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Живой Сюткин, очень живое «Динамо» и только поросенок запеченный

«Динамо» в искромётном и супернапряженном матче переиграло земляков-спартаковцев.
Живой Сюткин, очень живое «Динамо» и только поросенок запеченный
20 августа 2022 22:08
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

УТОЛИТЬ ЖАЖДУ

Начинаю писать эти строчки, находясь в Шереметьевском аэропорту. Люди, видя на мне еще не снятую атрибутику (прыгнул в такси с чемоданом прямо у стадиона и полетел к друзьям, по недоразумению живущим на окраине страны и болеющим совсем за другую команду), спрашивают: «Как сыграли?»

И ведь правда, что интерес к дерби огромный – на 26-тысячном стадионе практически стопроцентный аншлаг. Знаю немалое количество людей, кто просто не смог в этот вечер попасть на арену. И ведь матч оправдал ожидания – жажда борьбы была ощутима с обеих сторон, но чуть успешнее были в стремлении ее утолить динамовцы. С 2008 года в чемпионатах они не выигрывали у «Спартака» дома. Были прошлогодняя победа в февральском матче в 1/8 финала кубка, когда вышедший на замену мало кому известный Тюкавин забил пяткой, но то был кубок, теперь же «Динамо» оказалось сильнее в домашнем матче чемпионата.

СЮТКИН БЕЗ ФАНЕРЫ

Динамовский клуб, если честно, не перестает удивлять. Да, он задает тренды, да, он первым устраивает матч-дэй в неведомом доселе формате. Но теперь вслед за ним стали приглашать звезд, селебов, устраивать концерты перед началом матча практически все. Кажется, ну как тут-то выделиться, как здесь снова оказаться на шаг впереди всех? Но «Динамо» может. Выступить в этот раз пригласили певца – ну, как бы это сказать… со стопроцентным попаданием. Валерий Сюткин. Хотя известно, что он болеет за «Спартак», но он вышел абсолютно в чёрном и спел «Московский бит», то есть был максимально уместен на стадионе в центре Москвы. Да и от политики Валерий максимально дистанцировался:

- Сочи и Магадан, Пенза и Ереван, - пел Валерий, а мы-то, олдскульные ведь товарищи и меломаны со стажем, помним, что в песне всегда было «Киев и Магадан»… Но, наверное, лучше вот так не вызывать никаких политических споров, чем вляпываться в них по уши.

Ну, и вы поняли уже – даже исходя из этой незначительной истории – что Сюткин пел вживую. Максимальный риск – и блестящий выход из проблемной ситуации. Стадион счастлив, взрывается аплодисментами. Никто не свистит – все подпевают.

Чуть позже, когда в перерыве общались с музыкантом, он пояснил:

- Я же артист, я должен дарить положительные эмоции. Да, гитара красная. Есть запасной вариант – в белых цветах. Но костюм черный целиком – брюки, рубашка, галстук. Кто-то может сказать, что я как старое «Торпедо».

Сюткин был не один, с ним была молодая красавица. Но перешёптываний не случилось – это дочь музыканта Виола Сюткина, между прочим – давно уже вполне себе серьезная девушка, заведующая труппой Театра на Малой Бронной, там, где трудится режиссер Богомолов.

- Я тут недавно понял, что моя жизнь прожита не зря, - веселит Сюткин актера Александра Лазарева. – Звонит Игорь Верник. Слушай, ну помоги мне: мне тут мероприятие надо провести одно, а твоя меня не отпускает!

Хоккеист Александр Овечкин, Юрий Маликов, его внучка Стефания Маликова, Лев Лещенко, Юлия Барановская, Илона Корстин, Анастасия Павлюченкова, режиссер Алексей Пиманов – боюсь, что сейчас начну перечислять всех знаменитостей, кого успел увидеть, не хватит места для рассказа о матче. В субботний вечер весь бомонд был именно в Петровском парке. А ждал их, как всегда, изящно запеченный поросенок, фаршированный гречкой. Нафаршировать соперника изрядным количеством моментов вышло, но самое главное – вышло запечь.

И НЕМНОГО О МАТЧЕ…

Ну, а теперь, давайте и об игре поговорим. Не понимаю фраз, которые часто приходится слышать в таких ситуациях: «Удача отвернулась от «Спартака». Если кому-то покажется, что «Спартак» больше контролировал игру, то вспомните, сколько моментов было у тех и у других ворот – «Динамо» попало в штангу в первом тайме, в стопроцентной ситуации в перекладину во втором. Бело-голубые и гол забили, но арбитр счел, что не коснувшийся мяча Моро находился в активном офсайде, так как мешал вратарю.

«Динамо» провело пока что лучший матч в начавшемся сезоне - игроки боролись на каждом участке поля, когда надо – стелились и бросались под мяч, когда надо – чутко воспринимали друг друга как единый организм, играли слаженно и внимательно. Да, единственный мяч был забит после ошибки Умярова (слова про карму не написал сегодня в соцсетях разве что ленивый), но весь остальной матч? Включая эпизоды, где «Динамо» умело включало подзабытый уже высокий прессинг, которым славилось в эпоху Шварца?

Победа заслуженна. О самом матче поговорим в отдельном материале.

источник: «Советский спорт»
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