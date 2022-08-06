Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа

Первый тайм вернувшийся в элиту после 20-летнего перерыва «Факел» выиграл 1:0. Однако во втором армейцы четырежды огорчили голкипера-новичка Илью Свинова и одержали волевую победу 4:1.
Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа
06 августа 2022 19:46
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

ЦСКА и «Факел» объединяют два момента. Первый – свежий: матчи третьего тура сегодняшние соперники закончили результативными ничьими, воронежцы – 3:3 дома с «Динамо», армейцы – 2:2 в Нижнем Новгороде. Москвичи упустили перевес в два мяча, подопечные Олега Василенко отыграли фору «-2», а потом еще раз спаслись в самой концовке.

Второй объединяющий момент – Валерий Шмаров. Форвард из Воронежа, выступавший в «Спартаке», прославился золотым голом со штрафного в ворота киевского «Динамо» (2:1) в 1989-м. Но о себе он громко заявил в форме ЦСКА, причем в первой лиге. Увы, сезон-1985 главный бомбардир армейцев, грезивших возвращением в элиту, не доиграл. Истек срок его службы в армии, и переходный турнир с участием четырех команд Шмаров пропустил, а ЦСКА без своего голеадора занял только третье место и еще на год задержался в первой лиге.

Главный тренер красно-синих Владимир Федотов выставил тот же стартовый состав, что и первых трех турах. На лавке остались три новичка, в том числе молодой чилиец Мендес и 27-летний бразилец Мойзес. Последний из них вышел на 33-й минуте вместо получившего болезненный удар по колену Облякова.

Гости, удивившие шестью забитыми мячами в трех турах, внесли три изменения после ничьей с «Динамо». Так, ворота доверили Свинову, видимо, в расчете на его спартаковское (пусть и краткосрочное) прошлое. Одна только фамилия обязывает умирать в матчах против ЦСКА.

Пару раз голкипер гостей накрывал мяч после рикошетов на ленточке, спасая команду от угловых и заставляя армейцев выплескивать эмоции и тратить силы на споры с судьями.

На 4-й минуте гостей простил Медины, завершив изящную комбинацию через левый фланг сочным ударом чуть выше перекладины. А на 15-й голкипер грамотно вышел навстречу прорвавшемуся защитнику Гайичу и парировал мяч, посланный сербом с угла вратарской.

Именно с левого фланга наставник гостей и ждал основных угроз. Но Карраскаль в первом тайме зачастую передерживал мяч. Может, колумбиец, признанный лучшим игроком ЦСКА в июле, не залечил повреждение, помешавшее ему выйти на свой привычный уровень в Нижнем Новгороде?

О вышедшем с лавки Мойзесе заставили забыть события, случившиеся минут за пять до перерыва. Медина в борьбе за отскочивший мяч в штрафной площади по неосторожности заехал по ноге сопернику, которого не видел. Малоопытный рефери Бобровский из Санкт-Петербурга (он моложе Акинфеева и Набабкина) после консультации с видео-арбитром Карасёвым и «киносеанса» показал на 11-метровую отметку. Гости забили с пенальти и ушли на перерыв в приподнятом настроении. А ведь в первые десять минут их капитально прижали к воротам, и, казалось, гол хозяев - дело времени.

Впервые в чемпионате ЦСКА оказался в роли догоняющего. В 30-градусную же жару отыгрываться особенно сложно. Особенно когда вратарь соперника поймал кураж.

В начале второго тайма у хозяев всё валилось из ног. Новичок Мойзес начинал обводку в статике, терял мяч и возмущенно требовал от судьи штрафных. Тот не реагировал. При этом рефери наградил желтой карточкой Мухина, сыгравшего в мяч. Соперник симулировал, а Бобровский подался на нырок с пируэтом. Армеец решительно не согласился с решением человека в черном, спорил с пеной у рта и вполне мог увидеть перед собой красный свет. Но явно «сырой» Бобровский (интересно, кто его крышует?) не решился на крайнюю меру. Карасёв же наверняка выдворил бы вышедшего из берегов Мухина с поля.

Этот эпизод разозлил хозяев. И вскоре они сквитали счет. Ветеран Набабкин от боковой линии забросил мяч к дуге штрафной Чалову за голову защитникам. А тот сделал мягкую скидку под удар Кучаеву. Среагировать на мяч, пущенный с линии штрафной площади, Свинов среагировать не сумел. Однако спустя шесть минут блистательно выручил после атаки в упор Карраскаля, в одиночестве выскочившего к воротам.

Вскоре колумбиец реабилитировался, заработав пенальти. Рефери опять пришлось смотреть в монитор, чтобы принять решение. К точке подошел не пострадавший, а неудачник Медина. Пробил он в самую девятку, едва не порвав сетку.

Через минуту огорченный Свинов зевнул коварный удар в ближний угол Чалова. Армеец атаковал из обводки, мяч пролетел под ногой капитана гостей Дашева и рикошетом от стойки запрыгнул в ворота.

Соперники не щадили друг друга, Бобровский под давлением устроил желтый «листопад», потом отменял «горчичники». Кто-то на лавке ЦСКА удостоился красной карточки.

На 83-й минуте точку поставил Карраскаль, выведенный Мединой один на один со Свиновым (стенка доставила эстетическое удовольствие). Любимец армейских болельщиков мягко подсек мяч над вратарем и снова был назван экспертами РПЛ лучшим игроком матча.

Очень хотел забить и Мойзес. Забыв про тылы, бразилец переквалифицировался в форварда, постоянно шел вперед и даже нанес плотный удар выше перекладины, когда от него ждали навес.

Успели выйти на поле и подышать раскаленным воздухом другие новобранцы ЦСКА - серб Эделар и Мендес.

ЦСКА отпраздновал третью победу и вторую крупную, потеснив с первого места «Спартак».

ТАБЛО

ЦСКА – «Факел» (Воронеж) – 4:1 (0:1). 6 августа. «ВЭБ Арена». Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

Голы: 0:1 Гонгадзе (42, пен.), 1:1 Кучаев (57), 2:1 Медина (70, пен.), 3:1 Чалов (72), 4:1 Карраскаль (83).

Вратари: Акинфеев – Свинов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа
Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа
Первый тайм вернувшийся в элиту после 20-летнего перерыва «Факел» выиграл 1:0. Однако во втором армейцы четырежды огорчили голкипера-новичка Илью Свинова и одержали волевую победу 4:1.
06.08.2022 19:46
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер
Кокорин, застуканный с 15-летней девушкой: Я не педофил, я тинейджер
Александр Кокорин вновь оказался в центре громкого скандала. И встретил его как всегда – с улыбкой и странными комментариями.
06.08.2022 18:15
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Краснодар» - нелегкая добыча для «Локомотива». У москвичей проблемы с составом, а у южан - с опытом
«Краснодар» - нелегкая добыча для «Локомотива». У москвичей проблемы с составом, а у южан - с опытом
«Краснодар» примет дома «Локомотив» в матче 4-го тура РПЛ. Рассказываем, в каком состоянии находятся обе команды.
06.08.2022 16:17
Футбол
автор: Матвей Морозов
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
С недавних пор питерский «Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! Вспомним их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
06.08.2022 14:47
Футбол
автор: Михаил Боков
Оживут быки или разгонится поезд? Чего ждать от игры «Краснодар» – «Локомотив»
Оживут быки или разгонится поезд? Чего ждать от игры «Краснодар» – «Локомотив»
Сегодня пройдет центральный матч четвертого тура чемпионата России сезона-2022/23, в котором московский «Локомотив» пожалует в гости к «Краснодару». Мы расскажем о всех подробностях предстоящей встречи, которые нужно знать.
06.08.2022 10:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой
В РПЛ начнут беречь судей? Клуб-открытие этого сезона выступил с неожиданной инициативой
Элитный дивизион начал сезон очень бодро. Позади уже три тура и суммарно они подарили нам рекорд для этого отрезка - 82 забитых мяча.
05.08.2022 23:23
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
216 минут позора. Кокорин – «у меня все хорошо» - выдавливается из клуба
Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года, но с тех пор сыграл за новый клуб всего 216 игровых минут, за которые не отметился результативными действиями. Боссы клуба признали ошибку и уже давно мечтают попрощаться с россиянином, в связи с чем перешли на радикальные меры по выживанию его из клуба.
05.08.2022 21:44
Футбол
автор: Никита Шмытов
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
Одержит ли «Локо» первую победу? Забьет ли снова Сперцян? Интриги матча «Краснодар» – «Локомотив»
В субботу 6 августа в одной из центральных игр 4-го тура РПЛ «быки» примут дома железнодорожников.
05.08.2022 18:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»
Гранды без обороны. Превью матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив»
Центральный матч 4-го тура МИР РПЛ пройдет на самой красивой арене страны в Краснодаре.
05.08.2022 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Урала» в два мяча, «Ахмат» отберет очки у «Зенита»
Завтра четырьмя матчами стартует 4-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
05.08.2022 12:03
Футбол
автор: Юрий Волохов
Карасев не дал судье из Питера украсть победу у ЦСКА. Как армейцы перевернули матч с «Факелом» и догнали «Спартак»
В игре 4-го тура РПЛ красно-синие одержали волевой разгром команды из Воронежа (4:1).
Набрали чемпионский ход? Как «Спартак» одержал третью победу подряд, забив 10 голов (видео)
В стартовом матче 4-го тура РПЛ «Урал» дома уступил «Спартаку» - 0:2.
«Болельщиков хоккея ждет масса приятных сюрпризов!» Коммерческий директор «Лиги Ставок» — о контрактах со СКА и «Сочи»
Коммерческий директор букмекерской компании «Лига Ставок» Татьяна Зворыгина прокомментировала «Плеймейкеру» подписание трехлетних партнерских соглашений с двумя клубами КХЛ - из Сочи и Санкт-Петербурга.
Хилл «прикончит» Сантоса, а Спивак — Сакаи! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 59
В ночь на 7 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, в главном бою которого экс-претендент на титул в полутяжелом весе Тиаго Сантос столкнется с Джамалом Хиллом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
«Чемпион потеряет в Грозном очки — как было в Химках». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных поединков 4-го тура РПЛ (6 августа, 20:00).
«Свое поле поможет — «быки» победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центральной встречи 4-го тура РПЛ (6 августа, 20:00).
«Бавария» после ухода Левандовски: 11 голов в первых двух матчах сезона!
После сверхрезультативного матча за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3) команда Юлиана Нагельсмана катком прошлась по «Айнтрахту» (6:1) в первом туре Бундеслиги.
Motoring-2022: фестиваль суперскоростей и ревущих моторов в Подмосковье!
В первый уик-энд августа автодром Moscow Raceway станет Меккой отечественного мотоспорта: здесь пройдет четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам с участием ведущих российских рейсеров.
«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова
Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!
Клопп или Гвардиола? Конте или Тухель? Но точно не Роналду! Расклад на новый сезон АПЛ с трансляциями
5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует очередной сезон сильнейшего национального футбольного турнира - Английской Премьер-Лиги. «Плеймейкер» оценивает шансы в чемпионской гонке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика