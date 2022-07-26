Нынешние трактовки игры рукой приводят к антифутбольным решениям. Нужны изменения

Давайте начнем с очевидного – я не судья. Не получаю обновленные разнарядки по трактовкам и на судейские компетенции не претендую. Поэтому принципиально не буду оценивать решения арбитров с позиции судейского корпуса. У них свои предписания, которыми они должны руководствоваться. А мы – журналисты, зрители, болельщики – руководствуемся правилами и духом Игры (вот так, с большой буквы), которую знаем и любим десятилетиями (лично я живу футболом уже 24 года и, смею надеяться, хоть немного в нем понимаю).

Извините, но отступлений будет много. Чтобы понять мой посыл, очень важно зафиксировать несколько основополагающих моментов, дабы не свалиться в дискуссии, прямого отношения к ним не имеющим. Так, принципиально важно разделять правила (!) футбола и трактовки (!). Правила меняются редко и неохотно. Основополагающие мы прекрасно знаем, ведь футбол – один из самых консервативных видов спорта в этом отношении. А вот трактовки в УЕФА переписывают бесконечно.

Сегодня я хотел бы сконцентрироваться на игре рукой. Вот, допустим, все знают, что игра рукой – нарушение. Но следом вступают арбитры и начинают обсуждать, а что есть игра рукой. Допустим, с позапрошлого, кажется, года любое касание мячом руки атакующего игрока непосредственно перед голом считается недопустимым, а касание опорной руки обороняющимся стало нормой. Определили «естественное» и «не естественное» положение руки на примере витрувианского человека, разрешили касания предплечьем выше линии подмышки и так далее.

Сама по себе попытка унифицировать правила логична, правильна и похвальна, но иногда приводит к тому, что решения противоречат смыслу игры. Здесь я хотел бы вернуться к трем эпизодам из первых туров – двух с участием «Спартака» и одного с участием «Зенита».

Так получилось, что соперники принципиальные, но давайте постараемся от этого абстрагироваться и взглянуть на чисто футбольную сторону эпизодов, потому что самое главное в них – не решения арбитров, а именно тот факт, что они по нынешним трактовкам считаются верными. Очень важно зафиксировать эту мысль. Речь не о плохих арбитрах, а о системе в целом. Поэтому имена судей упоминать даже не буду.

Итак, «Ахмат» - «Спартак». 77-я минута. Квинси Промес слева входит в штрафную и делает прицельную передачу в центр. Находящийся на пути мяча защитник Юрий Журавлев пытается сложиться, но мяч проскакивает ему между ног, и он, падая, отставленной за спиной рукой прерывает прострел. Голевой момент прерван, но пенальти нет, потому что трактовки такое допускают – рука идет в опорное положение. Сей факт подтвердил ЭСК РФС.

«Зенит» - «Крылья Советов». 4-я минута. Клаудиньо не очень удачно обрабатывает в штрафной сильную передачу. Мяч начинает скакать. Бразилец догоняет его уже на углу вратарской и, понимая, что рядом возник Александр Коваленко, пытается убрать мяч под себя. Но на скорости тот продолжает скакать и попадает в руку пытавшегося затормозить и разворачивавшего корпус самарца. При этом мяч отскакивает к Клаудиньо и градус опасности атаки не снизился (он не сыграл по мячу, потому что сконцентрировался на апелляции к арбитру, а не продолжении момента), но игра остановлена – пенальти. И по действующим трактовкам это тоже правильное решение.

«Краснодар» - «Спартак». 57-я минута. Кристиан Рамирес открывается на фланге, получает передачу на ход и подает в штрафную, но попадает в лицо Даниилу Денисову. Мяч меняет направление в сторону лицевой линии и прилетает защитнику в отставленную руку – пенальти. Тоже как бы справедливый.

Повторюсь на всякий случай. Все решения по нынешним трактовкам верные, никакого заговора нет. Но. Все три решения напрямую противоречат духу игры и смыслу назначения пенальти. Ведь что такое пенальти? Наказание защищающейся стороны за срыв (умышленный или нет) потенциально опасной атаки соперника в непосредственной близости от ворот. То есть ты с помощью нарушения пытаешься не дать мне забить – вот тебе в наказание максимально голевая ситуация.

А что получилось в трех описанных выше эпизодах? Игрок «Ахмата» болтающейся сзади рукой прерывает потенциально опасную передачу в голевую зону после того, как не сумел перехватить мяч в рамках базовых (назовем их так) правил – ногами или корпусом. Отобрал шанс забить, но не был наказан.

Самарец Коваленко сам виноват, что размахивал руками в штрафной, но своими действиями не помешал Клаудиньо первым же касанием прострелить вдоль вратарской или еще раз убрать мяч под себя. При том, что полет мяча в точке касания как раз и не таил реальной угрозы – скакал снизу вверх и просто раньше времени оказался на газоне, чем и мог воспользоваться игрок атаки. Однако игра прервана – пенальти.

После попадания мяча в лицо спартаковцу Денисову потенциально опасная передача вообще перестала быть таковой, ведь мяч полетел к лицевой (где никого не было), но – касание руки и свисток арбитра.

Вот такое противоречие смыслу (подчеркиваю!) назначения пенальти, как самого тяжелого наказания в футболе (почти голом) я и имею в виду, когда говорю, что трактовки трактовками, но суть и дух игры от них страдать не должны. Они подспорье, но главным критерием должна стать степень влияния на потенциально голевой эпизод, а не буквоедство.

Особенно они нелепы в случае с Денисовым: от колена или стопы попасть мячом себе в руку нынче дозволяется даже теми самыми трактовками, однако от лица – нет. При том, что ногами направление мяча контролировать куда проще (на этом вообще вся игра построена), тогда как от лица, когда тебе бьют с нескольких метров, невозможно физически. Ну, да ладно.

К чему я все это? Хочу обратиться к российским рефери. Раз уж сейчас нам УЕФА все равно не указ, соберитесь пожалуйста с руководителями профильного комитета в РФС и договоритесь между собой о том, что закорючки на бумаге не должны быть важнее Футбола. Именно поэтому на зеленом газоне последнее слово все еще за вами, а не бесстрастным искусственным интеллектом. Ведь именно Игра всех нас здесь и собрала – и футболистов, и зрителей, и журналистов, и судей. Давайте будем относиться к ней трепетнее. Авось она отблагодарит.

P.S. В завершение совсем не связанный с игрой руками эпизод. Он случился на 96-й минуте матча «Локомотив» - «Ростов», где арбитр (опять не буду называть по имени) позволял гостям продолжать атаку по истечении компенсированного времени, но как только железнодорожники его перехватили и бросились в острую контратаку, тут же дал финальный свисток. Момент очень напомнил другой – из матча «Реал» - «Локомотив» (2:2) в декабре 2002 года. Там точно так же англичанин остановил игру, когда Джеймс Обиора уже рванул один на один с Икером Касильясом. Вы извините, но это вообще антифутбол без скидок на правила, трактовки и другие оправдания.

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