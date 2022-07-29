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Дмитрий Селюк: «Зенит» разнесет «Локо», а «Спартак» – «Оренбург». Можно смело брать фору минус 1,5

Сегодня стартует 3-й тур Российской премьер-лиги. В туре есть несколько матчей, вызывающих повышенный интерес болельщиков. Мы попросили футбольного агента Дмитрия Селюка дать прогнозы на эти игры.
Дмитрий Селюк: «Зенит» разнесет «Локо», а «Спартак» – «Оренбург». Можно смело брать фору минус 1,5
29 июля 2022 13:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Зенит"

«Факел» – «Динамо». Суббота. Начало в 15.00

Понятно, что в Воронеже будет полный стадион. Команда после стольких лет вернулась в высшую лигу. Так что аншлаг обеспечен. Я видел матч «Факела» в Грозном, они неплохо смотрелись. Команда в Воронеже подобралась неплохая, в отличие от «Торпедо» или «Оренбурга». Пока «Факел» выглядит предпочтительнее из всех вышедших из первой лиги.

Понятно, что «Факел» будет идти вперед перед своими болельщиками, желания у футболистов много, но класс «Динамо» все ж выше. Думаю, «Динамо» выиграет.

«Зенит» «Локомотив». Суббота. Начало в 17.30

Думаю, «Зенит» обыграет «Локомотив» в одну калитку. Слишком велика разница в составах, в классе футболистов. «Зенит» воткнет и не один. Можно смело брать фору минус 1,5 на победу «Зенита».

«Пари НН»ЦСКА. Воскресенье. Начало в 15.00

Многое будет зависеть от решения тренера «Нижнего» Галактионова, какую он выберет тактику. Тренер ЦСКА Федотов, думаю, захочет отдать мяч сопернику. А это надо сделать как раз Галактионову, хотя, понятно, что перед своими болельщиками выбирать осторожную тактику тренеру не хочется. Но если «Нижний» будет активно атаковать, ЦСКА их будет ловить на контратаках.

Скажу так: есть шанс, что матч может завершиться вничью, но, конечно, ЦСКА гораздо сильнее. Поэтому наиболее вероятный исход – победа армейцев.

«Спартак» «Оренбург». Воскресенье. Начало в 17.30

Тут все ясно: «Спартак» уверенно выиграет. «Оренбург» разгромил «Урал»? И что? «Урал» сегодня, это, как говорится, ниже падать некуда. Настроение у футболистов «Спартака» отличное после победы в Краснодаре. Первый домашний матч сезона, можно смело ставить с форой минус 1,5 на победу «Спартака».

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: «Зенит» разнесет «Локо», а «Спартак» – «Оренбург». Можно смело брать фору минус 1,5
Дмитрий Селюк: «Зенит» разнесет «Локо», а «Спартак» – «Оренбург». Можно смело брать фору минус 1,5
Сегодня стартует 3-й тур Российской премьер-лиги. В туре есть несколько матчей, вызывающих повышенный интерес болельщиков. Мы попросили футбольного агента Дмитрия Селюка дать прогнозы на эти игры.
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