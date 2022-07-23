Динамовские медалисты проэкзаменуют новичков РПЛ из «Торпедо»

Российские команды готовы сделать выводы из стартового тура чемпионата страны, подкорректировать детали и предъявить зрителям яркое шоу. Так, на «ВТБ-Арене» сойдутся команды, наименее убедительно выглядевшие в оборонительной фазе. «Динамо» и «Торпедо» в домашних матчах позволили соперникам создать у своих ворот слишком много и если намерены провести удачный сезон, должны найти способы устранить проблемы.

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«ДИНАМО» – «ТОРПЕДО»: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Во встрече бронзового призера и дебютанта сезона фаворит очевиден. На победу «Динамо» можно уверенно ставить с коэффициентом 1,60 (вероятность 60%), тогда как на ничью отведен кэф 4,333 (23%), а на поражение – 5,90 (17%). Пожалуй, это наиболее комфортный вариант, ведь в первом туре бело-голубые показали приличную игру у чужих ворот, а автозаводцы – очень слабую у своих.

Но если вам хочется чего-то погорячее, предлагаем обратить внимание на линию – победитель первого тайма и всего матча. Здесь коэффициент на победу «Динамо» составляет уже куда более интересные 2,26. При этом бело-голубые в первом туре действительно вели у «Ростова» (1:0) по итогам 45 минут, а торпедовцы уступали «Сочи» (0:2).

Прогноз «Советского спорта»: победа «Динамо» в первом тайме и матче за 2,26 в БК «Марафон».

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

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РАСПИСАНИЕ ВТОРОГО ТУРА РПЛ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ:

22 июля, 20:00. «Зенит» – «Крылья Советов»

23 июля, 15:00. ЦСКА – «Сочи»

23 июля, 17:30. «Оренбург» – «Урал»

23 июля, 20:00. «Краснодар» – «Спартак»

24 июля, 15:00. «Химки» – «Пари НН»

24 июля, 17:30. «Динамо» – «Торпедо»

24 июля, 20:00. «Локомотив» – «Ростов»

24 июля, 20:00. «Ахмат» – «Факел»

ФАВОРИТЫ МИР РПЛ

У команды Сергея Семака с отрывом лучший состав в лиге и опыт четырех выигранных чемпионатов подряд. Если бразильцы не заскучают на российских полях, сложно представить, что им помешает нашить питерцам вторую звезду. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1,30.

Конкуренты сине-бело-голубых примерно равны между собой. Несколько выделяется ЦСКА, заполучивший в межсезонье лучшего российского тренера Федотова. На триумф армейцев можно сделать ставку с коэффициентом 12,00.

«Спартак» – 10-кратный чемпион России после аномального прошлогоднего провала не имеет права на второй столь же плохой сезон, тем более, что массовые гуляния по случаю 100-летнего юбилея перенесли на год. А это значит, что еще не поздно порадовать болельщиков новым чемпионским титулом. Такой исход можно взять на 13,00.

Бронзовые призеры прошлого сезона динамовцы также рассчитывают на хороший результат в новом розыгрыше, даже без Сандро Шварца и опытных центральных защитников. Итоговая победа бело-голубых доступна за 13,50.

«Локомотив» на год отвлекся от борьбы за золото из-за перезагрузки проекта, а теперь готов предъявить результат движения по «немецкому вектору». Триумф железнодорожников оценивается коэффициентом 15,00.