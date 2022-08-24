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Нобоа – в ЦСКА, де Йонг – в «Баварию», а Карцева так и не увидим в «Динамо»?

Успешные трансферы и непроворачиваемые схемы. Обзор трансферных новостей России и остального мира за минувшие сутки.
Нобоа – в ЦСКА, де Йонг – в «Баварию», а Карцева так и не увидим в «Динамо»?
24 августа 2022 23:31
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Сочи»

РОССИЯ

Сделки

Как и заявлялось ранее, защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов подписал контракт с «Зенитом». Договор 18-летнего футболиста рассчитан на два года.

Только «Динамо» и «Маккаби» опубликовали новость о переходе Эдена Карцева в московский клуб, как тут же израильтяне поспешили отменить трансфер. Причиной стало отсутствие перевода от бело-голубых и невозможность гарантии поступления средств в ближайшее время, из-за чего «Маккаби» мгновенно аннулировал переход. Агент Карцева сообщил о большом разочаровании его клиента.

Слухи

В РПЛ намечается очередная эпопея на трансферном рынке. По некоторой информации, Кристиану Нобоа надоело в «Сочи», а тем временем, Владимир Федотов готов воссоединиться с эквадорцем в ЦСКА. 37-летний полузащитник подтвердил желание уехать в московский клуб, а также уточнил, что руководство не хочет его отпускать. Однако пресс-службы обоих клубов отвергают факт переговоров. Пока что звучит очень запутанно и непонятно, но что-то подсказывает, что Нобоа просто так бы лодку раскачивать не стал.

Турецкие СМИ продолжают нагнетать ситуацию вокруг Шамара Николсона. Сообщается, что форвард «Спартака» может приостановить контракт и перебраться в «Галатасарай», хотя турецкий гранд все отрицает.

АНГЛИЯ

Сделки

Левый защитник «Челси» Эмерсон перебрался в другой лондонский клуб. «Вест Хэм» раскошелился на 13 млн евро, контракт 28-летнего бразильца рассчитан до 2026 года.

Слухи

«Манчестер Юнайтед» продолжает быть главным ньюсмейкером на трансферном рынке. На этот раз поступила информация о предложении «МЮ» в размере 94 млн евро за полузащитника «Аякса» Антони. Нидерландский клуб уже отстранил бразильца от тренировок и готовит документы по продаже игрока. Примечательно, что в 2020 году Антони обошелся «Аяксу» всего в 15 млн евро.

У «Челси» в приоритете подписание форварда, но это не мешает им выкладывать 50 млн фунтов за полузащитника. Совсем скоро стан «синих» пополнит 21-летний англичанин Энтони Гордон, если «Челси» удастся уговорить «Эвертон» продать парня за вышеуказанные деньги.

ГЕРМАНИЯ

Слухи

«Бавария» готова в последний момент ворваться в борьбу за Френки де Йонга и провернуть ранее изученную схему. Несколько лет назад Коутиньо перешел из «Барселоны» в мюнхенский клуб на один год за 8,5 млн евро. Выгода «Барселоны» в данном случае очевидна - клуб получит столь нужные деньги и подчистит зарплатную нагрузку.

ФРАНЦИЯ

Слухи

«Марсель» уже здорово усилился несколькими яркими звездами европейского футбола, включая Алексиса Санчеса, и останавливаться на этом не собирается. В ближайшее время коллектив может пополнить ставший ненужным «МЮ» Эрик Байи. Защитник присоединится к французам на правах аренды, но позже они могут воспользоваться пунктом о выкупе в 10 млн евро.

Новый главный тренер «ПСЖ» сообщил Андеру Эррере об отсутствии заинтересованности работы с ним, из-за чего испанец в ближайшее время может покинуть клуб. Эррера является баском по национальности и воспитанником «Атлетика», куда он желает вернуться.

источник: «Советский спорт»
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