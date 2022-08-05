В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой

МНОГО ЗАБИВАЮТ

Последний раз в первых трех турах так много забивали только в сезоне-2014/15, но даже там цифра получилась немного меньше - всего 73 гола. Так что пока эксперты жалуются на падение уровня мастерства в рамках элитного дивизиона, голевая результативность от тура к туру продолжает расти, а вместе с ней и зрелищность чемпионата: на старте команды забили 24 гола, во втором туре порадовали цифрой 28, а в третьем мы увидели уже 30 мячей в воротах. Если так пойдет и дальше, мы рискуем получить исторический во всех смыслах сезон премьер-лиги.

МНОГО СПОРЯТ С СУДЬЯМИ

Только не хотелось бы, чтобы историчность эта распространилась и на судейство. Ведь пока ни один из туров РПЛ-2022/23 не обошелся без обращения клубов премьер-лиги в судейско-экспертную комиссию. Так что это подразделение РФС продолжает работу аки пчелы. Пока лидеры по количеству обращений в ЭСК, как ни странно, московский «Локомотив» и «Урал». После игры с «Пари НН» в рамках первого тура в «Локо» остались недовольны работой арбитра Василия Казарцева и попросили оценить уровень его судейства. По всем трем эпизодам, что вызвали недоумение у «Локомотива», рефери был ЭСК полностью оправдан. После второго тура «железнодорожники» подали обращение в судейскую комиссию по решениям арбитра Алексея Сухого, уже после матча «Локомотив» - «Ростов». ЭСК было рассмотрено два спорных эпизода, и в обоих решения судьи признали верными. Интересно, будет ли клуб готовить обращение по итогам всех следующих встреч?

А в целом, после первых трех туров клубы обратились в ЭСК с обращениями шесть раз. После матча «Ахмат» - «Спартак» «красно-белые» пожаловались на работу судьи Владислава Безбородова. По мнению клуба, рефери ошибся целых пять раз. Но в РФС во всех спорных эпизодах признали арбитра правым.

После второго тура «Краснодар» выразил свое недовольство судейскими решениями Кирилла Левникова. ЭСК в двух спорных эпизодах ошибок арбитра не увидел, а вот по третьему признал неправоту Левникова. На 32-й минуте матча он ошибочно не показал вторую «желтую» Александру Соболеву и, соответственно, не удалил игрока «Спартака» с поля.

Не смог удержаться от обращения в ЭСК и клуб «Урал» после игры с «Оренбургом». «Шмели» посчитали, что арбитр Ян Бобровский ошибочно удалил игрока «Урала» Лео Гогличидзе на 36-й минуте матча. Надо ли говорить, что комиссия признала решение судьи верны.

После игры третьего тура с «Краснодаром» «оранжево-черные» также написали жалобу в ЭСК РФС.

В остальном, других новостей по жалобам на судей по итогам завершившегося третьего тура пока нет.

«ЛИБО ПЛОХО, ЛИБО НИКАК»

Зато есть громкое и благородное заявление от новичка РПЛ - клуба «Факел». Генеральный директор воронежской команды Роман Асхабадзе заявил сегодня, что «Факел» до конца этого сезона «принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в экспертно-судейскую комиссию». Так с нашими судьями не работал еще никто.

- Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат, - подытожил Асхабадзе.

В то время, как и судейский корпус, и клубы, все пытаются, разными методами, найти общий язык, руководство «Факела», кажется, создает прецедент. Интересная попытка, любопытно к чему она приведет. Хотя уже нашлись и те, кому совсем не любопытно - президент клуба «Урал» Григорий Иванов такой широкий жест воронежцев не оценил, назвав его слишком публичным. Что неудивительно. Пока не все морально у нас готовы нарушать неписаное правило «О российских судьях либо плохо, либо никак».