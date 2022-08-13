Победный выстрел дебютанта Мантуана. Гол новичка «Зенита» позволил хозяевам дожать ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов удивил выбором игроков в стартовый состав. В резерве остались новый любимец болельщиков красно-синих Карраскаль и Обляков, которого фванаты почему-то больше критикуют, нежели хвалят.

- У них были проблемы мышечного характера, но последние два дня они тренировались в общей группе и готовы, но пока на замене, - внес ясность главком армейцев перед игрой в интервью «Матч ТВ».

Их заменили новобранцы бразилец Мойзес, вышедший на 33-й минуте предыдущего матча с «Факелом», и чилиец Мендес, зацепивший самую концовку этой игры.

Наставник «Зенита» Сергей Семак, компенсируя потери Кузяева и самого, пожалуй, яркого игрока группы атаки российского чемпионата бразильца Клаудиньо, выпустил с первых минут новичка Бакаева. А на передовую – бомбардира Сергеева, оставив в запасе Кассьерру.

- Сергеев заслужил, - резюмировал тренер чемпиона.

Еще бы, россиянин цепляется за каждую минуту, проведенную на поле, забивает, тогда как колумбиец пока «молчит».

В первом тайме, всецело прошедшем на московской половине, голевая засуха была прервана только на второй добавленной минуте. Благодаря хитрому и несильному удару метров с 17-18 Малкома. Мяч летел с наклевом - ударился о газон и запорхнул в дальний от Акинфеева в угол. Капитан по горячим следам напихал уставшему Кучаеву, не накрывшему в опорной зоне бразильца. Однако стоит признать: гол давно назревал.

С поразительным спокойствием хозяева транжирили жирные моменты: Ловрен (4-я минута), Малком (9-я, вовсе не бразильская обработка мяча), Сергеев (29-я), Малком (штрафной удар на 42-й).

Акинфеев геройствовал до гола: выручил после ударов Сергеева и Малкома. Однако пропущенный мяч процентов на 50 – вратарский, хоть исполнение олимпионика было на высшем уровне.

Понравилась настойчивость Бакаеве. Он всерьез зарубился с защитником ЦСКА и сборной Дивеевым. Сначала зенитчик обманул судью, нарисовав падение после легкого контакта с соперником. Ловрен головой отправил мяч, поданный Дугласом Сантосом, впритирку со стойкой. Вскоре Дивеев толкнул в спину Бакаева, в штрафной. Судьи криминала не усмотрели, зато как бушевал на бровке Семак, прессуя резервного арбитра.

Именно Бакаев обокрал у лицевой линии ветерана Набабкина и вывел на удар с угла вратарской Сергеева, но на пути мяча встал Акинфеев.

Чилиец Мендес совсем потерялся на позиции левого полусреднего. Поэтому его замена в перерыве на Карраскаля абсолютно логична. Связка КуЧалов не работала. Кучаев с головой погряз в разрушительной работе, к тому же схватил предупреждение. Чалов же за мяч ни разу не зацепился.

Вышедший перед перерывом Карраскаль сразу включил фирменный дриблинг и начал напрягать оборону хозяев, отдыхавшую всю первую половину. На 54-й минуте после углового возникла первая заварушка в штрафной хозяев, но Зайнутдинов вместо удара толкнул мяч в обороняющихся. В контратаке Малком заработал опаснейший штрафной. Акинфеев и Музин яростно сигнализировали судье о том, что бразилец зацепил мяч рукой. Но увидели перед собой «горчичник». Пострадавший в первом тайме не смог в похожей ситуации переиграть вратаря, теперь к мячу подошел Дуглас Сантос (тоже левша) и аккуратно отправил его рядом с дальней стойкой ворот.

А на 60-й минуте, устав генерировать моменты, хозяева подарили гостям пенальти. Его заработали Чалов, которого срубил под самый корешок Родригао, и Мойзес, отвоевавший мяч на лицевой у Сутормина (по примеру Бакаева).

В матче 4-го тура с «Факлом» за право пробить 11-метровый развернулась борьба между Чаловым и Мединой. Мяч вырвал легионер и забил победный гол. Теперь пенальтист определился сразу – Чалов. Но минуты три ему пришлось подождать, пока судьи погасят страсти соперников за выбор позиции на периметре штрафной. Чалов с точки не промахнулся.

Чемпионы растерялись. И за десять минут пропустили контратаку. Карраскаль на скорости получил мяч, ворвался в штрафную, на паузе посадил на пятую точку защитника, но пробил в ноги Кержакову, однако вторым темпом мяч оказался в сетке. Гол? Нет, на страже чемпиона оказался лайнсмен, зажегший флажок. Линию офсайда система VAR теперь не рисует. Так что приходится доверять человеческому глазу. Как выяснилось, плечо Карраскаля было ближе к воротам, чем рабочая часть тела защитника «Зенита».

Огорченные армейцы получили в свои ворота. Метров с 25-27 неотразимо жахнул бразильский новичок Мантуан, вышедший на замену. Прямо как его соотечественник Сократес по воротам Дасаева на ЧМ-82. Тогда бразильцы одержали волевую победу 2:1.

С таким же счетом завершился сегодняшний матч. До финального свистка «поплывший» рефери Кукуян мог наказать Родригао пенальти, врезавшего ногой по стопе Дивееву. Но вторично решил не огорчать «Зенит». Понимая, что за ошибку не в пользу чемпиона его неминуемо ждут оргвыводы.

СТАТИСТИКА

«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 2:1 (1:0). «Газпром Арена». 51174 зрителей. Судья: Кукуян (Сочи).

Голы: 1:0 Малком (45+), 1:1 Чалов (63, пен.), 2:1 Мантуан (85).

«Зенит»: Кержаков; Дуглас Сантос, Ловрен-к, Родригао, Сутормин (Адамов, 66), Бакаев (Круговой, 66), Мостовой (Мантуан, 76), Барриос, Вендел (Ерохин, 90), Сергеев (Кассьерра, 66), Малком.

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Мендес (Карраскаль, 46), Мухин (Ермаков, 70), Медина, Кучаев (Зделар, 71), Чалов (Яковлев, 82).

Предупреждения: Барриос - Кучаев, Мухин, Акинфеев, Набабкин, Зделар.

Удаление: Ермаков (82).