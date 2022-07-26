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Прессинг. Как играли «Ростов» и «Локомотив»

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью: вышли на игру с продуманным планом прессинга, но соперник все равно смог адаптироваться под него. Обе команды хорошо подготовились друг к другу и почти идеально справились с позиционными атаками соперника.
Прессинг. Как играли «Ростов» и «Локомотив»
26 июля 2022 23:37
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК «Локомотив»

УДАЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Прессинг — самая интересная тактическая деталь матча. От нее мы и будем отталкиваться при рассмотрении атакующих заготовок обеих команд.

«Ростов» выставил уже традиционные при Карпине для себя 4-3-3. Глебов располагался чуть выше двух атакующих хавбеков и при прессинге старался оставаться во второй трети, а не скатываться между двумя центральными защитниками. Уткин и Миронов заняли более широкие позиции в полуфлангах. Тугарев, Комличенко и Полоз фактически располагались на одной линии.

«Ростов» начинал давление с вингеров. Крайние форварды южан (Полоз и Тугарев) играли по латералям соперника (Ненахову и Живоглядову) и пытались накрывать вертикальные передачи противника на флангах, из-за чего они либо не доходили до партнеров впереди, либо сильно страдали по точности (у Ненахова - 0 из 5 точных длинных передач, у Живоглядова - 3 из 5). Глебов, как мы уже сказали, в этом матче ситуативно располагался на позиции «восьмерки» и был прикреплен к Миранчуку. И весьма успешно его накрывал — за весь матч у Антона всего два удара в створ: один — с пенальти, другой — неопасный выстрел из-за штрафной, который прилетел прямо в руки Песьякову.

Миронов в прессинге выдвигался на Бека-Бека. Лучшая иллюстрация его качественной работы — момент с удалением француза, когда в середине второго тайма, прилично поднаевшись от постоянного присутствия Алексея рядом, хавбек психанул и устроил заварушку, вследствие которой был вынужден досрочно покинуть поле.

Идея «Локо» в атаке с рывками за спину защитникам Изидора и Керка работала слабо. Чернов и Сильянов, заработавшие на двоих шесть отборов+перехватов, вели себя весьма осторожно и классно блокировали попытки противников обыграть один в один.

«Ростов», забив на первых минутах, до середины первого тайма был почти незаметен в игре с мячом. Южане начали набирать обороты ближе к перерыву. На отрезок с 30-й по 45-ю минуту пришелся самый интенсивный отрезок в матче. PPDA40 обеих команд в это промежуток времени был равен девяти.

«Локомотив» подобрал идеальную модель прессинга против ростовчан. Роли у железнодорожников распределились следующим образом: Изидор и Керк давили на центральных защитников (Осипенко и Прохина), Ненахов и Живоглядов выдвигались на Комличенко и по ситуации играли по Полозу/Тугареву, но всегда шли до упора, а Миранчук и Бека-Бека были прикреплены сразу ко всей тройке полузащиты и действовали ситуативно, страховал их Баринов. Значение Дмитрия для «Локо» в этом матче стало определяющим. План Карпина был прост: «Ростов» должен был уводить на фланги по двое игроков и разыгрывать «стеночки» между хавбеками и вингерами. На левом краю это были Уткин и Полоз (через них игра шла довольно редко), а на правом — Миронов и Тугарев. Баринов (в зависимости от направления атаки) сваливался на фланг и вместе с одним из крайних защитников (который действовал позади него) блокировал комбинации «Ростова». Если атака продолжалась слишком долго, то латералей страховали центрбэки (Фасссон и Едвай) и заставляли южан переводить мяч на другой фланг.

СМЕНА ТАКТИКИ

Во втором тайме, поняв, что стартовые планы на игру не работают (оба мяча до перерыва и те, и другие так или иначе забили после стандартов, что в полной мере не отражает правильность выбранной системы) соперники серьезно изменились.

«Ростов», сохранив схему 4-3-3, полностью забрал инициативу в свои руки — после перерыва команда Карпина владела мячом 67% времени.

Южане сосредоточились на забросах мяча на левый край штрафной из второй трети. На 37-й минуте после розыгрыша штрафного Уткин мягко отпасовал на Осипенко, а тот, в свою очередь, прострелил на Тугарева, который с нескольких метров пробил по воротам. В этом эпизоде «Локо» спас Худяков, а еще позднее в одной из фаз атаки был зафиксирован офсайд.

Скриншот телеканала «Матч ТВ»
Скриншот телеканала «Матч ТВ»
Скриншот телеканала «Матч ТВ»

Похожим образом «Ростов» соорудил и свою вторую результативную атаку. На 88-й минуте после довольно простого заброса Глебова, Худяков ошибся на выходе, при этом оставив ворота пустыми, а Уткин, поймав мяч на ногу, в касание поразил ворота «Локо».

Скриншот телеканала «Матч ТВ»
Скриншот телеканала «Матч ТВ»
Скриншот телеканала «Матч ТВ»

Вообще Даниил стал лучшим игроком «Ростова» в этом матче. И дело не только в забитом мяче. Уткин отдал ассист (напомним, со стандарта) на Комличенко при первом голе и стал лучшим в команде по набранным xA, xGChain и xGBuidup, а также вторым по xG.

«Локомотив» сохранил исходные 4-3-3 и стал чаще использовать в своей игре кроссы. Это хорошо видно по карте самых опасных передач железнодорожников:

Скриншот телеканала «Матч ТВ»

На 55-й минуте Керк, переиграв на фланге Осипенко, прострелил в центр штрафной на Камано, который попытался в касание переправить мяч в ворота, однако Песьяков оказался надежен.

Скриншот телеканала «Матч ТВ»
Скриншот телеканала «Матч ТВ»

А на 94-й минуте «Локо» после кросса сумел сравнять счет. Едвай, получив мяч после череды отскоков, забросил его на Марадишвили, который, приняв его на грудь, ударом «ножницами» через себя поразил ворота «Ростова».

Скриншот телеканала «Матч ТВ»
Скриншот телеканала «Матч ТВ»

И «Ростов», и «Локо» удачно нейтрализовали изначальные задумки соперника, поэтому в первом тайме не допустили голов с игры. После перерыва команды перешли на более примитивный футбол, за счет чего смогли по разу вскрыть оборону противника и закономерно закончили матч вничью.

источник: «Советский спорт»
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Прессинг. Как играли «Ростов» и «Локомотив»
Прессинг. Как играли «Ростов» и «Локомотив»
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью: вышли на игру с продуманным планом прессинга, но соперник все равно смог адаптироваться под него. Обе команды хорошо подготовились друг к другу и почти идеально справились с позиционными атаками соперника.
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