся в вип-ложе неподалеку от Юрия Сёмина, заочно «троллил» недавних партнеров по полю (он ведь выходил на 11 минут в товарищеском матче в июне):

- Палыч, ну согласись, я бы лучше сыграл. Я же умею игру читать!

- Точно, - соглашался Сёмин. – Ты так читаешь, что там в воротах уже трое лежали бы.

- Ты меня на сколько минут выпустил бы? На 5 или десять?

- Тебя? На все 95, - честно отвечал Сёмин.

И был, наверное, в этом Юрий Павлович прав: скорости на поле в этот день оставляли желать лучшего. Овечкин не помешал бы абсолютно точно.

Учитывая, что сидел Овечкин метрах в 15 от тренерской скамейки гостей, время от времени Александр пытался отвлекать наставника «Ростова»:

- Вале-е-е-раааа!

Но Карпина отвлечь от игры было непросто.

КУКУЯН, ПОСТАВИВШИЙ СЕБЯ В ЦЕНТР КОМПОЗИЦИИ

Кто точно поразил – это арбитр Кукуян. Если честно, я вообще никогда не видел и не слышал, чтобы арбитр так панибратски вёл себя с игроками:

- Макар! Стоп! – не позволял он разыграть штрафной Денису Макарову, показывая, что бить надо по свистку.

- Варела, куда? – отодвигал он уругвайского защитника динамовцев Варелу, когда арбитру показалось, будто он хочет украсть один-два метра при вбрасывании аута на своей (!) половине поля.

Вообще, вот это буквоедство вкупе со специфической местами трактовкой правил больше всех раздражало трибуны.

источник: «Советский спорт»
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