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Почтит ли «Торпедо» память легенды успехом в дерби? К 85-летию со дня рождения Эдуарда Стрельцова

Сегодня, 21 июля, знаменитому нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову исполнилось бы 85 лет. А в воскресенье, 24-го, на «ВТБ Арене» имени Льва Яшина родной клуб легенды встретится с «Динамо».
Почтит ли «Торпедо» память легенды успехом в дерби? К 85-летию со дня рождения Эдуарда Стрельцова
21 июля 2022 18:09
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК "Торпедо"

Стрельцов и Яшин ушли из футбола одноверменно. В 1970-м торпедовец, порвавший годом ранее ахилл, по сути, не играл – доигрывал. Динамовец успел съездить на чемпионат мира в Мексику, пусть и запасным, завоевать Кубок СССР, однако после проигранного 0:1 дерби с ЦСКА (30 августа в Лужниках) на поле не выходил.

Автор этих строк ни разу вживую Стрельцова не видел, Яшина же – целых четыре раза. Лев Иванович одержал три победы (две – над киевским «Динамо», одну – в кубковом финале над тбилисским), а в своем прощальном матче против сборной мира (2:2) ушел при счете 2:0 в пользу сборной «Динамо».

Стрельцов забил Яшину всего один гол, чем сильно гордился. Это я услышал из уст знатного торпедовца, которого можно смело называть народным футболистом. В интернете сохранилась запись товарищеского матча на «Парк де Пренс» с французами 1967 года. Наши выиграли легко и изящно 4:2. Стрельцов отвез хозяевам два мяча.

Увы, победа на Олимпиаде-1956 в Мельбурне так и осталась первой и последней в форме сборной на турнирах. Стрельцов пропустил ЧМ-1958 и 1966, Евро-1960 и 1968. Да и золотой олимпийской медали в его коллекции нет – ее вручали только участникам финала, в котором тренер Гавриил Качалин юному торпедовцу предпочел проверенного ветерана Никиту Симоняна. Спартаковец попытался было отдать свою награду Стрельцову, но то не взял, полагая, что их он еще успеет добыть.

Успел, но только на всесоюзном уровне: в 1965-м (год возвращения в команду мастеров) «Торпедо» стало чемпионом, а в 1968-м завоевало Кубок.

В 1967-м и 1968-м Стрельцов по итогам референдума газеты «Футбол – Хоккей» признавали лучшим футболистом страны. Присвоили звание заслуженного мастера спорта, а не вернули, как повелось считать.

Его отлучили от футбола накануне отъезда сборной на ЧМ-1958 в Швецию. Дали семь лет лагерей за изнасилование. Он отбыл пять, но после возвращение два года не мог играть за родной клуб. КГБ наложил вето на его выступление на больших турнирах. Хотя тренер Николай Морозов (к слову, бывший торпедовец) жаждал видеть Стрельцова на чемпионате мира в Англии, где сборная СССР заняла четвертое место, за которое тогда вручали бронзовые медали.

Стрельцов умер 22 июля 1990 года – на следующие сутки после своего 63-го дня рождения. В онкоцентре на Каширском шоссе. О его смерти объявили… днем раньше, в Лужниках во время кубкового матча «Спартака» с рижской «Даугавой». Сработал испорченный телефон: кто-то из ветеранов, пообщавшись с женой Стрельцова Раей, рассказал с ее слов, что «Эдик умирает»…

В тот вечер красно-белые не пощадили симпатичную латвийскую команду - 5:0, Александр Мостовой разразился хет-триком, также забили Игорь Шалимов и Юрий Суслопаров (его уже нет в живых). Стрельцова не стало через несколько часов. Рассказывали, что перед смертью он шепнул Рае: «Я ни в чем не виноват».

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов возглавил кампанию по реабилитации честного имени великого футболиста. Но наткнулся на препоны со стороны прокуратуры. А потом выяснилось, что все документы о колонии в Тульской области, где отбывал срок Стрельцов, утилизированы.

Впрочем, Стрельцову эта реабилитация была не нужна. В глазах народа он навсегда останется любимым футболистом. Наряду с Григорием Федотовым, Всеволодом Бобровым, Львом Яшиным, Фёдором Черенковым…

Знаменитый тренер Виктор Маслов, построивший чемпионские команды «Торпедо» и киевское «Динамо», разглядел в 16-летнем пареньке большие задатки и взял его на сбор. К слову, в Киеве Маслов не оценил юного Олега Блохина и не поднял его из дублирующего состава.

В современном «Торпедо», возглавляемом знатным динамовцем Александром Бородюком, засилье ветеранов. Из молодых можно выделить разве что 20-летнего форварда Максима Турищева, получившего известность в Медиа-лиге и арендованного у «Ростова».

Турищев разово блеснул в стартовом матче с «Сочи»: в первом тайме обманул защитника, но пробил с козырной позиции во вратаря. Открой торпедовец счет, вопрос о победителе вряд ли бы исчез с повестки к перерыву.

У бело-голубых так и хочется сравнить со Стрельцовым Константина Тюкавина и Арсена Захаряна. Если бы на пробивную мощь и настырность первого из них наложить игровой интеллект и удар второго…

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

24 июля «ВТБ Арена» «Динамо» - «Торпедо» (17:30, «Матч Премьер»). Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

источник: «Советский спорт»
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Почтит ли «Торпедо» память легенды успехом в дерби? К 85-летию со дня рождения Эдуарда Стрельцова
Почтит ли «Торпедо» память легенды успехом в дерби? К 85-летию со дня рождения Эдуарда Стрельцова
Сегодня, 21 июля, знаменитому нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову исполнилось бы 85 лет. А в воскресенье, 24-го, на «ВТБ Арене» имени Льва Яшина родной клуб легенды встретится с «Динамо».
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