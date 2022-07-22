Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Краснодар» – «Спартак»: ждем атакующего шоу

23 июля в 20:00 МИР РПЛ продолжится вторым туром, центральным матчем которого станет противостояние «Краснодара» и «Спартака». Обе команды потеряли очки на старте, но точно ли обе побегут вперед реабилитироваться? Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем матче.
«Краснодар» – «Спартак»: ждем атакующего шоу
22 июля 2022 18:00
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Спартак»

ФОРМА КОМАНД И РЕЗУЛЬТАТЫ

«Краснодар» хорошо себя показал на предсезонных сборах, на которых было одержаны три победы в трех матчах, в том числе дважды был обыгран принципиальный соперник - «Ростов» - с общим счетом 4:1.

Ничто не предвещало беды, и от «быков» ждали победы в первом туре против новичка сезона - «Факела», но гости сумели уехать из Краснодара с одним очком. Более того, «Краснодар» едва не проиграл, но его в концовке матча спас Матвей Сафонов. Кажется, более опытная команда попросту не ожидала такого резкого и смелого старта от аутсайдеров. И это отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Гильермо Абаскаль принял команду в начале июня и предсезонные игры против представителей ФНЛ давали надежду на изменения и победы в РПЛ, но 0:4 в Суперкубке России вновь опустили на землю. «Спартак» трудно оценивать по первому матчу РПЛ, так как все сломало удаление Мацея Рыбуся, однако все равно была видна нацеленность на атаку, порой даже излишняя. Но без нее красно-белые не смогли бы зацепить одно очко - спасибо Виктору Мозесу.

СОСТАВЫ

«Краснодар» после тяжелейшего сезона не стал предпринимать истерических попыток на трансферном рынке реанимировать команду, а предпочёл точечно разобраться с составом. Клуб выкупил трёх молодых нигерийцев из болгарского «Ботева», свободным агентом был подписан Ильзат Ахметов. Кроме того, на днях состав пополнил молодой талант из Сербии Михайло Баньяц, который должен стать основным в центре поля. Также в расположении вернулись некоторые легионеры, но Александр Сторожук продолжает доверять место молодым парням из академии, здорово показавшие себя еще в прошлом сезоне.

Ориентировочный состав «Краснодара»:

«Спартак» попрощался в межсезонье с Жиго, из-за чего в центре обороны появились новые проблемы. Пока что, до приезда нового игрока, в паре с Георгием Джикией играет Никита Чернов, зону которого можно считать уязвимым местом в построениях «Спартака». Рыбус, удалённый в первом туре, подвёл команду, из-за чего перед Абаскалем стоит дилемма: поставить на левый фланг Хлусевича или дать шанс Леону Классену. Вероятно, выбор будет сделан в пользу последнего варианта.

Ориентировочный состав «Спартака»:

СТАТИСТИКА И ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Соперники провели между собой 26 матчей за всю историю и ни один из них не закончился со счётом 0:0. В последних десяти очных матчах «Спартак» одержал пять побед, проиграл четыре раза и однажды команды разошлись миром. В среднем соперники забивают друг другу 3,1 голов за игру.

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Приезд «Спартака» в Краснодар почти всегда гарантирует яркое зрелище, и скорее всего, матч не станет исключением. У Абаскаля не так много времени, чтобы доказать руководству клубу свою состоятельность, а «Краснодар» с ещё большим желанием полетит в атаку после осечки с «Факелом», дважды не выиграть на старте чемпионата на родном стадионе будет равен провалу. Болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Краснодар» – «Спартак»: ждем атакующего шоу
«Краснодар» – «Спартак»: ждем атакующего шоу
23 июля в 20:00 МИР РПЛ продолжится вторым туром, центральным матчем которого станет противостояние «Краснодара» и «Спартака». Обе команды потеряли очки на старте, но точно ли обе побегут вперед реабилитироваться? Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем матче.
22.07.2022 18:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
ЦСКА и «Сочи» обойдутся без перестрелки
ЦСКА и «Сочи» обойдутся без перестрелки
С 22 по 24 июля состоится второй тур МИР РПЛ. Армейцы под руководством Владимира Федотова примут главную на данный момент команду в его карьере.
22.07.2022 15:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Черчесов не один, второй российский специалист возглавил клуб в Европе - Дмитрий Черышев
Черчесов не один, второй российский специалист возглавил клуб в Европе - Дмитрий Черышев
Российский тренер Дмитрий Черышев возглавил андоррский футбольный клуб «Санта-Колома», сообщает официальный телеграм-канал Sport 24.
22.07.2022 14:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: «Зенит» победит «Крылья», а «Динамо» - «Торпедо», коэффициент минус 1,5 на обе игры
Дмитрий Селюк: «Зенит» победит «Крылья», а «Динамо» - «Торпедо», коэффициент минус 1,5 на обе игры
Сегодня стартует 2-й тур Российской премьер-лиги. Футбольный агент Дмитрий Селюк делает прогнозы на ключевые матчи и дает советы любителям ставок.
22.07.2022 12:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Зенит» и «Крылья Советов» устроят результативное шоу
«Зенит» и «Крылья Советов» устроят результативное шоу
С 22 по 24 июля состоится второй тур МИР РПЛ. Чемпионы России после стартовой неудачи примут самую результативную команду первого тура.
21.07.2022 20:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
В новом сезоне Хави сможет бороться за все титулы. Лапорта уже грандиозно усилил «Барселону»
В новом сезоне Хави сможет бороться за все титулы. Лапорта уже грандиозно усилил «Барселону»
Президент «Барселоны» гениальное задействует «фактор “Барсы”».
21.07.2022 19:48
Футбол
автор: Артем Зибрак
Почтит ли «Торпедо» память легенды успехом в дерби? К 85-летию со дня рождения Эдуарда Стрельцова
Почтит ли «Торпедо» память легенды успехом в дерби? К 85-летию со дня рождения Эдуарда Стрельцова
Сегодня, 21 июля, знаменитому нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову исполнилось бы 85 лет. А в воскресенье, 24-го, на «ВТБ Арене» имени Льва Яшина родной клуб легенды встретится с «Динамо».
21.07.2022 18:09
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Гибкие схемы и вертикальный выход из обороны. Как Гаранин меняет ФК «Сочи»
Гибкие схемы и вертикальный выход из обороны. Как Гаранин меняет ФК «Сочи»
«Сочи» — одна из самых симпатичных команд РПЛ последних трех сезонов. Южане задали тон на атакующий и комбинационный футбол, которым восхищаются не только фанаты сочинцев, но и нейтральные болельщики.
21.07.2022 14:20
Футбол
автор: Матвей Морозов
Фернандес и Мойзес приехали, Вендел остался. РПЛ по-прежнему привлекательна для иностранцев
Фернандес и Мойзес приехали, Вендел остался. РПЛ по-прежнему привлекательна для иностранцев
Все не так плохо, как казалось месяц назад.
21.07.2022 13:57
Футбол
автор: Артем Зибрак
А как же космос, Стас? «Ференцварош» проиграл дома «Словану» и может вылететь из Лиги чемпионов
А как же космос, Стас? «Ференцварош» проиграл дома «Словану» и может вылететь из Лиги чемпионов
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, на своем поле уступил «Словану» 1:2.
21.07.2022 12:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Новый формат матча за корону предлагал не Карлсен, а ФИДЕ!» Карякин — об отказе чемпиона и своей победе в Лужниках
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ставший победителем «турнира звезд» на шахматном форуме Moscow Open 2022, прокомментировал «Плеймейкеру» свой успех – и, конечно, сенсационный отказ Магнуса Карлсена играть матч за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим.
«Матрасник», «дьявол» или снова «сливочный»? Роналду пора определяться с клубом
Криштиану Роналду по-прежнему отсутствует в расположении «МЮ», который ведет подготовку к новому сезону, однако эта неопределенность не может продолжаться вечно.
От контракта Вендела до скандала с Тартаковой. Обзор мемов
Главные новости футбола и других видов спорта в картинках и видосиках.
2-й тур РПЛ с матчем Федотова против «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
22 - 24 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о втором туре.
Кто выживет в адской жаре на автодроме «Поль Рикар»? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Франции
22 - 24 июля состоится двенадцатый этап чемпионата «Формулы-1», который обещает захватывающую борьбу лучших гонщиков мира. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников.
Что все-таки с Пиняевым? Судя по всему, парня ждет операция и полгода без футбола
Информация о состоянии здоровья 17-летнего таланта «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызывает все большую тревогу.
Зенито Американа! Наш чемпион собрал основу из южноамериканцев, но как же забота о российском футболе?
Несколько недель назад казалось, что исход легионеров из РПЛ будет массовым и примет необратимый характер. Но на деле все получилось не совсем так.
Пока Карякин побеждал, все вокруг обсуждали Карлсена. Как в Лужниках прошел Международный шахматный форум
В Москве завершился шахматный форум Мoscow Open-2022. В финале «турнира звезд» Сергей Карякин обыграл Александра Грищука.
«Колено стало размером с футбольный мяч». История страшной травмы Роналдо
Коленная чашечка бразильской суперзвезды взорвалась прямо на поле, а крики и слезы услышал весь мир. «Плеймейкер» вспоминает историю, вероятно, самой знаменитой травмы в мировом футболе, случившейся в 2000 году.
Реанимация? Трава в легком?? Парализация руки??? Что за кошмар случился с главным футбольным талантом России
17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который входит в рейтинг лучших молодых футболистов мира, внезапно оказался на больничной койке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика