«Краснодар» – «Спартак»: ждем атакующего шоу

ФОРМА КОМАНД И РЕЗУЛЬТАТЫ

«Краснодар» хорошо себя показал на предсезонных сборах, на которых было одержаны три победы в трех матчах, в том числе дважды был обыгран принципиальный соперник - «Ростов» - с общим счетом 4:1.

Ничто не предвещало беды, и от «быков» ждали победы в первом туре против новичка сезона - «Факела», но гости сумели уехать из Краснодара с одним очком. Более того, «Краснодар» едва не проиграл, но его в концовке матча спас Матвей Сафонов. Кажется, более опытная команда попросту не ожидала такого резкого и смелого старта от аутсайдеров. И это отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Гильермо Абаскаль принял команду в начале июня и предсезонные игры против представителей ФНЛ давали надежду на изменения и победы в РПЛ, но 0:4 в Суперкубке России вновь опустили на землю. «Спартак» трудно оценивать по первому матчу РПЛ, так как все сломало удаление Мацея Рыбуся, однако все равно была видна нацеленность на атаку, порой даже излишняя. Но без нее красно-белые не смогли бы зацепить одно очко - спасибо Виктору Мозесу.

СОСТАВЫ

«Краснодар» после тяжелейшего сезона не стал предпринимать истерических попыток на трансферном рынке реанимировать команду, а предпочёл точечно разобраться с составом. Клуб выкупил трёх молодых нигерийцев из болгарского «Ботева», свободным агентом был подписан Ильзат Ахметов. Кроме того, на днях состав пополнил молодой талант из Сербии Михайло Баньяц, который должен стать основным в центре поля. Также в расположении вернулись некоторые легионеры, но Александр Сторожук продолжает доверять место молодым парням из академии, здорово показавшие себя еще в прошлом сезоне.

Ориентировочный состав «Краснодара»:

«Спартак» попрощался в межсезонье с Жиго, из-за чего в центре обороны появились новые проблемы. Пока что, до приезда нового игрока, в паре с Георгием Джикией играет Никита Чернов, зону которого можно считать уязвимым местом в построениях «Спартака». Рыбус, удалённый в первом туре, подвёл команду, из-за чего перед Абаскалем стоит дилемма: поставить на левый фланг Хлусевича или дать шанс Леону Классену. Вероятно, выбор будет сделан в пользу последнего варианта.

Ориентировочный состав «Спартака»:

СТАТИСТИКА И ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Соперники провели между собой 26 матчей за всю историю и ни один из них не закончился со счётом 0:0. В последних десяти очных матчах «Спартак» одержал пять побед, проиграл четыре раза и однажды команды разошлись миром. В среднем соперники забивают друг другу 3,1 голов за игру.

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Приезд «Спартака» в Краснодар почти всегда гарантирует яркое зрелище, и скорее всего, матч не станет исключением. У Абаскаля не так много времени, чтобы доказать руководству клубу свою состоятельность, а «Краснодар» с ещё большим желанием полетит в атаку после осечки с «Факелом», дважды не выиграть на старте чемпионата на родном стадионе будет равен провалу. Болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.