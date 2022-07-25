Рейс Барселона – Мексика. Кто заезжал в мексиканский чемп до Дани Алвеса?

ХУАН МАНУЭЛЬ АСЕНСИ

Первым, кто прошел по пути «Барселона» - Мексика стал испанский полузащитник Хуан Мануэль Асенси, который застал яркие времена 70-х и имел честь играть со многими звездами того времени, включая Йохана Кройффа. После десяти классных сезонов Асенси за «Барселону», он получил экономически привлекательное предложение от мексиканской «Пуэблы», от которого не смог отказаться. Еще через год Хуан Мануэль поиграл за другой местный клуб, а последним выходом на поле в карьере испанца стал специально организованный товарищеский матч между «Барсой» и «Пуэблой», в котором Асенси по тайму сыграл за разные команды.

РАУЛЬ АМАРИЛЬЯ

Парагвайский форвард не стал в «Барселоне» значимым игроком, но все же сыграл за сине-гранатовых 54 матча и забил 14 голов. В 1989 году его подписала «Америка», за которую дела пошли лучше и Амарилья отмечался почти в каждом втором матче - 22 гола за 41 встречу.

ХОСЕ МАРИЯ БАКЕРО

Испанский атакующий полузащитник провел за «Барселону» 347 матчей, в которых внес огромный вклад в многочисленные трофеи каталонцев тех лет, включая Лигу чемпионов-1991/92 года. В 34 года он уехал покорять Мексику, но, так и не адаптировавшись к местному футболу, через полгода завершил карьеру. Позже, уже в другой команде, Бакеро начал тренерскую деятельность.

ДЖОВАНИ ДОС САНТОС

Хоть Дос Сантос и является мексиканцем с рождения, его футбольный путь начался в академии «Барселоны», в которой он быстро дорос до основной команды, но не менее быстро «затух». После этого он поменял уйму европейских команд, а в 2019 году отправился на родину, подписав контракт с «Америкой». В ней форвард забил 4 гола за 42 матча, а сейчас, в 33 года, находится без клуба.

БЕРНД ШУСТЕР

Карьера немецкого футболиста вместила в себе игру за «Барселону», «Реал» и «Атлетико», а в 37 лет он уехал доигрывать в Мексику, где провел всего девять матчей. Через полгода пребывания в клубе он отправился в Европу лечить зубы, но обратно так и не вернулся. Самым ярким событием в Северной Америке для Шустера стала не игра, а спасение утопающего подростка в Карибском море.

ПЕП ГВАРДИОЛА

Не обошел стороной Мексику легендарный для «Барселоны» Пеп Гвардиола, который подписал годичный контракт с «Дорадос». За данный клуб будущий тренер «Манчестер Сити» провел 10 матчей и забил один гол со штрафного, но это не помогло аутсайдеру спастись от вылета. После «Дорадос» Гвардиола отправился обратно в Испанию получать тренерскую лицензию и работать в «Барселоне».

ДИЕГО МАРАДОНА

Спустя несколько лет «Дорадос» вернулся в элиту мексиканского футбола, но вновь быстро вылетел. Тогда спасать клуб пришел экс-игрок «Барселоны» Диего Марадона, согласившись совмещать две должности - главного тренера и технического директора. «Дорадос» был близок к повышению, но команда проиграла решающий матч плей-офф, а аргентинец покинул Мексику.

РОНАЛДИНЬО

Икона футбола нулевых после невероятных времен в «Барселоне» поиграл в «Милане», «Фламенго» и «Атлетико Минейро», а в 2014 году подписал контракт с «Керетаро». В Лиге МХ за 30 игр бразилец забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Как и подобает Роналдиньо, после одного мощного сезона любимчик публики уехал в родную Южную Америку.