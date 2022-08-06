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Оживут быки или разгонится поезд? Чего ждать от игры «Краснодар» – «Локомотив»

Сегодня пройдет центральный матч четвертого тура чемпионата России сезона-2022/23, в котором московский «Локомотив» пожалует в гости к «Краснодару». Мы расскажем о всех подробностях предстоящей встречи, которые нужно знать.
Оживут быки или разгонится поезд? Чего ждать от игры «Краснодар» – «Локомотив»
06 августа 2022 10:00
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Краснодар»

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

После первых трёх туров обе команды оказались на непривычных для себя позициях. «Локомотив» после прошлогоднего шестого места занимает на данный момент лишь 14-ю позицию, а «Краснодар» после хорошего финального отрезка прошлогоднего сезона не может вкатиться в этот, поэтому довольствуется тоже невысоким местом – 9-м. И это может послужить отличным поводом для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Фото: ФК «Локомотив»

«Краснодар» стал похож на себя только в прошлом матче с «Уралом», который был выигран со счётом 3:1, но счёт не совсем отражает игру южан. Огромные проблемы в обороне, слабая реализация в атаке и другие важные компоненты прошли с «Уралом», но эти проблемы могут обнажиться ещё сильнее против более мастеровитого соперника.

«Локомотив» пока что движется не без проблем. Ничья против «Пари НН», игравшего более 60 минут в меньшинстве, вырванная ничья против «Ростова» усилиями Марадишвили на 94-й минуте и унылые 0:5 против «Зенита». Но самое страшное - даже не счёт, а игра. Местами даже - отсутствие внятной игры.

СОСТАВЫ

По первым трем турам с трудом понятен костяк «Краснодара». Главный тренер от матча к матчу пробует разные составы, где места гарантированы только Сафонову, Сперцяну, Литвинову, Ионову и Черникову, если он не дисквалифицирован. Вероятнее всего, Сторожук вернёт в старт последнего из них после вынужденного отдыха в последнем матче.

У «Локомотива» состав более читаемый, но многие предсезонные наигровки сломал ушедший в «Ниццу» Бека-Бека, вместо которого Йозеф Циннбауэр вынужден ставить других футболистов. Ещё одну головную боль главному тренеру добавил Дмитрий Баринов, удалившийся в прошлом матче. И тут варианта ровно два, если вдруг немец не придумает что-то экстраординарное: Куликов или Марадишвили.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

В 25 последних очных матчах преимущество у «Локомотива» - 13 побед, «Краснодар» победил 8 раз, ещё 4 матча соперники расходились миром.

В последний раз «Локо» побеждало в Краснодаре в 2016 году. С тех пор «железнодорожники» приезжали ещё пять раз, четыре из которых заканчивались поражениями.

За всю историю соперники сыграли нулевую ничью лишь однажды - в 2014.

Самая разгромная победа зарегистрирована в 2020 году, когда «Краснодар» в своих стенах разгромил команду Николича со счётом 5:0

Обслуживать встречу будет Владислав Безбородов, показавший в последних десяти матчах 4 красные карточки и назначивший 3 пенальти. А вот болельщикам, чтобы не получить предупреждение, стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно по ссылке.

источник: «Советский спорт»
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