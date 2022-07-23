Такого Зобнина вы не видели с чемпионского сезона! «Спартак» в большинстве разгромил «Краснодар»

ЛИТВИНОВ ПРОТИВ ЛИТВИНОВА

Команды очень по-разному провели стартовый тур РПЛ, хотя и завершили его вничью. Краснодарцы были фаворитами домашнего матча с «Факелом», но умудрились упустить победу, а могли вообще остаться без очков, если бы не Матвей Сафонов. Москвичам же предстоял тяжелый выезд в Грозном, в ходе которого им пришлось отыграться в меньшинстве.

Оба тренера уже во втором матче чемпионата совершили значимые перестановки в составе. Так, у хозяев в первую очередь бросался в глаза дебют сербского полузащитника Михайло Баньяца. Он занял позицию в опорной зоне рядом и Александром Черниковым, а еще, несмотря на статус новичка, разыгрывал угловые (именно разыгрывал, а не подавал).

В свою очередь, Гильермо Абаскаль вынужден был искать замену дисквалифицированному Мацею Рыбусу. В отсутствие поляка на левом краю обороны вышел Даниил Хлусевич, для которого этот фланг привычен. Кроме того, Наиль Умяров уступил место в старте Кристоферу Мартинсу, а Антон Зиньковский – Виктору Мозесу.

А еще впервые против «Спартака» вышел защитник «быков» Вячеслав Литвинов, и таким образом это было первое дерби двух Литвиновых. Спартаковец Руслан Литвинов также появился с первых минут. Уже вскоре после стартового свистка однофамильцы жестко столкнулись в штрафной хозяев. Благо, все обошлось.

АНТИСПАРТАКОВСКИЙ ЗАГОВОР ОТМЕНЯЕТСЯ

По итогам матча в Грозном многие коллеги критиковали спартаковцев за отсутствие четкой системы взаимодействия и ставку на индивидуальные способности игроков, однако это куда сильнее бросалось уже в Краснодаре. Хозяева превосходили соперника не только в контроле мяча, но и в скорости принятия решений. Красно-белые регулярно не успевали к эпизодам, проигрывали единоборства и фолили.

Вообще первый тайм изобиловал борьбой, которую инициировали игроки «Краснодара». Они очень плотно играли по оппонентам и высоко встречали соперника. И хотя в прессинге могли похвалиться в основном только желанием и количеством игроков, оказывали огромное давление на защитников, упорно пытавшихся разыгрывать мяч накоротке.

Нервозность в игре возрастала, и это видно на двух примерах. Так, Александр Соболев, уже имея желтую карточку, он нарушил правила в чужой штрафной, а затем чуть не вступил в перепалку с оппонентами. Запросто мог нарваться на удаление. Но последовало оно у хозяев. Александр Черников, уже проиграв противоборство Мозесу, махнул ногой в сторону нигерийца, а затем хлопнул рукой по плечу. Получилось некрасиво, но не криминально, однако Кирилл Левников оказался очень суров – удаление. Теперь красно-белым сложно будет искать судейский заговор.

К моменту удаления счет был уже в пользу гостей – Роман Зобнин удивительным образом оказался один на линии вратарской при подаче углового, и когда мяч отскочил к нему, не простил. А держал его по эпизоду… Черников. Роман, кстати, вообще провел великолепный матч, очень много пахал в зоне левой восьмерки, успевая и сзади отрабатывать, и поддерживать атаки. По-моему, это его лучший матч с чемпионского сезона.

«СПАРТАК» НАСЛАЖДАЕТСЯ БОЛЬШИНСТВОМ

С момента удаления до перерыва «Спартак» владел мячом 85% (!) времени, так что Александру Сторожуку в раздевалке требовалось сильно поменять игру. Он на второй тайм вместо Сергея Петрова выпустил Кристиана Рамиреса, но краснодарцы не успели разобраться в перестановках – меньше минуты хватило гостям, чтобы удвоить преимущество. Соболев и Хлусевич разыграли комбинацию слева, а Квинси Промес классно разобрался в центре штрафной. Это его седьмой гол в ворота «горожан». Больше только у Ари.

Увы, «Краснодар» в меньшинстве развалился, особенно на правом фланге обороны, где после перерыва действовал молодой Сергей Волков. И второй гол пришел из его зоны, и третий спустя семь минут. Это Мозес классно перевел мяч справа на левый край штрафной, а тот покатил ворвавшемуся в штрафную Зобнину. Роман обыграл Сафонова и покатил мяч в пустые ворота. Сергей Бородин в подкате пытался спасти положение, но добился того, что записал на свой счет последнее касание.

Несмотря на крупный счет, игра не закончилась. На 59-й минуте краснодарцы получили право на пенальти – не повезло Даниилу Денисову, которому мяч отскочил в руку… от лица. Эдуард Сперцян показал Джону Кордобе, как надо бить с «точки». «Горожанам» за игру в оставшееся время большое спасибо. Их желание идти в атаку, несмотря ни на что, сохранило зрелищность игры до финального свистка – 13:19 по ударам.

«Спартак» все-таки заслужил четвертый (и даже пятый) мяч, который еще ранее мог организовать все тот же Зобнин (6 передач под удар!), дважды выводивший Промеса и Мозеса на убойные позиции, но тем не хватало удачи. А вот на 84-й минуте нигериец из более сложного положения из-под себя пробил точно в дальний угол. Таким образом, красно-белые привезли с южного выезда четыре очка, а вот «быки» в двух домашних матчах набрали всего одно очко.

РПЛ

2-й тур

«Краснодар» - «Спартак» - 1:4 (0:1)

Голы: Зобнин, 35 – 0:1. Промес, 46 – 0:2. Бородин, 52 – в свои ворота – 0:3. Сперцян, 60 – с пенальти – 1:3. Мозес, 84 – 1:4.

«Краснодар»: Сафонов, С. Петров (Рамирес, 46), Волков (М. Сулейманов, 80), Бородин, В. Литвинов, Черников, Баньяц (Ахметов, 80), Ионов (Манелов, 61), Сперцян, Олусегун, Кордоба (Якимов, 39).

«Спартак»: Селихов, Денисов, Н. Чернов, Джикия (Кофрие, 69), Хлусевич (Классен, 87), Мартинс (Умяров, 56), Зобнин, Р. Литвинов (Пруцев, 56), Мозес (Зиньковский, 88), Промес, Соболев.

Предупреждения: Соболев, 20. Бородин, 24. Мартинс, 26. Р. Литвинов, 49.

Удаление: Черников, 37.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).