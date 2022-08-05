Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»

На красавце-стадионе Сергея Галицкого в субботу сойдутся два гранда, переживающих период перестройки и обновления. «Быки» заново ищут себя. Болельщики привыкли, что они всегда играют в атакующий комбинационный футбол, но после весеннего исхода легионеров и вынужденного перехода на собственных воспитанников делать это стало сложнее.

Летом кое-кто вернулся (например, Кристиан Рамирес), и все же того качества в середине поля, что был в прошлые годы, мы уже не видим. Неслучайно по владению мячом (53,4%) подопечных Александра Сторожука обходят даже «Ростов» (57%) и «Сочи» (56,8%).

Фото: ФК «Краснодар»

Еще тяжелее дела обстоят в центре обороны, где в первых турах играли 21-летний Вячеслав Литвинов (270 минут), 23-летний Сергей Бородин (180) и 26-летний Егор Сорокин (90). Как следствие, семь (!) пропущенных мячей в трех матчах, отрицательная разница голов, четыре набранных очка и место в середине таблицы. И это при наличии великолепного Матвея Сафонова в воротах!

«Локо» на старте сезона тоже оказался в незавидном положении – Даниилу Худякову еще чаще приходится вынимать мячи из сетки (8 пропущенных). В стартовом туре его пробил Вячеслав Кротов, не забивавший в РПЛ больше года, затем два мяча в Черкизово забили ростовчане, а в Петербурге в последние полчаса чемпион закатил аж пять… Вряд ли кого удивит, если в этой игре в воротах сыграет Маринато Гилерме.

Фото: ФК «Краснодар»

Два очка в трех турах – совсем не то, на что рассчитывала команда Марвина Комппера, так что в Краснодаре она будет предельно злой. Правда, без удаленного в Петербурге Дмитрия Баринова одного настроя может и не хватить.

Примечательный факт: команды занимают два первых места в РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств (62,3% у «Локо» и 59,4% у «Краснодара»), так что в очной встрече наверняка один из тренеров постарается опустить мяч вниз, что несколько замедлит и усложнит развитие атак.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

7 побед «Краснодара», 3 ничьи и 12 побед «Локомотива» при разнице мячей 27-31

Общая очная статистика в пользу железнодорожников, однако в Краснодаре хозяева не проигрывали с 2016 года. С тех пор в их активе четыре победы и ничья при разнице мячей 11-2!

Фото: ФК «Краснодар»

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Краснодар»: Сафонов – Волков, В. Литвинов, Бородин, Рамирес – Черников, Баньяц – М. Сулейманов, Сперцян, Ионов – Кордоба.

«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов, Магкеев, Едвай, Ненахов – Карпукас, Куликов – Керк, Миранчук, Камано – Изидор.

СТАВКИ

Незначительным фаворитом в этой паре аналитики БК «Мелбет» считают хозяев. Коэффициент на их победу составляет 2.515, тогда как виктория железнодорожников идет за 2.86, а ничья – за 3.72.

Исходя из статистики встреч и общего впечатления от команд нам не видится большим риском предположение о победе «Краснодара». В то же время наверняка команды порадуют болельщиков забитыми мячами – в пользу этого говорят их проблемы в обороне и наличие других факторов: «горожане» били пенальти во всех трех (!) матчах, а у «Локо» есть сильный бомбардир Вильсон Изидор.

Кроме того, тотал больше 2,5 заходил во всех играх «Краснодара» в сезоне и в двух из трех матчей с участием железнодорожников. Таким образом, мы рекомендуем П1 и тотал больше 2,5 за 3,5.

Прогноз «Советского спорта»: победа «Краснодара» + тотал больше 2,5 с коэффициентом 3,5.