Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой

Элитный дивизион начал сезон очень бодро. Позади уже три тура и суммарно они подарили нам рекорд для этого отрезка - 82 забитых мяча.
В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой
05 августа 2022 23:23
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Факел"

МНОГО ЗАБИВАЮТ

Последний раз в первых трех турах так много забивали только в сезоне-2014/15, но даже там цифра получилась немного меньше - всего 73 гола. Так что пока эксперты жалуются на падение уровня мастерства в рамках элитного дивизиона, голевая результативность от тура к туру продолжает расти, а вместе с ней и зрелищность чемпионата: на старте команды забили 24 гола, во втором туре порадовали цифрой 28, а в третьем мы увидели уже 30 мячей в воротах. Если так пойдет и дальше, мы рискуем получить исторический во всех смыслах сезон премьер-лиги.

МНОГО СПОРЯТ С СУДЬЯМИ

Только не хотелось бы, чтобы историчность эта распространилась и на судейство. Ведь пока ни один из туров РПЛ-2022/23 не обошелся без обращения клубов премьер-лиги в судейско-экспертную комиссию. Так что это подразделение РФС продолжает работу аки пчелы. Пока лидеры по количеству обращений в ЭСК, как ни странно, московский «Локомотив» и «Урал». После игры с «Пари НН» в рамках первого тура в «Локо» остались недовольны работой арбитра Василия Казарцева и попросили оценить уровень его судейства. По всем трем эпизодам, что вызвали недоумение у «Локомотива», рефери был ЭСК полностью оправдан. После второго тура «железнодорожники» подали обращение в судейскую комиссию по решениям арбитра Алексея Сухого, уже после матча «Локомотив» - «Ростов». ЭСК было рассмотрено два спорных эпизода, и в обоих решения судьи признали верными. Интересно, будет ли клуб готовить обращение по итогам всех следующих встреч?

А в целом, после первых трех туров клубы обратились в ЭСК с обращениями шесть раз. После матча «Ахмат» - «Спартак» «красно-белые» пожаловались на работу судьи Владислава Безбородова. По мнению клуба, рефери ошибся целых пять раз. Но в РФС во всех спорных эпизодах признали арбитра правым.

После второго тура «Краснодар» выразил свое недовольство судейскими решениями Кирилла Левникова. ЭСК в двух спорных эпизодах ошибок арбитра не увидел, а вот по третьему признал неправоту Левникова. На 32-й минуте матча он ошибочно не показал вторую «желтую» Александру Соболеву и, соответственно, не удалил игрока «Спартака» с поля.

Не смог удержаться от обращения в ЭСК и клуб «Урал» после игры с «Оренбургом». «Шмели» посчитали, что арбитр Ян Бобровский ошибочно удалил игрока «Урала» Лео Гогличидзе на 36-й минуте матча. Надо ли говорить, что комиссия признала решение судьи верны.

После игры третьего тура с «Краснодаром» «оранжево-черные» также написали жалобу в ЭСК РФС.

В остальном, других новостей по жалобам на судей по итогам завершившегося третьего тура пока нет.

«ЛИБО ПЛОХО, ЛИБО НИКАК»

Зато есть громкое и благородное заявление от новичка РПЛ - клуба «Факел». Генеральный директор воронежской команды Роман Асхабадзе заявил сегодня, что «Факел» до конца этого сезона «принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в экспертно-судейскую комиссию». Так с нашими судьями не работал еще никто.

- Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат, - подытожил Асхабадзе.

В то время, как и судейский корпус, и клубы, все пытаются, разными методами, найти общий язык, руководство «Факела», кажется, создает прецедент. Интересная попытка, любопытно к чему она приведет. Хотя уже нашлись и те, кому совсем не любопытно - президент клуба «Урал» Григорий Иванов такой широкий жест воронежцев не оценил, назвав его слишком публичным. Что неудивительно. Пока не все морально у нас готовы нарушать неписаное правило «О российских судьях либо плохо, либо никак».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой
В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой
Элитный дивизион начал сезон очень бодро. Позади уже три тура и суммарно они подарили нам рекорд для этого отрезка - 82 забитых мяча.
05.08.2022 23:23
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года, но с тех пор сыграл за новый клуб всего 216 игровых минут, за которые не отметился результативными действиями. Боссы клуба признали ошибку и уже давно мечтают попрощаться с россиянином, в связи с чем перешли на радикальные меры по выживанию его из клуба.
05.08.2022 21:44
Футбол
автор: Никита Шмытов
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
В субботу 6 августа в одной из центральных игр 4-го тура РПЛ «быки» примут дома железнодорожников.
05.08.2022 18:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»
Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»
Центральный матч 4-го тура МИР РПЛ пройдет на самой красивой арене страны в Краснодаре.
05.08.2022 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Завтра четырьмя матчами стартует 4-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
05.08.2022 12:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением»
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением»
Червиченко — о возможной смене владельца «Спартака»
04.08.2022 18:48
Футбол
Это была эпоха. Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Это была эпоха. Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Вспомним самые яркие моменты 18-летнего правления Федуна, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
04.08.2022 18:15
Футбол
автор: Михаил Боков
Родом из Сити… Лучшие воспитанники «Ман Сити» в современной истории
Родом из Сити… Лучшие воспитанники «Ман Сити» в современной истории
«Манчестер Сити» - один из самых мощных клубов Европы за последние годы, но он так и не сумел сыскать народную славу. Во многом это связано с агрессивной трансферной политикой и большими деньгами шейхов, превративших «горожан» из середняка Англии в топ-клуб мира. Однако многие забывают, что именно академия «Сити» подарила большому футболу множество классных игроков, о которых стоит напомнить.
04.08.2022 18:11
Футбол
автор: Никита Шмытов
Пять игроков, за которыми стоит следить в этом сезоне
Пять игроков, за которыми стоит следить в этом сезоне
За летнее трансферное окно огромное количество звёзд мирового футбола сменило команды, включая Левандовски, Стерлинга и других. Но есть неочевидные и малозаметные трансферы, за результатом которых стоит следить не меньше.
04.08.2022 13:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
И снова на арене Хачатурянц? Федуну все-таки нашли нового преемника
И снова на арене Хачатурянц? Федуну все-таки нашли нового преемника
С начала этой недели различные источники продолжили настаивать на скорой смене руководителя в «Спартаке».
04.08.2022 08:00
Футбол
автор: Ярослав Ступаков
«Бавария» после ухода Левандовски: 11 голов в первых двух матчах сезона!
После сверхрезультативного матча за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3) команда Юлиана Нагельсмана катком прошлась по «Айнтрахту» (6:1) в первом туре Бундеслиги.
Motoring-2022: фестиваль суперскоростей и ревущих моторов в Подмосковье!
В первый уик-энд августа автодром Moscow Raceway станет Меккой отечественного мотоспорта: здесь пройдет четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам с участием ведущих российских рейсеров.
«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова
Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!
Клопп или Гвардиола? Конте или Тухель? Но точно не Роналду! Расклад на новый сезон АПЛ с трансляциями
5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует очередной сезон сильнейшего национального футбольного турнира - Английской Премьер-Лиги. «Плеймейкер» оценивает шансы в чемпионской гонке.
Фестиваль «Иваново поле» посетило 17 тысяч любителей конного спорта
В Подмосковье с размахом прошел IV конный фестиваль «Иваново поле».
«Сочи» — крутая и необычная команда». Юрий Красовский — о контракте «Лиги Ставок» с черноморским хоккейным клубом
5 августа в рамках крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялось подписание партнерского соглашения между «Лигой Ставок» и хоккейным клубом «Сочи».
4-й тур РПЛ с выездами «Спартака» и «Зенита» к Шалимову и в Грозный: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 и 7 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четвертом туре.
Будет сидеть! Как звезда НБА Грайнер получила от Химкинского суда 9 лет тюрьмы и миллионный штраф
4 августа был вынесен приговор гражданке США Бриттни Грайнер, двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу, выступавшей в России за клуб УГМК.
Травма Мичкова, хет-трик Жафярова, новая победа Ротенберга. «Лига Ставок Sochi Hockey Open» набирает темп
На предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» в разгаре второй игровой день.
Ольга Журавская возглавила Первую СРО. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика