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Алексей Сафонов: «Локо» выиграет у «Крыльев», «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар» - ничьи

Известный футбольный агент спрогнозировал результаты матчей 5-го тура.
Алексей Сафонов: «Локо» выиграет у «Крыльев», «Зенит» - ЦСКА и «Динамо» - «Краснодар» - ничьи
12 августа 2022 16:12
автор: Юрий Волохов
автор фото: РПЛ

Сегодня стартует 5-йтур российской Премьер-лиги. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на сегодняшнюю игру и поединки субботы.

«Факел» - «Урал». Сегодня. Начало в 19.30 мск

Думаю, выиграет «Факел» за счет фактора своего поля. Разгрома не будет, будет победа в один мяч, возможно - 2:1

«Локомотив» - «Крылья Советов». Суббота. Начало в 15.00 мск

«Локомотив» пока совсем неубедительно выглядит, но по подбору игроков «Локо» более опытная команда, чем «Крылья». Рискну предположить, что «Локомотив» выиграет в один мяч.

«Зенит» - ЦСКА. Суббота. Начало в 17.00 мск

Центральный матч тура. Сегодня у Федотова день рождения, надеюсь, футболисты завтра ему не галстук подарят, а что-то более существенное в виде отобранных у «Зенита» очков.

Игра будет тяжелая для обеих команд, у меня такое предчувствие, что будет ничья. Но не результативная – 0:0, 1:1.

«Динамо» - «Краснодар». Суббота. Начало в 20.00 мск

«Краснодар» сейчас выглядит неплохо, у команды хорошая быстрая атака, а «Динамо» надо налаживать свою игру. Все еще есть проблемы в центре обороны, о чем мы с вами не раз говорили. Склоняюсь к ничьей, но результативной – что-то типа 2:2.

источник: «Советский спорт»
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