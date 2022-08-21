Бело-голубое катеначчо

Дерби «Динамо» и Спартака» в субботу дало много пищи для размышлений, в том числе и тем, кто уже объявил красно-белых главными конкурентами «Зенита» за чемпионство. Оказалось, что слабым местом команды стало то, что считали ее достоинством, то есть владение мячом. Это называли даже возвращением к спартаковским истокам красивой и эффективной игры. Некоторые вспоминали про легендарные стеночки и забегания.

Однако противопоставить динамовцам оказалось нечего. Во многом поражение «Спартака» оказалось тренерским. За счет грамотных тактических действий Славиша Йоканович переиграл молодого испанского тренера Гильермо Абаскаля. Как оказалось, для этого надо было играть так, как в первом тайме матча прошлого тура играли «Сочи», а также не повторять ошибки южан второго тайма, когда они решили установить контроль над мячом. Все-таки нынешнему «Спартаку» нужны свободные зоны, в позиционную атаку он пока может эффективно играть только с заведомо более слабыми соперниками типа «Оренбурга» и «Урала».

С переполненных трибун в Петровском парке, перед входом на которые люди спрашивали лишние билетики, было видно, что игра «Динамо» близка к тому самому итальянскому катеначчо. Хотя у этой тактики был советский предшественник – «волжская защепка» куйбышевских на тот момент «Крыльев Советов» в 1947 году. И эта тактика совсем не «автобус» Курбана Бердыева, ибо по голевым моментом «Динамо» соперника уверенно обыграло и игры от обороны на отбой не было.

Владение мячом у «Динамо» было всего 32%. Но тут можно вспомнить слова тренера «Лестера» итальянца Клаудио Раньери, звучащие, как девиз чемпионского сезона этого клуба АПЛ: «Соперника контролировал мяч, а мы матч». Ровно так играли в субботу подопечные Йокановича.

Хоть гол Константин Тюкавин забил после ошибки соперника, случайной и вымученной победу «Динамо» назвать нельзя. К слову, меня удивляют заключения, что гол «Спартаку» привез Наиль Умяров, главный виновный там - вратарь Александр Селихов, умудрившийся, несмотря на весь свой опыт, отдать мяч партнеру, находящемуся рядом со штрафной в окружении трех соперников. И этот гол стал для Тюкавина, пожалуй, единственным моментом в матче. И вряд ли бы кто-то из поклонников «Динамо» был бы недоволен, если бы на этом опасные моменты у ворот соперника закончились. В конце концов Карло Анчелотти с «Реалом» выиграл финал Лиги Чемпионов у «Ливерпуля» с четырьмя ударами по воротам, из них одним в створ, который стал голом.

Однако еще одна убойная просто вещь Йокановича – стандарты. Всего пять угловых подали динамовцы против четырнадцати у спартаковцев, но при этом с них создали три голевых момента. Причем, ключевую роль у бело-голубых не только в обороне, но и при стандартах играли центральные защитники Саба Сазонов и Роберто Фернандес. Оба после угловых по разу ударили в штангу, а Сазанов еще и забил, но там был офсайд у Моро, который мешал вратарю. То есть на невезение можно ссылаться динамовцам, которые могли с владением мячом чуть более чем в 30% выиграть крупно.

Такой футбол от обороны поставить в нынешнем «Динамо» было большим риском. У команды явный недокомплект в обороне, центральным защитникам на двоих только 41 год, а справа бегает уже довольно возрастной Сергей Паршивлюк. Но в построениях Йокановича футболисты обороняются и атакуют командой, каждый знает, что ему делать. Правда, в игре со «Спартаком» был еще действительно сумасшедший настрой – игроки буквально ложились под мяч, блокируя удары соперника.

А ведь в сезон столетия «Динамо» получается, что команда возвращается буквально к истокам. История говорит о том, что бело-голубые в лучшие свои годы были командой с сильной обороной. Про вратаря Льва Яшина можно не напоминать, но ведь были защитники Сергей Никулин и Александр Новиков, то есть Коса и Автоген, во времена Адамас Голодца сильная защита с белорусами Сергеем Штанюком, Эриком Яхимовичем, Андреем Островским не мешала, а только помогала бороться за звание лучшим бомбардиров Олегу Терехину и Дмитрию Черышеву. Когда я только начал ходить на стадион, капитаном был тоже защитник Виктор Лосев, который исполнял эту функцию в Сеуле в золотой олимпийской сборной Анатолия Бышовца. Ни одна из этих команд не была скучной и стоявшей весь матч в своей штрафной.

Действующий чемпион Европы сборная Италия - тоже явно не самая скучная, хотя в ней главные герои – центральные защитники Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Правда, с поправкой на то, что там один по возрасту почти как вместе взятые Сазонов и Фернандес. Причем, эта команда умела играть в разный футбол. В финале с Англией она владела мячом 65%, а вот в игре с Австрией всего 52%. Ровно об этом говорит и тренер Славиша Йоканович – играть предстоит от соперника и вовсе не всегда отдавать ему мяч и играть на контратаках и стандартах.

Так что к уже легендарным жареному поросенку, которого подавали гостям дерби, можно было вполне в качестве гарнира приготовить пасту. Тогда тактика кулинаров была бы максимально приближена к тому, что зрители увидели на поле.