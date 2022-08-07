Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карманные бомбардиры. Что зацепило в пятом туре чемпионата РПЛ

Первую нулевую ничью в чемпионате зафиксировали только в пятом туре. Сухим миром разошлись в Грозном «Ахмат» и гегемон отечественного футбола «Зенит». Однако безголевую засуху вполне мог отменить-размочить форвард хозяев Гамид Агаларов. Если бы реализовал верный момент…
Карманные бомбардиры. Что зацепило в пятом туре чемпионата РПЛ
07 августа 2022 20:35
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК "Ахмат"

Главный бомбардир прошлого чемпионата Агаларов вышел на замену сразу после перерыва. А перед матчем ему вручили какой-то несуразный приз лучшему новичку. В середине второго тайма ему представился распрекрасный шанс разменять нули на табло. Появившийся с лавки хавбек хозяев Олейников буквально обокрал у питерской штрафной защитника-резервиста Алипа, нашел в районе точки пенальти Агаларова, тому оставалось поставить точку. Но форвард-бомбардир не попал по мячу. Наверное, хотел подсечь его над вратарем Кержаковым по примеру зенитчика Сергеева, поразившего таким макаром ворота «Локомотива» в 4-м туре (5:0). К слову, Сергеев на поле в Грозном так и не вышел.

Можно представить себе реакцию на упущенный момент руководившего игрой по телефону главного тренера хозяев Андрея Талалаева (отбывал дисквалификацию за удаление в прошлом матче).

Напомним, в домашней встрече со «Спартаком» его команда довольствовалась ничьей 1:1, растранжирив несколько голевых возможностей. Особенно жирный был у Агаларова. Лучшим игроком матча эксперты назвали полузащитника красно-белых Мозеса, сравнявшего счет плотным ударом с дуги штрафной. Талалаев же настаивал, что лучший не он, а вратарь москвичей Селихов, трижды выручивший в архисложных ситуациях.

- Так этот Агаларов – карманный бомбардир, - подумалось после той ничьей.

В межсезонье нападающего «Уфы» буквально всучили «Ахмату», потому что другие команды элиты первого снайпера чемпионата не брали. Правда, во втором туре Агаларов принес домашнюю победу над «Факелом». При этом две упущенные возможности лишили «Ахмат» четырех очков. Как говорится, шаг вперед – два шага назад.

В Грозном «Зенит» впервые чуть ли не впервые за десять лет ни разу не попал в створ. Но мог вырвать победу на последних секундах – если бы мяч после навеса-прострела лег на правильную грань головы бразильца, высочившего из-под защитника.

За несколько часов до игры в Грозном «Спартак» красиво разобрался в Екатеринбурге с «Уралом», забив два безответных мяча в первом тайме. Оба – с чудо-передач Соболева, открывшегося как классный ассистент. Во втором тайме он мог добавить к ним гол, но не попал головой в пустые ворота метров с 12-ти.

- Стыдно, когда не забиваешь в пустые ворота, надо попадать, - сокрушался после финального свистка Соболев, признанный лучшим игроком матча.

Спартаковцу стыдно, а Агаларову?

Научить забивать невозможно, это самое ценное в футболе качество никакими тренировками не наработать. Оно либо есть, либо нет. Знаменитый форвард сборной Западной Германии Герд Мюллер не мог похвастать ни скоростью, ни дриблингом, ни сильным ударом, но мячи он клал в сетку с завидным постоянством. Благодаря запредельной голевой чуйке.

В Нижнем Новгороде (4-й тур) форвард ЦСКА Заболотный не попал как следует по мячу, замыкая прострел Яковлева. Куда сложнее было промахнуться, чем забить. Хозяева только сравняли счет (2:0) и вряд ли бы сохранили ничью, не промажь Заболотный.

Поэтому нет ничего удивительного, что встречу с «Факелом» (4:1) нападающий сборной России провел на лавке.

- Мы хотели дать Чалову больший объем, - прокомментировал бан Заболотного главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Чалов шансом воспользовался: сначала сделал голевую передачу Кучаеву, сравнявшему счет. А вскоре забил третий мяч своей команды. Чалов готов был пробить пенальти, назначенный за снос Карраскаля. У 11-метровой отметки развернулась схватка за мяч с Мединой, до этого ни разу не попавшего в створ. Парагваец выиграл этот спор и реализовал пенальти.

Думается, теперь мы долго не увидим в стартовых составах Агаларова и Заболотного. Да и настойчивый молодой динамовец Тюкавин не может похвастать снайперскими качествами, а ведь моментов имеет кучу. В РПЛ скидки на возраст не принимаются. Всем нужны очки, которыми без голов не разживешься.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Мастерства меньше, но больше воли. «Динамо» - наиболее подходящая команда для нашего чемпионата
Мастерства меньше, но больше воли. «Динамо» - наиболее подходящая команда для нашего чемпионата
Бело-голубые больше не впечатляют никого, как в прошлом сезоне. Зато есть адаптивность и, как следствие результат.
07.08.2022 21:08
Футбол
автор: Николай Яременко
Карманные бомбардиры. Что зацепило в пятом туре чемпионата РПЛ
Карманные бомбардиры. Что зацепило в пятом туре чемпионата РПЛ
Первую нулевую ничью в чемпионате зафиксировали только в пятом туре. Сухим миром разошлись в Грозном «Ахмат» и гегемон отечественного футбола «Зенит». Однако безголевую засуху вполне мог отменить-размочить форвард хозяев Гамид Агаларов. Если бы реализовал верный момент…
07.08.2022 20:35
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«За две недели до родов бил в живот и бросал меня на землю». Домашнее насилие в «Боруссии»
«За две недели до родов бил в живот и бросал меня на землю». Домашнее насилие в «Боруссии»
Бывшая девушка защитника дортмундцев Нико Шульца выдвинула против экс-партнера серьезные обвинения.
07.08.2022 14:51
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов
«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов
Хвостик разрушил карьеру Роберто Баджо, Роналдо до сих пор извиняется за свою челку на ЧМ-2002, а Криштиану Роналду забивал больше всего с прической «голова-лапша».
07.08.2022 14:44
Футбол
автор: Михаил Боков
За «паспортом болельщика» пришлось ехать из Москвы в Самару
За «паспортом болельщика» пришлось ехать из Москвы в Самару
Были в прежние времена такие публикации: «Газета выступила – что сделано?» Знаем, что и сегодня мы подчас формируем повестку для обитателей тех или иных высоких кабинетов. Но разговор сейчас не об этом.
07.08.2022 13:48
Футбол
автор: Николай Яременко
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет в Самаре, у «Оренбурга» нет шансов в Ростове
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет в Самаре, у «Оренбурга» нет шансов в Ростове
Сегодня четырьмя матчами завершится 4-й тур Российской премьер-лиги. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогнозы на эти игры. «Торпедо» - «Химки». Начало в 15.00.
07.08.2022 10:55
Футбол
автор: Юрий Волохов
Что будет дальше со «Спартаком»?
Что будет дальше со «Спартаком»?
Давненько красно-белые не стартовали в чемпионате так рьяно и успешно. И это на фоне разговоров о продаже клуба, стадиона и т.д.
06.08.2022 22:19
Футбол
автор: Сергей Терехов
Дмитрий Селюк: «Спартак» должен был забивать семь «Уралу», «Факел» явно переоценили – команда ФНЛ
Дмитрий Селюк: «Спартак» должен был забивать семь «Уралу», «Факел» явно переоценили – команда ФНЛ
«Спартак» обыграл в стартовом матче 4-го тура РПЛ «Урал» со счетом 2:0, а ЦСКА разгромил «Факел – 4:1. Футбольный агент Дмитрий Селюк длится впечатлениями об этих играх.
06.08.2022 21:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Рома» - будущий европейский топ-клуб
«Рома» - будущий европейский топ-клуб
С 2012 по 2020 года гегемоном итальянского футбола являлся «Ювентус», но сначала «Интер» опустил туринский клуб на землю, а потом «Милан». Более того, «Юве» два года подряд не может забраться даже в тройку призёров, и в новом сезоне некогда главный клуб страны может опуститься еще ниже. Виной тому станет возросшая конкуренция, главным примером которого уже сейчас можно считать «Рому».
06.08.2022 20:53
Футбол
автор: Никита Шмытов
Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа
Армия Федотова погасила «Факел» и показала новичков. ЦСКА разгромил команду из Воронежа
Первый тайм вернувшийся в элиту после 20-летнего перерыва «Факел» выиграл 1:0. Однако во втором армейцы четырежды огорчили голкипера-новичка Илью Свинова и одержали волевую победу 4:1.
06.08.2022 19:46
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Бело-голубые прервали свою черную «самарскую серию». Как «Динамо» победило «Крылья Советов» и догнало «Зенит»
В матче 4-го тура РПЛ в Самаре хозяева уступили динамовцам – 0:2.
157:16 в пользу Непомнящего! Что означает победа Дворковича на выборах президента ФИДЕ
В Индии открылась генеральная ассамблея международной федерации шахмат. Главой ФИДЕ на второй 4-летний срок переизбран представитель России Аркадий Дворкович.
«Даже «Зенит» бил по нашим воротам реже». Резиуан Мирзов — о победе «Химок» над «Торпедо»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов после победы над «Торпедо» (3:1) в 4-м утре РПЛ поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона.
Теперь понятно, почему Роналду так рвется из «МЮ». Как тен Хаг провалил дебют в РПЛ, не поставив Криштиану в основу
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил середняку лиги «Брайтону» (1:2). Криштиану Роналду вышел на 53-й минуте.
Абсолютный чемпион! Как Алексей Немов, проиграв, смог уйти непобежденным
Серию публикаций, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о выдающемся гимнасте, 12-кратном призере Олимпийских игр.
«Силу ЦСКА и «Спартака» покажут ближайшие матчи, а «Локо» нужен российский тренер». Колыванов — о непривычной таблице РПЛ
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» стартовый отрезок РПЛ, в которой лидерство захватили ЦСКА и «Спартак», а «Локомотив» осел почти на самом дне.
Эффектные нокауты от Хилла, Нила и Спивака! Итоги UFC Vegas 59
В Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC, среди победителей которого оказался молдаванин Сергей Спивак.
«Атака компенсирует бело-голубым их слабую оборону — они победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от воскресного матча 4-го тура РПЛ в Самаре (7 августа, 17:30).
Король харда вернулся! Как Медведев выиграл свой первый турнир в 2022 году
Первая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. В финальном матче россиянин в двух партиях взял верх над британцем Кэмероном Норри, причем второй сет завершил всухую – 6:0.
Найт вернулся с дублем, Назаров не стал устраивать драку со СКА. Итоги 3-го тура «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В субботу на традиционном предсезонном хоккейном турнире в Сочи победы одержали СКА, «Авангард» и «Адмирал».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика