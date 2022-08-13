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Результативность РПЛ пошла на убыль. «Динамо» и «Краснодар» голов не забили

«Краснодар» возвращает свою игру, «Динамо» меняет лицо, но пока эффективности не хватает ни тем, ни другим.
Результативность РПЛ пошла на убыль. «Динамо» и «Краснодар» голов не забили
13 августа 2022 22:34
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Динамо"

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО БЕЛО-ГОЛУБЫХ

Динамовцы вышли на поле родного стадиона с мыслями о том, что победа над «Краснодаром» позволит разделить первое место в таблице с «Зенитом», победившем в родных стенах ЦСКА (2:1). Примечательно, что «быки» являются в последние годы одним из любимых блюд. Бело-голубые одерживали верх в этом противостоянии в пяти последних матчах в РПЛ, а проигрывали в последний раз в 2018 году.

Что до стартовых составов, то тренеры обошлись без больших сенсаций. Славиша Йоканович по сравнению с матчем в Самаре заменил Даниила Лесового и Константина Тюкавина на Даниила Фомина и Арсена Захаряна, но вторые двое явно ближе к основе. Все логично.

Александр Сторожук тоже отравил в бой всех сильнейших, расправившихся в прошлые выходные с «Локомотивом» (3:0). Разве что вместо Михайло Баньяца в середине вышел Никита Кривцов.

«ГОРОЖАН» УЗНАТЬ ВСЕ ПРОЩЕ

«Краснодару» в нынешнем сезоне зачастую не хватает уровня исполнителей в полузащите, чтобы доминировать по владению мячом, но «Динамо» нынче из тех, кто концентрируется на продвижении мяча вперед, а не перекатах вдоль и поперек. Да и прессингуют москвичи далеко не так агрессивно, как при Сандро Шварце. Что, впрочем, не мешает им регулярно взрываться, провоцируя соперника на ошибки. Так, в дебюте они заставили Матвея Сафонова отдать передачу чужому, но Вячеслав Грулев не смог быстро принять решение и шанс упустил.

Визуально «горожане» в первом тайме вели игру (71% владения), но не подтверждали это остротой заходов в штрафную. Хозяева выглядели целеустремленнее и целостнее. Игрокам «Краснодара» в основном доставались удары из-за пределов штрафной, и самым острым получился тот, что встретил на пути Сабу Сазонова, от которого мяч едва не залетел в ближний угол.

Показательно, что в первые 45 минут один только Александр Черников владел мячом (9,9%) больше, чем Алексей Ионов, Олакунле Олусегун и Джон Кордоба вместе взятые (9,4%). Тем не менее, я бы похвалил Сторожука. Тренеру достался очень неоднозначный и неровный по уровню исполнителей состав, но он лепит из игроков команду, привычную краснодарским болельщикам и Сергею Галицкому.

ДЛЯ «ДИНАМО» FAIR PLAY НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Йокановича никак не устраивала картина матча. В перерыве он выпустил вместо неэффективного Вячеслава Грулева Дениса Макарова, от которого на пространстве больше пользы. В атаке «Динамо» стало чуть больше движения, но Кристиан Рамирес встречал оппонентов и более технически оснащенных, так что его попытки дриблинга динамовца не впечатлили.

Со стороны обеих команд матч получился рваным. Никто не был достаточно хорош в том футболе, который для себя выбрал. «Динамо» без мяча вообще выглядит странно. Уж как минимум, после того, что мы видели в прошлом сезоне. Сильнейшие качества игроков явно кроются в другом. Тот же Арсен Захарян чертовски техничен, но не так уж быстр, чтобы убегать в контратаки. Ему комфортно, когда мяч все время в ногах.

В целом игра шла довольно скучно и лишь раз эмоционально вспыхнула в концовке. Сергей Волков получил повреждение, но партнеры этого не заметили и сделали ему передачу. Он показал, что не готов играть, потерял мяч, и с этого началась грозная атака, которую завершал Дмитрий Скопинцев – обыграл двоих и пробил в ближний угол, но не смог перехитрить Матвея Сафонова. Не дожидаясь углового, краснодарцы бросились к соперникам выяснять отношения. И их можно понять. Одно дело, когда неготовый играть футболист валяется где-то в стороне, но Волков-то сигнализировал о невозможности продолжить в игровом эпизоде. И ведь не врал – на замену сразу вышел Егор Сорокин.

В итоге матч докатился до закономерной ничьей. «Динамо» стабильно чередует победы с ничьими, а «Краснодар» может быть доволен тем, что не проигрывает уже три тура подряд.

РПЛ. 5-й тур

«Динамо» - «Краснодар» - 0:0 (0:0)

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Роберто Фернандес, Скопинцев, Моро (Лесовой, 81), Фомин, Гагнидзе, Грулев (Макаров, 46), Захарян, Смолов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков (Сорокин, 85), В. Литвинов, Бородин, Рамирес, Черников, Кривцов, Сперцян, Ионов (Манелов, 85), Олусегун, Кордоба (Баньяц, 66).

Предупреждения: Сперцян, 12. Гагнидзе, 38. Паршивлюк, 45+6. Ионов, 77. Фомин, 84. Сафонов, 84.

Судья: Карасев (Москва).

источник: «Советский спорт»
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