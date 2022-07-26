Прессинг. Как играли «Ростов» и «Локомотив»

УДАЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Прессинг — самая интересная тактическая деталь матча. От нее мы и будем отталкиваться при рассмотрении атакующих заготовок обеих команд.
«Ростов» выставил уже традиционные при Карпине для себя 4-3-3. Глебов располагался чуть выше двух атакующих хавбеков и при прессинге старался оставаться во второй трети, а не скатываться между двумя центральными защитниками. Уткин и Миронов заняли более широкие позиции в полуфлангах. Тугарев, Комличенко и Полоз фактически располагались на одной линии.
«Ростов» начинал давление с вингеров. Крайние форварды южан (Полоз и Тугарев) играли по латералям соперника (Ненахову и Живоглядову) и пытались накрывать вертикальные передачи противника на флангах, из-за чего они либо не доходили до партнеров впереди, либо сильно страдали по точности (у Ненахова - 0 из 5 точных длинных передач, у Живоглядова - 3 из 5). Глебов, как мы уже сказали, в этом матче ситуативно располагался на позиции «восьмерки» и был прикреплен к Миранчуку. И весьма успешно его накрывал — за весь матч у Антона всего два удара в створ: один — с пенальти, другой — неопасный выстрел из-за штрафной, который прилетел прямо в руки Песьякову.
Миронов в прессинге выдвигался на Бека-Бека. Лучшая иллюстрация его качественной работы — момент с удалением француза, когда в середине второго тайма, прилично поднаевшись от постоянного присутствия Алексея рядом, хавбек психанул и устроил заварушку, вследствие которой был вынужден досрочно покинуть поле.
Идея «Локо» в атаке с рывками за спину защитникам Изидора и Керка работала слабо. Чернов и Сильянов, заработавшие на двоих шесть отборов+перехватов, вели себя весьма осторожно и классно блокировали попытки противников обыграть один в один.
«Ростов», забив на первых минутах, до середины первого тайма был почти незаметен в игре с мячом. Южане начали набирать обороты ближе к перерыву. На отрезок с 30-й по 45-ю минуту пришелся самый интенсивный отрезок в матче. PPDA40 обеих команд в это промежуток времени был равен девяти.
«Локомотив» подобрал идеальную модель прессинга против ростовчан. Роли у железнодорожников распределились следующим образом: Изидор и Керк давили на центральных защитников (Осипенко и Прохина), Ненахов и Живоглядов выдвигались на Комличенко и по ситуации играли по Полозу/Тугареву, но всегда шли до упора, а Миранчук и Бека-Бека были прикреплены сразу ко всей тройке полузащиты и действовали ситуативно, страховал их Баринов. Значение Дмитрия для «Локо» в этом матче стало определяющим. План Карпина был прост: «Ростов» должен был уводить на фланги по двое игроков и разыгрывать «стеночки» между хавбеками и вингерами. На левом краю это были Уткин и Полоз (через них игра шла довольно редко), а на правом — Миронов и Тугарев. Баринов (в зависимости от направления атаки) сваливался на фланг и вместе с одним из крайних защитников (который действовал позади него) блокировал комбинации «Ростова». Если атака продолжалась слишком долго, то латералей страховали центрбэки (Фасссон и Едвай) и заставляли южан переводить мяч на другой фланг.
СМЕНА ТАКТИКИ
Во втором тайме, поняв, что стартовые планы на игру не работают (оба мяча до перерыва и те, и другие так или иначе забили после стандартов, что в полной мере не отражает правильность выбранной системы) соперники серьезно изменились.
«Ростов», сохранив схему 4-3-3, полностью забрал инициативу в свои руки — после перерыва команда Карпина владела мячом 67% времени.
Южане сосредоточились на забросах мяча на левый край штрафной из второй трети. На 37-й минуте после розыгрыша штрафного Уткин мягко отпасовал на Осипенко, а тот, в свою очередь, прострелил на Тугарева, который с нескольких метров пробил по воротам. В этом эпизоде «Локо» спас Худяков, а еще позднее в одной из фаз атаки был зафиксирован офсайд.
Похожим образом «Ростов» соорудил и свою вторую результативную атаку. На 88-й минуте после довольно простого заброса Глебова, Худяков ошибся на выходе, при этом оставив ворота пустыми, а Уткин, поймав мяч на ногу, в касание поразил ворота «Локо».
Вообще Даниил стал лучшим игроком «Ростова» в этом матче. И дело не только в забитом мяче. Уткин отдал ассист (напомним, со стандарта) на Комличенко при первом голе и стал лучшим в команде по набранным xA, xGChain и xGBuidup, а также вторым по xG.
«Локомотив» сохранил исходные 4-3-3 и стал чаще использовать в своей игре кроссы. Это хорошо видно по карте самых опасных передач железнодорожников:
На 55-й минуте Керк, переиграв на фланге Осипенко, прострелил в центр штрафной на Камано, который попытался в касание переправить мяч в ворота, однако Песьяков оказался надежен.
А на 94-й минуте «Локо» после кросса сумел сравнять счет. Едвай, получив мяч после череды отскоков, забросил его на Марадишвили, который, приняв его на грудь, ударом «ножницами» через себя поразил ворота «Ростова».
И «Ростов», и «Локо» удачно нейтрализовали изначальные задумки соперника, поэтому в первом тайме не допустили голов с игры. После перерыва команды перешли на более примитивный футбол, за счет чего смогли по разу вскрыть оборону противника и закономерно закончили матч вничью.