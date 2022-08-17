Блогеры умеют играть в футбол? Четыре команды из медиафутбола выбили «профи» из ФОНБЕТ Кубка России

Всем уже не так интересно, куда перейдет Дзюба, хороший ли судья Кукуян и кто возглавит «Торпедо»? На повестке дня отчетливо вырисовывается совсем другая горячая тема: о чем нашему профессиональному футболу громко просигналили непрофессионалы?

А им точно было что сказать, как оказалось. Хорошо, что в рамках изменённого формата ФОНБЕТ Кубка России это стало возможно. Думается, изначально на такой результативный старт в исполнении любительских команд никто и не рассчитывал. Криэйторы нового стиля турнира, видимо, решили попробовать раскачать интерес к кубку, особенно, на этапе стартовых розыгрышей. И у них это получилось.

Сначала блогеры из «Амкала» вырвали победу у профессионального клуба из Второй лиги – «Зоркий». Вырвали настолько неожиданно, что руководство красногорского клуба приняло решение расстаться с главным тренером команды. И, пусть представитель «Зоркого» потом объяснял поражение тем, что «Амкал» - не совсем любительский клуб: в составе всего один блогер, остальные - бывшие профессиональные футболисты. Тем не менее, команда собрана из игроков, которые не тренируются каждый день и имеют основную работу, чаще не связанную с футболом.

Затем, на стадионе «Арена Химки», еще один блогерский клуб - 2DROTS - выбил из кубка команду «Чертаново», которая, между прочим идет на четвертом месте в своей группе во Второй лиге. И это уже прецедент. «Чертаново» был Меккой для многих наших футболистов, и чем объяснить, то безволие, которое продемонстрировали игроки команды на поле, предстоит разобраться. Даже экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин, который присутствовал на матче, после разгрома своего клуба был растерян и не смог сразу найти подходящих слов.

С другой стороны, что тут скажешь, когда счет на табло - 3:0 и все мячи залетели во втором тайме? Интересно, конечно, что уж такого сказал своим ребятам главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов после первой невразумительной 45-минутки. Кстати, наставника блогеры позвали себе более чем компетентного - Дмитрий Кузнецов чемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА. Помимо именитого коуча 2DROTS активно поддерживал и фан-сектор с песнями, кричалками и плакатами – в общем, все как полагается и как было раньше в профессиональном футболе до введения пресловутого «паспорта болельщика». Кстати, на трибунах не самой близкой к центру Москвы «Арены Химки» в будний день посередине недели на 1/256 финала ФОНБЕТ Кубка России собралось почти 3200 зрителей. И эта цифра о чем-то да говорит.

Параллельно с волшебством, которое творили блогеры в Подмосковье, в барнаульском дерби любительский «Темп» обыграл местное «Динамо». А «непрофессионалы» из «Ставрополь – Агросоюз» лишили турнира профессионалов из «Ессентуков». Итого: в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России вышли четыре любительских клуба!

Что-такое точно витает в воздухе, что уже вопреки логике или вложенных средств заставляет наш профессиональный футбол начать оглядываться на непрофессионалов. Эти четыре матча наглядно нам всем продемонстрировали, что продолжать закрывать глаза на проблемы с детскими футбольными школами, подготовкой тренеров, уровнем селекции, уровнем мотивации наших профессиональных игроков, наверное, дальше было бы опасно. Ну, а как иначе, если любительские клубы начали играть у нас примерно на том же уровне, что и Второй дивизион?