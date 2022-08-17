«Кубок Игоря Акинфеева» соберет в Подмосковье 16 детских футбольных команд

НАГРАДЫ ИЗ РУК ВРАТАРЯ

Идея проведения этого уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году первый «Кубок Игоря Акинфеева» прошел среди детских футбольных клубов Московской области. На сегодняшний день его участниками становятся команды начинающих футболистов со всей России и из Белоруссии.

По традиции, в завершающий день турнира победители получают награды из рук шестикратного чемпиона России, шестикратного обладателя кубка России, семикратного обладателя суперкубка России, обладателя кубка УЕФА, бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года Игоря Акинфеева.

КТО ИГРАЕТ

Участие в Кубке 2022 года подтвердили шестнадцать команд: ФК «Мастер-Сатурн» (Московская область), ПФК «ЦСКА» (г. Москва), ФК «Локомотив» (г. Москва), ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург), ФК «Краснодар» (г. Краснодар), ФК «Ростов» (г. Ростов), ФК «Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород), ФК «Чертаново» (г. Москва), Академия футбола имени Ю. Коноплёва (г. Тольятти), ФК «Рубин» (г. Казань), СШОР «Зенит» (г. Санкт-Петербург), ФК «Динамо» (г. Минск), СШОР Бронницы (Московская область), ФК «Химки» (Московская область), «Арсенал» (г. Тула), ФК «Витязь» (Московская область).

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Путем жеребьевки команды будут разбиты на 4 группы. Занявшие первые места в группах разыграют между собой главный трофей турнира – «Кубок Игоря Акинфеева». Команды, занявшие вторые места, разыграют Кубок Кипербола в круговом турнире по правилам кипербола.

ЧТО ТАКОЕ КИПЕРБОЛ?

Внедрение отдельных соревнований по правилам новой футбольной дисциплины Кипербол является отличительной особенностью турнира этого года. Дисциплина развивается по инициативе Игоря Акинфеева Фондом «Страна Футбола». Цель Кипербола – максимальная зрелищность футбольного противостояния за счет увеличения интенсивности игры, результативности атакующих действий и повышения роли вратаря команды в определении конечного результата. Также в этом году в Бронницах впервые пройдут соревнования среди вратарей – кипербаттл.

ИЗ ИСТОРИИ

Напомним, обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), а в 2021 победителем стал ФК «Строгино» (Москва).

ГДЕ И КОГДА

Место: Московская область, г.о. Бронницы, стадион имени Сыроежкина.

Дата: 22-23 августа 2022 года.

Организаторами турнира выступают: Министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола «Страна Футбола», Федерация футбола Московской области.