Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Евгений Ловчев: «Зенит» забьет «Локо» три, «Динамо» выиграет в Воронеже, а ЦСКА – в Нижнем

Сегодня стартует 3-й тур Российской премьер-лиги. Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на некоторые ключевые матчи.
Евгений Ловчев: «Зенит» забьет «Локо» три, «Динамо» выиграет в Воронеже, а ЦСКА – в Нижнем
29 июля 2022 14:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«ФАКЕЛ» – «ДИНАМО». СУББОТА. НАЧАЛО В 15.00

Играют в Воронеже, местные болельщики соскучились по большому футболу, а тут сразу «Динамо» приедет. Игроки «Факела» будут рвать и метать, будут выкладываться по полной, но «Динамо» более слаженная команда.

«Факел» будет атаковать, а как иначе на своем поле? «Динамо» свой гол, а то и два забьет и выиграет.

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ». СУББОТА. НАЧАЛО В 17.30

Как-то пару лет назад я поехал к другу в Питер, и меня повели на матч «Зенит» - «Локомотив». Питер тогда выиграл 6:1. Это для затравки.

В «Локомотиве» продолжается перестройка, у «Зенита» добавились два игрока из Бразилии на замену Юри Альберто. Диаспора из Южной Америки даже немного увеличилась. И это хорошо – они будут перед друг другом выпендриваться, в хорошем смысле слова, в игровом. Опять же, конкуренция никому еще не мешала. Бразильцы и южноамериканцы, когда их много, это сплошной карнавал.

У меня в мини-футбольном «Спартаке» было четверо бразильцев, в «Динамо» тоже было несколько человек. Вот они по выходным встречались и устраивали этот самый карнавал. Правда, порой, такие вечеринки заканчивались скандалами. Мне как-то позвонили из милиции и сказали, что мои бразильцы в съемной квартире выломали паркет и стали жарить шашлыки. Главное, чтоб зенитовские бразильцы в Смольном такое не учудили.

Возвращаясь к матчу, «Зенит» сильнее, забьет мяча три-четыре.

«ПАРИ НН» - ЦСКА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. НАЧАЛО В 15.00

После серии товарищеских матчей и этого турнира перед началом сезона, казалось, ЦСКА совсем плохо выглядит. Но армейцы так стартовали – два разгрома дома, что про них уже заговорили, как об одном из фаворитов.

В Нижнем боевая команда, скорее всего, при своих болельщиках будет атаковать. Но ЦСКА поймает их на контратаке. Думаю, армейцы выиграют.

«СПАРТАК» - «ОРЕНБУРГ». ВОСКРЕСЕНЬЕ. НАЧАЛО В 17.30

«Спартак» в Краснодаре мне понравился боевитостью и хорошей залихватостью. Больше играют вперед, им явно такая игра нравится. Давно «Спартак» не забивал четыре на выезде.

Но сколько мы уже видели таких домашних игр со средними командами, когда соперник стоит всей командой возле своей штрафной. Эта игра будет определяющей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Федотов может быть доволен. Трансферная кампания ЦСКА набирает обороты
Федотов может быть доволен. Трансферная кампания ЦСКА набирает обороты
Мендес и Зделар уже в Москве, Мойзес и Магальян – на подходе.
29.07.2022 14:36
Футбол
автор: Артем Зибрак
Евгений Ловчев: «Зенит» забьет «Локо» три, «Динамо» выиграет в Воронеже, а ЦСКА – в Нижнем
Евгений Ловчев: «Зенит» забьет «Локо» три, «Динамо» выиграет в Воронеже, а ЦСКА – в Нижнем
Сегодня стартует 3-й тур Российской премьер-лиги. Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на некоторые ключевые матчи.
29.07.2022 14:28
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: «Зенит» разнесет «Локо», а «Спартак» – «Оренбург». Можно смело брать фору минус 1,5
Дмитрий Селюк: «Зенит» разнесет «Локо», а «Спартак» – «Оренбург». Можно смело брать фору минус 1,5
Сегодня стартует 3-й тур Российской премьер-лиги. В туре есть несколько матчей, вызывающих повышенный интерес болельщиков. Мы попросили футбольного агента Дмитрия Селюка дать прогнозы на эти игры.
29.07.2022 13:37
Футбол
автор: Юрий Волохов
Как Черчесов путь в Баку прокладывал. Анализируем победу в Словакии
Как Черчесов путь в Баку прокладывал. Анализируем победу в Словакии
Российских клубов в Лиге чемпионов нет, зато есть несколько отдельно взятых представителей нашей страны в лучшем и самом престижном клубном турнире мира. «Будё/Глимт» с Никитой Хайкиным в воротах без шансов уничтожил североирландский «Линфилд» (8:0), а в другом параллельном матче Станислав Черчесов со своим «Ференцварошем» приезжал в гости к «Словану». О победе экс-тренера сборной России – ниже.
28.07.2022 17:49
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Динамо» (Киев) прошло турецкий редут
«Динамо» (Киев) прошло турецкий редут
За первыми раундами квалификации Лиги чемпионов УЕФА редко кто-то следит, а зря. Уже во втором раунде квалификации схлестнулись «Фенербахче» и киевское «Динамо», подарившие невероятно классное противостояние.
28.07.2022 15:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Саламыч Черчесов птица высокого полета, разделал «Слован» под орех
Дмитрий Селюк: Саламыч Черчесов птица высокого полета, разделал «Слован» под орех
«Ференцварош» Станислава Черчесова после домашнего поражения в один мяч от «Слована» выиграл в Братиславе 4:1, и решил задачу по выходу в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Соперником чемпиона Венгрии станет азербайджанский «Карабах».
28.07.2022 14:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Чернышов: Зная, как Черчесов умеет настраивать команду, верил, что «Ференцварош» справится
Андрей Чернышов: Зная, как Черчесов умеет настраивать команду, верил, что «Ференцварош» справится
Вчера «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, разгромил в Братиславе «Слован» 4:1 и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Соперником «Ференцвароша» станет азербайджанский «Карабах».
28.07.2022 13:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
Неймар и «Барселона» снова вместе – не по любви, но по скандалу
Неймар и «Барселона» снова вместе – не по любви, но по скандалу
Один из самых талантливых футболистов мира снова под прицелом. Бразильцу грозит испанская «Бутырка».
28.07.2022 09:38
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Ты все же космос, Стас! «Ференцварош» Черчесова разгромил «Слован» в Лиге чемпионов
Ты все же космос, Стас! «Ференцварош» Черчесова разгромил «Слован» в Лиге чемпионов
Вчера Станислав Черчесов решил непростую задачу – во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов «Ференцварош» обыграл «Слован» в Братиславе 4:1 и вышел в 3-й отборочный раунд.
28.07.2022 09:10
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Ювентус» серьезно обновился этим летом. Что изменится в игре итальянцев?
«Ювентус» серьезно обновился этим летом. Что изменится в игре итальянцев?
Аллегри подписал классных новичков взамен ушедшим футболистам и теперь будет перестраивать «Юве».
28.07.2022 00:18
Футбол
автор: Матвей Морозов
200 тысяч за ужин с Орзул, по 150 тысяч — за артефакты от Большунова и Загитовой! Как прошел аукцион «Гольф во благо»
В гольф-клубе «Пестово» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо» в поддержку фонда «Созвездие Добра», организованный «Лигой Ставок» и Федерацией гольфа Московской области. По итогам мероприятия было собрано более миллиона рублей на нужды сирот Казани.
А не замахнуться ли Хэмилтону на первую победу в сезоне? Расклады перед Гран-при Венгрии
29 - 31 июля на автодроме «Хунгароринг» пройдет тринадцатый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
3-й тур РПЛ с матчем «Зенит» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
29 - 31 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о третьем туре.
Армейская угроза «Зениту»? Как ЦСКА анонсировал четырех новичков
Не каждый день в наш чемпионат приезжают игроки, заигранные за приличные сборные. Они и раньше не слишком жаловали РПЛ, а после всем известных событий тем более стали редким явлением.
Яростная атака на верхний край плинтуса! Как на нашем ТВ смотрели начало нового футбольного сезона
Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Несмотря на старт чемпионата страны по футболу, зрительская аудитория продолжает пребывать в летней спячке, которой способствуют антироссийские санкции.
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Русский день в Лиге чемпионов! Черчесов разгромил словаков, Хайкин уничтожил североирландцев
В ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ-2022/23 «Ференцварош» Станислава Черчесова одержал крупную победу над братиславским «Слованом» (4:1).
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре
Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика