Зинченко – самая выгодная продажа «Манчестер Сити» в эпоху Гвардиолы

ЧТО ПОТЕРЯЛ «МАНЧЕСТЕР СИТИ»?

Как бы Гвардиола не нахваливал Зинченко и не восхищался его работоспособностью, нужно признать, что украинский игрок за все годы, проведенные в Манчестере, так и не стал основным игроком. Но значит ли это, что он был там не нужен? Вовсе нет. Испанский тренер понимал лучшие качества Александра и знал, в какой лучше момент использовать украинца. Благодаря тонкому понимаю своего подопечного, Александр частенько вовремя появлялся на поле в нужном матче, а иногда даже переворачивал отдельные встречи.

Зинченко – классная функция на скамейке запасных. Он не проявлял недовольство из-за малого количества игрового времени, а с радостью пользовался каждой доверенной минутой и привносил на поле то, чего не было у других. Теперь, почти наверняка, украинца заменит Кукурелья, напоминающий более типичного левого бровочника, поэтому «Манчестер Сити» вряд ли сильно потеряет в качестве.

ЧТО ПРИОБРЕТАЕТ «АРСЕНАЛ»?

История взаимоотношений «Арсенала» и Александра Зинченко началась не сейчас. Еще совсем юный футболист признавался в любви к лондонскому клубу, а позже, будучи уже игроком «Уфы», еще раз заявлял о мечте играть за «канониров». Тогда еще мало кто верил в подобное продолжение карьеры, но все же, так оно и произошло.

Главный тренер «канониров» Микаэль Артета ранее работал в «Сити» и не понаслышке знает об универсальности Александра, что сыграло важную роль при переходе. Почти всю карьеру в Манчестере Зинченко провел на левом фланге обороны, но родной позицией для его является центр поля, где он играл в «Шахтере», «Уфе», а также используется в сборной Украины. Благодаря осуществившему трансферу, «Арсенал» закроет проблему левого фланга, где играет Киран Тирни, травмы которого часто создают головную боль.

Зинченко станет идеальным вариантом для Артеты, который невероятно высоко ценит гибкость и универсальность игроков. Он может сыграть как на левом фланге защиты, так и на любой позиции в центре поля, будь то опорная или атакующая зона, поближе к воротам соперников.

И все-таки нужно понимать, что последние годы Зинченко играл за доминирующую команду с большим контролем мяча. Теперь же ему придется больше отрабатывать в обороне, что нельзя назвать его сильнейшим качеством. Компенсировать проблему могут быстрая обучаемость украинца и его сумасшедшая работоспособность.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Английский язык Зинченко стал изучать в «Уфе», а его наставником стал экс-игрок «Арсенала» Эммануэль Фримпонг.

Против «Арсенала» Зинченко играл не только за «Манчестер Сити». В 2014 году в юношеской Лиге чемпионов Александр в футболке «Шахтера» помог донецкой команде выиграть со счетом 3:1. Тогда за лондонцев играли теперь уже новые партнеры по команде Эктор Бельерин и Энсли Мэйтленд-Найлз

Зинченко – самая выгодная продажа за эпоху Пепа в «Сити». Его покупали за 2 млн евро, а продали за 35 млн евро.

Зинченко – второй игрок из «Манчестер Сити», перешедший в «Арсенал» в текущее трансферное окно. Первым стал Габриэл Жезус.