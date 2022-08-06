Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа

ЦСКА и «Факел» объединяют два момента. Первый – свежий: матчи третьего тура сегодняшние соперники закончили результативными ничьими, воронежцы – 3:3 дома с «Динамо», армейцы – 2:2 в Нижнем Новгороде. Москвичи упустили перевес в два мяча, подопечные Олега Василенко отыграли фору «-2», а потом еще раз спаслись в самой концовке.

Второй объединяющий момент – Валерий Шмаров. Форвард из Воронежа, выступавший в «Спартаке», прославился золотым голом со штрафного в ворота киевского «Динамо» (2:1) в 1989-м. Но о себе он громко заявил в форме ЦСКА, причем в первой лиге. Увы, сезон-1985 главный бомбардир армейцев, грезивших возвращением в элиту, не доиграл. Истек срок его службы в армии, и переходный турнир с участием четырех команд Шмаров пропустил, а ЦСКА без своего голеадора занял только третье место и еще на год задержался в первой лиге.

Главный тренер красно-синих Владимир Федотов выставил тот же стартовый состав, что и первых трех турах. На лавке остались три новичка, в том числе молодой чилиец Мендес и 27-летний бразилец Мойзес. Последний из них вышел на 33-й минуте вместо получившего болезненный удар по колену Облякова.

Гости, удивившие шестью забитыми мячами в трех турах, внесли три изменения после ничьей с «Динамо». Так, ворота доверили Свинову, видимо, в расчете на его спартаковское (пусть и краткосрочное) прошлое. Одна только фамилия обязывает умирать в матчах против ЦСКА.

Пару раз голкипер гостей накрывал мяч после рикошетов на ленточке, спасая команду от угловых и заставляя армейцев выплескивать эмоции и тратить силы на споры с судьями.

На 4-й минуте гостей простил Медины, завершив изящную комбинацию через левый фланг сочным ударом чуть выше перекладины. А на 15-й голкипер грамотно вышел навстречу прорвавшемуся защитнику Гайичу и парировал мяч, посланный сербом с угла вратарской.

Именно с левого фланга наставник гостей и ждал основных угроз. Но Карраскаль в первом тайме зачастую передерживал мяч. Может, колумбиец, признанный лучшим игроком ЦСКА в июле, не залечил повреждение, помешавшее ему выйти на свой привычный уровень в Нижнем Новгороде?

О вышедшем с лавки Мойзесе заставили забыть события, случившиеся минут за пять до перерыва. Медина в борьбе за отскочивший мяч в штрафной площади по неосторожности заехал по ноге сопернику, которого не видел. Малоопытный рефери Бобровский из Санкт-Петербурга (он моложе Акинфеева и Набабкина) после консультации с видео-арбитром Карасёвым и «киносеанса» показал на 11-метровую отметку. Гости забили с пенальти и ушли на перерыв в приподнятом настроении. А ведь в первые десять минут их капитально прижали к воротам, и, казалось, гол хозяев - дело времени.

Впервые в чемпионате ЦСКА оказался в роли догоняющего. В 30-градусную же жару отыгрываться особенно сложно. Особенно когда вратарь соперника поймал кураж.

В начале второго тайма у хозяев всё валилось из ног. Новичок Мойзес начинал обводку в статике, терял мяч и возмущенно требовал от судьи штрафных. Тот не реагировал. При этом рефери наградил желтой карточкой Мухина, сыгравшего в мяч. Соперник симулировал, а Бобровский подался на нырок с пируэтом. Армеец решительно не согласился с решением человека в черном, спорил с пеной у рта и вполне мог увидеть перед собой красный свет. Но явно «сырой» Бобровский (интересно, кто его крышует?) не решился на крайнюю меру. Карасёв же наверняка выдворил бы вышедшего из берегов Мухина с поля.

Этот эпизод разозлил хозяев. И вскоре они сквитали счет. Ветеран Набабкин от боковой линии забросил мяч к дуге штрафной Чалову за голову защитникам. А тот сделал мягкую скидку под удар Кучаеву. Среагировать на мяч, пущенный с линии штрафной площади, Свинов среагировать не сумел. Однако спустя шесть минут блистательно выручил после атаки в упор Карраскаля, в одиночестве выскочившего к воротам.

Вскоре колумбиец реабилитировался, заработав пенальти. Рефери опять пришлось смотреть в монитор, чтобы принять решение. К точке подошел не пострадавший, а неудачник Медина. Пробил он в самую девятку, едва не порвав сетку.

Через минуту огорченный Свинов зевнул коварный удар в ближний угол Чалова. Армеец атаковал из обводки, мяч пролетел под ногой капитана гостей Дашева и рикошетом от стойки запрыгнул в ворота.

Соперники не щадили друг друга, Бобровский под давлением устроил желтый «листопад», потом отменял «горчичники». Кто-то на лавке ЦСКА удостоился красной карточки.

На 83-й минуте точку поставил Карраскаль, выведенный Мединой один на один со Свиновым (стенка доставила эстетическое удовольствие). Любимец армейских болельщиков мягко подсек мяч над вратарем и снова был назван экспертами РПЛ лучшим игроком матча.

Очень хотел забить и Мойзес. Забыв про тылы, бразилец переквалифицировался в форварда, постоянно шел вперед и даже нанес плотный удар выше перекладины, когда от него ждали навес.

Успели выйти на поле и подышать раскаленным воздухом другие новобранцы ЦСКА - серб Эделар и Мендес.

ЦСКА отпраздновал третью победу и вторую крупную, потеснив с первого места «Спартак».

ТАБЛО

ЦСКА – «Факел» (Воронеж) – 4:1 (0:1). 6 августа. «ВЭБ Арена». Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

Голы: 0:1 Гонгадзе (42, пен.), 1:1 Кучаев (57), 2:1 Медина (70, пен.), 3:1 Чалов (72), 4:1 Карраскаль (83).

Вратари: Акинфеев – Свинов.