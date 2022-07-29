Евгений Ловчев: «Зенит» забьет «Локо» три, «Динамо» выиграет в Воронеже, а ЦСКА – в Нижнем

«ФАКЕЛ» – «ДИНАМО». СУББОТА. НАЧАЛО В 15.00

Играют в Воронеже, местные болельщики соскучились по большому футболу, а тут сразу «Динамо» приедет. Игроки «Факела» будут рвать и метать, будут выкладываться по полной, но «Динамо» более слаженная команда.

«Факел» будет атаковать, а как иначе на своем поле? «Динамо» свой гол, а то и два забьет и выиграет.

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ». СУББОТА. НАЧАЛО В 17.30

Как-то пару лет назад я поехал к другу в Питер, и меня повели на матч «Зенит» - «Локомотив». Питер тогда выиграл 6:1. Это для затравки.

В «Локомотиве» продолжается перестройка, у «Зенита» добавились два игрока из Бразилии на замену Юри Альберто. Диаспора из Южной Америки даже немного увеличилась. И это хорошо – они будут перед друг другом выпендриваться, в хорошем смысле слова, в игровом. Опять же, конкуренция никому еще не мешала. Бразильцы и южноамериканцы, когда их много, это сплошной карнавал.

У меня в мини-футбольном «Спартаке» было четверо бразильцев, в «Динамо» тоже было несколько человек. Вот они по выходным встречались и устраивали этот самый карнавал. Правда, порой, такие вечеринки заканчивались скандалами. Мне как-то позвонили из милиции и сказали, что мои бразильцы в съемной квартире выломали паркет и стали жарить шашлыки. Главное, чтоб зенитовские бразильцы в Смольном такое не учудили.

Возвращаясь к матчу, «Зенит» сильнее, забьет мяча три-четыре.

«ПАРИ НН» - ЦСКА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. НАЧАЛО В 15.00

После серии товарищеских матчей и этого турнира перед началом сезона, казалось, ЦСКА совсем плохо выглядит. Но армейцы так стартовали – два разгрома дома, что про них уже заговорили, как об одном из фаворитов.

В Нижнем боевая команда, скорее всего, при своих болельщиках будет атаковать. Но ЦСКА поймает их на контратаке. Думаю, армейцы выиграют.

«СПАРТАК» - «ОРЕНБУРГ». ВОСКРЕСЕНЬЕ. НАЧАЛО В 17.30

«Спартак» в Краснодаре мне понравился боевитостью и хорошей залихватостью. Больше играют вперед, им явно такая игра нравится. Давно «Спартак» не забивал четыре на выезде.

Но сколько мы уже видели таких домашних игр со средними командами, когда соперник стоит всей командой возле своей штрафной. Эта игра будет определяющей.