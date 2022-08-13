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Три пенальти, реализован один. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»

Ломаев и Худяков взяли по пенальти и отразили массу опасных ударов, но все же по разу пропустили – Глушаков забил головой в упор, а Миранчук под занавес матча реализовал 11-метровый.
Три пенальти, реализован один. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»
13 августа 2022 17:07
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Локомотив"

ИСТОРИЧЕСКИЙ 2006-Й

Железнодорожники стартовали всего двумя очками в четырех турах и потерпели два разгромных поражения подряд, поэтому домашняя встреча с «Крыльями Советов» воспринималась первой возможностью переломить неприятную ситуацию. Тем более, что самарцы не выигрывали в Черкизово с 2006 года. Лишь в тот год красно-зеленые начали сезон хуже, чем в нынешнем розыгрыше.

Марвин Комппер в этой игре по-прежнему не мог рассчитывать на Рифата Жемалетдинова, Максима Ненахова и Лукаса Фассона. Так что вариантов стартового состава у него было не так много. Зато вернулся отбывший дисквалификацию Дмитрий Баринов, заменивший в центре поля Станислава Магкеева. И лишь замену Гирано Керка (выходил в основе во всех четырех предыдущих матчах) на Франсуа Камано можно назвать чисто тренерской.

Что до самарцев, то они предстали в привычных сочетаниях. Игорь Осинькин выпустил на поле ровно те же футболистов, что проиграли в прошлом туре «Динамо» (0:2). «Крылья» тоже стартовали неважно – за победой в Оренбурге последовали ничья с «Торпедо» и поражения от «Зенита» и «Динамо». Регулярные продажи лидеров не могли не отразиться на игры команды.

ХУДЯКОВ И ЛОМАЕВ ВЗЯЛИ ПО ПЕНАЛЬТИ

Вопреки ожиданиям собравшихся болельщиков, гости на старте встречи оказались намного агрессивнее. В течение стартовых пяти минут они провели аж три перспективные атаки, в которых центральной фигурой был Максим Глушенков. Он классно выводил на удар Дмитрия Цыпченко и заработал пенальти, пробив головой в руку Наиру Тикнизяну. Хозяевам повезло, что с «точки» самарец пробил плохо и позволил Даниилу Худякову спасти команду. По-моему, пенальти должен был быть перебит, так как москвичи раньше времени вбежали в штрафную, но Евгений Кукуляк почему-то этот факт проигнорировал.

16 минут железнодорожники были сторонними наблюдателями, пока вдруг не взорвался Иван Игнатьев. Он грамотно подсуетился на чужой половине поля, подкаракулил плохую передачу и технично бросил в прорыв Вильсона Изидора, которого лишь ценой нарушения остановил Александр Солдатенков. К 11-метровой отметке подошел Франсуа Камано и пробил еще хуже, чем Глушенков – слабо и не акцентированно. Так менее чем за 20 минут команды не реализовали два пенальти.

Определяющими в первом тайме стали сверхактивность Глушенкова, от которого шла вся острота в атаке «Крыльев» (а ее хватало), и неприемлемое количество брака гостей на левом фланге, где Юрий Горшков и Артем Соколов теряли мяч угрожающе часто. Соколов компенсировал неудачи большим оборонительным объемом, и все же в контроле мяча самарцы проигрывали вчистую, отчего работы у Ломаева оказалось достаточно.

КТО ЕСЛИ НЕ ГЛУШЕНКОВ?

В перерыве Комппер очень удивил заменой Изидора на Марко Раконьяца. После первого тура казалось, что француз будет основным претендентом на победу в гонке бомбардиров, но тот гол и после пяти туров остается для него единственным. С появлением черногорца «Локо» стал акцентированнее играть в два нападающих. Раконьяц пока создает впечатление игрока штрафной, тогда как Изидор куда универсальнее.

Хозяева неприемлемо много моментов допускали у своих ворот, но очень четко действовали в середине поля, применяя необычный формат прессинга. Москвичи не бросались на игроков, а средним блоком разбирали всех возможных адресатов передачи и постепенно окружали владеющего мячом. Солдатенкова такой подход раз за разом ставил в тупик и вынуждал или ошибаться или наугад бить вперед.

Самарцы пытались проходить этот прессинг за счет быстрого старта от своей штрафной. Зачастую его обеспечивал Ломаев, забрасывавший мяч набиравшим на фланге скорость защитникам. Он и начал результативную атаку пасом на Романа Ежова. Рывок вперед грозил обернуться ничем после неточного прострела, но гости мяч подобрали и вновь загрузили его в штрафную, а Глушенков выиграл позицию, спрятавшись между двумя центральными защитниками – 0:1.

«Локо» бы взвинтить темп, но на жаре сделать и так непросто, а тут еще и кадровые ресурсы крайне ограничены. Хозяева атаковали скорее по инерции, забили из офсайда, чем выбесили Ломаева, но все-таки схватили удачу за хвост. В самой концовке вышедший на замену Владимир Хубулов в верховой борьбе потерял равновесие и коснулся мяча рукой. Миранчук уже Ломаева не простил. Так «Локо» не без везения ушел от третьего поражения подряд, но надо признать – заслужил такой исход.

РПЛ. 5-й тур

«Локомотив»- «Крылья Советов» - 1:1 (0:0)

Голы: Глушенков, 68 – 0:1. Миранчук, 90 – 1:1.

Нереализованные пенальти: Глушенков, 8 (вратарь). Камано, 18 (вратарь).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Камано (Керк, 76), Миранчук, Изидор (Раконьяц, 46), И. Игнатьев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков (Гапонов, 85), Ежов, Коваленко, Витюгов, Соколов (Шитов, 77), Глушенков, Цыпченко (Хубулов, 77).

Предупреждения: Тикнизян, 7. Едвай, 16. Солдатенков, 17. Карпукас, 60. Ежов, 67. Ломаев, 79.

Судья: Кукуляк (Калуга).

источник: «Советский спорт»
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Три пенальти, реализован один. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»
Три пенальти, реализован один. «Локомотив» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»
Ломаев и Худяков взяли по пенальти и отразили массу опасных ударов, но все же по разу пропустили – Глушаков забил головой в упор, а Миранчук под занавес матча реализовал 11-метровый.
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