Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Кубок Игоря Акинфеева» соберет в Подмосковье 16 детских футбольных команд

Традиционный детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Бронницах 22–23 августа 2022 года. «Советский спорт» является информационным партнером турнира. Постоянную прописку соревнования получили на стадионе имени Сыроежкина, куда на заре спортивной карьеры приезжал на сборы сам Акинфеев.
«Кубок Игоря Акинфеева» соберет в Подмосковье 16 детских футбольных команд
17 августа 2022 18:52

НАГРАДЫ ИЗ РУК ВРАТАРЯ

Идея проведения этого уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году первый «Кубок Игоря Акинфеева» прошел среди детских футбольных клубов Московской области. На сегодняшний день его участниками становятся команды начинающих футболистов со всей России и из Белоруссии.

По традиции, в завершающий день турнира победители получают награды из рук шестикратного чемпиона России, шестикратного обладателя кубка России, семикратного обладателя суперкубка России, обладателя кубка УЕФА, бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года Игоря Акинфеева.

КТО ИГРАЕТ

Участие в Кубке 2022 года подтвердили шестнадцать команд: ФК «Мастер-Сатурн» (Московская область), ПФК «ЦСКА» (г. Москва), ФК «Локомотив» (г. Москва), ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург), ФК «Краснодар» (г. Краснодар), ФК «Ростов» (г. Ростов), ФК «Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород), ФК «Чертаново» (г. Москва), Академия футбола имени Ю. Коноплёва (г. Тольятти), ФК «Рубин» (г. Казань), СШОР «Зенит» (г. Санкт-Петербург), ФК «Динамо» (г. Минск), СШОР Бронницы (Московская область), ФК «Химки» (Московская область), «Арсенал» (г. Тула), ФК «Витязь» (Московская область).

РЕГЛАМЕНТ

Путем жеребьевки команды будут разбиты на 4 группы. Занявшие первые места в группах разыграют между собой главный трофей турнира – «Кубок Игоря Акинфеева». Команды, занявшие вторые места, разыграют Кубок Кипербола в круговом турнире по правилам кипербола.

ЧТО ТАКОЕ КИПЕРБОЛ?

Внедрение отдельных соревнований по правилам новой футбольной дисциплины Кипербол является отличительной особенностью турнира этого года. Дисциплина развивается по инициативе Игоря Акинфеева Фондом «Страна Футбола». Цель Кипербола – максимальная зрелищность футбольного противостояния за счет увеличения интенсивности игры, результативности атакующих действий и повышения роли вратаря команды в определении конечного результата. Также в этом году в Бронницах впервые пройдут соревнования среди вратарей – кипербаттл.

ИЗ ИСТОРИИ

Напомним, обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), а в 2021 победителем стал ФК «Строгино» (Москва).

ГДЕ И КОГДА

Место: Московская область, г.о. Бронницы, стадион имени Сыроежкина.

Дата: 22-23 августа 2022 года.

Организаторами турнира выступают: Министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола «Страна Футбола», Федерация футбола Московской области.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Кубок Игоря Акинфеева» соберет в Подмосковье 16 детских футбольных команд
«Кубок Игоря Акинфеева» соберет в Подмосковье 16 детских футбольных команд
Традиционный детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Бронницах 22–23 августа 2022 года. «Советский спорт» является информационным партнером турнира. Постоянную прописку соревнования получили на стадионе имени Сыроежкина, куда на заре спортивной карьеры приезжал на сборы сам Акинфеев.
17.08.2022 18:52
Футбол
Как «Манчестер Юнайтед» не провалиться еще ниже. «Советский спорт» предлагает план по спасению
Как «Манчестер Юнайтед» не провалиться еще ниже. «Советский спорт» предлагает план по спасению
«Манчестер Юнайтед» за последние годы сильно деградировал и, пока что, остается на плаву только благодаря накопленным деньгам в прошлом и еще сохранившемуся громкому имени. Правда, и это все скоро может исчезнуть.
17.08.2022 18:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Топ-клубам Роналду не нужен, в маленькую команду сам не пойдет – надо заканчивать
Дмитрий Селюк: Топ-клубам Роналду не нужен, в маленькую команду сам не пойдет – надо заканчивать
Продолжается неясность по поводу дальнейшей карьеры Криштиану Роналду. После двух поражений «Манчестер Юнайтед» на старте сезона от середняков еще громче раздаются голоса, что звездный форвард не нужен «МЮ» и даже, что клуб готов расторгнуть с ним контракт.
17.08.2022 18:10
Футбол
автор: Юрий Волохов
Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»
Хайкин не пропустил, «Буде Глимт» выиграл. Теперь россиянина ждет испытание «Максимиром»
Вчера состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Норвежский «Буде Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, победил загребское «Динамо» со счетом 1:0.
17.08.2022 11:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
В «Интер» пришли Лукаку, Мхитарян, Онана, Белланова и Аслани. Зачем они Индзаги?
В «Интер» пришли Лукаку, Мхитарян, Онана, Белланова и Аслани. Зачем они Индзаги?
Этим летом «Интер» мощно укрепился. Итальянцы подписали Ромелу Лукаку, Генриха Мхитаряна, Андре Онану, Рауля Белланову и Кристьяна Аслани. «Советский спорт» оценивает усиление и объясняет, как Индзаги будет встраивать новичков в свою систему.
17.08.2022 08:47
Футбол
автор: Матвей Морозов
Трансферы «Ньюкасла»: а почему так скромно?
Трансферы «Ньюкасла»: а почему так скромно?
В октябре 2021 года богатейшая саудовская инвестиционная компания PIF приобрела все права на английский «Ньюкасл», что мгновенно породило кучу разговоров о создании еще одного «денежного мешка» в большом футболе, который составит конкуренцию в ЛЧ «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реалу» и другим. С тех пор прошёл почти год. А что там с трансферами у «сорок»?
16.08.2022 21:09
Футбол
автор: Никита Шмытов
Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
Последний из россиян – Никита Хайкин и его «Буде Глимт» в шаге от группы Лиги чемпионов
Сегодня пройдут первые матчи заключительного, четвертого, этапа отбора в групповой турнир Лиги чемпионов. Станислав Черчесов и его «Ференцварош» вылетели из турнира. Вылетел и «Монако» Александра Головина. Однако есть еще один россиянин в самом престижном турнире Европы – голкипер чемпиона Норвегии «Буде Глимта» Никита Хайкин.
16.08.2022 17:25
Футбол
автор: Юрий Волохов
Конец великой эпохи? Как Криштиану Роналду оказался никому не нужен
Конец великой эпохи? Как Криштиану Роналду оказался никому не нужен
Крайне неудачно складывается начало сезона для «Манчестер Юнайтед» и его главной звезды Криштиану Роналду. Португалец прилагал немало усилий в межсезонье, чтобы покинуть Манчестер, но, оказалось, что в 37 лет пристроить в приличный клуб даже гения не так-то просто.
16.08.2022 14:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Оскар Глух – потенциальный новичок «Зенита»?
Оскар Глух – потенциальный новичок «Зенита»?
«Зенит» имеет самый сильный состав в российском футболе, но даже на этом клуб не останавливается и старается развить имеющееся. Многочисленные СМИ, а затем агент футболиста Оскара Глуха заявили о факте переговоров с российским клубом. Мы собрали самые нужные данные, которые нужно знать о возможном первом израильском футболисте в «Зените».
16.08.2022 10:34
Футбол
автор: Никита Шмытов
Почему Симеоне одиннадцать лет подряд не проигрывает стартовый матч?
Почему Симеоне одиннадцать лет подряд не проигрывает стартовый матч?
Если коротко: потому что он гений. А еще - главный тренер «матрасников» не против сделать Роналду новым Суаресом.
16.08.2022 10:26
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика