Карманные бомбардиры. Что зацепило в пятом туре чемпионата РПЛ

Главный бомбардир прошлого чемпионата Агаларов вышел на замену сразу после перерыва. А перед матчем ему вручили какой-то несуразный приз лучшему новичку. В середине второго тайма ему представился распрекрасный шанс разменять нули на табло. Появившийся с лавки хавбек хозяев Олейников буквально обокрал у питерской штрафной защитника-резервиста Алипа, нашел в районе точки пенальти Агаларова, тому оставалось поставить точку. Но форвард-бомбардир не попал по мячу. Наверное, хотел подсечь его над вратарем Кержаковым по примеру зенитчика Сергеева, поразившего таким макаром ворота «Локомотива» в 4-м туре (5:0). К слову, Сергеев на поле в Грозном так и не вышел.

Можно представить себе реакцию на упущенный момент руководившего игрой по телефону главного тренера хозяев Андрея Талалаева (отбывал дисквалификацию за удаление в прошлом матче).

Напомним, в домашней встрече со «Спартаком» его команда довольствовалась ничьей 1:1, растранжирив несколько голевых возможностей. Особенно жирный был у Агаларова. Лучшим игроком матча эксперты назвали полузащитника красно-белых Мозеса, сравнявшего счет плотным ударом с дуги штрафной. Талалаев же настаивал, что лучший не он, а вратарь москвичей Селихов, трижды выручивший в архисложных ситуациях.

- Так этот Агаларов – карманный бомбардир, - подумалось после той ничьей.

В межсезонье нападающего «Уфы» буквально всучили «Ахмату», потому что другие команды элиты первого снайпера чемпионата не брали. Правда, во втором туре Агаларов принес домашнюю победу над «Факелом». При этом две упущенные возможности лишили «Ахмат» четырех очков. Как говорится, шаг вперед – два шага назад.

В Грозном «Зенит» впервые чуть ли не впервые за десять лет ни разу не попал в створ. Но мог вырвать победу на последних секундах – если бы мяч после навеса-прострела лег на правильную грань головы бразильца, высочившего из-под защитника.

За несколько часов до игры в Грозном «Спартак» красиво разобрался в Екатеринбурге с «Уралом», забив два безответных мяча в первом тайме. Оба – с чудо-передач Соболева, открывшегося как классный ассистент. Во втором тайме он мог добавить к ним гол, но не попал головой в пустые ворота метров с 12-ти.

- Стыдно, когда не забиваешь в пустые ворота, надо попадать, - сокрушался после финального свистка Соболев, признанный лучшим игроком матча.

Спартаковцу стыдно, а Агаларову?

Научить забивать невозможно, это самое ценное в футболе качество никакими тренировками не наработать. Оно либо есть, либо нет. Знаменитый форвард сборной Западной Германии Герд Мюллер не мог похвастать ни скоростью, ни дриблингом, ни сильным ударом, но мячи он клал в сетку с завидным постоянством. Благодаря запредельной голевой чуйке.

В Нижнем Новгороде (4-й тур) форвард ЦСКА Заболотный не попал как следует по мячу, замыкая прострел Яковлева. Куда сложнее было промахнуться, чем забить. Хозяева только сравняли счет (2:0) и вряд ли бы сохранили ничью, не промажь Заболотный.

Поэтому нет ничего удивительного, что встречу с «Факелом» (4:1) нападающий сборной России провел на лавке.

- Мы хотели дать Чалову больший объем, - прокомментировал бан Заболотного главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Чалов шансом воспользовался: сначала сделал голевую передачу Кучаеву, сравнявшему счет. А вскоре забил третий мяч своей команды. Чалов готов был пробить пенальти, назначенный за снос Карраскаля. У 11-метровой отметки развернулась схватка за мяч с Мединой, до этого ни разу не попавшего в створ. Парагваец выиграл этот спор и реализовал пенальти.

Думается, теперь мы долго не увидим в стартовых составах Агаларова и Заболотного. Да и настойчивый молодой динамовец Тюкавин не может похвастать снайперскими качествами, а ведь моментов имеет кучу. В РПЛ скидки на возраст не принимаются. Всем нужны очки, которыми без голов не разживешься.