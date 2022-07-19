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Почему удалили Рыбуса и не удалили Журавлева? – «Спартак» требует разъяснений по матчу с «Ахматом»

«Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской премьер-лиги, который проходил в Грозном, сообщает «Чемпионат».
Почему удалили Рыбуса и не удалили Журавлева? – «Спартак» требует разъяснений по матчу с «Ахматом»
19 июля 2022 20:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником – Валерий Данченко.

Напомним, «Спартак» играл в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Мацея Рыбуса, получившего две желтые карточки за минуту. Но удаление полка не единственный спорный момент, по мнению красно-белых, у руководства «Спартака» возникли вопросы к судейской бригаде по целым пяти эпизодам.

1. Вторая желтая карточка Мацея Рыбуса на 41-й минуте встречи.
2. Гол «Ахмата» после истечения компенсированного времени на 45+3 минуте встречи.
3. Падение Промеса в штрафной площади «Ахмата» на 50-й минуте встречи.
4. Неназначенный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ахмата» Юрию Журавлеву на 77-й минуте встречи.
5. Желтая карточка вратарю «Ахмата» Гиорги Шелии за удар Александра Соболева на 87-й минуте встречи.

источник: «Советский спорт»
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Почему удалили Рыбуса и не удалили Журавлева? – «Спартак» требует разъяснений по матчу с «Ахматом»
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