Разыгран IV Кубок Игоря Акинфеева: победители – футбольный клуб «Чертаново»!

В течение двух дней команды из разных регионов России и представители Белоруссии боролись за право получить заветный трофей из рук знаменитого голкипера, шестикратного чемпиона России, шестикратного обладателя Кубка России, семикратного обладателя Суперкубка России, обладателя кубка УЕФА, бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Игоря Акинфеева.

В 2022 году на поле подмосковного стадиона имени Сыроежкина в рамках соревнований вышли 16 команд: ФК «Мастер-Сатурн» (Московская область), ПФК «ЦСКА» (г. Москва), ФК «Локомотив» (г. Москва), ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург), ФК «Краснодар» (г. Краснодар), ФК «Ростов» (г. Ростов), ФК «Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород), ФК «Чертаново» (г. Москва), Академия футбола имени Ю. Коноплева (г. Тольятти), ФК «Рубин» (г. Казань), ФК «Знамя труда» (Московская область), ФК «Динамо» (г. Минск), СШОР Бронницы (Московская область), ФК «Химки» (Московская область), «Арсенал» (г. Тула), ФК «Витязь» (Московская область).

- На прошлой неделе состоялся турнир Овечкина «ОВИ-Cup», где было 12 команд. Сегодня - с ребятами-футболистами общаемся. Я, во-первых, хочу поблагодарить Игоря за то, что он каждый год делает для этих пацанов. Посмотрите, какие здоровые, красивые, целеустремленные ребята из разных регионов нашей страны здесь сегодня собрались. Этот турнир проводится для того, чтобы они стремились, умели побеждать, общались со своими кумирами, формировали характер. Нам приятно, что лучшие спортивные школы приглашают сюда своих ребят. Мы рады их видеть, и всегда с удовольствием всех встречаем, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в день финальных игр.

По итогам группового этапа турнира определились команды-полуфиналисты. За призовые места боролись «Динамо» (Минск) против казанского «Рубина», а «Ростов» встретился с московским «Чертановым».

Ростовчане оказались сильнее минчан и завершили встречу со счетом 3:2 в серии пенальти. А казанский «Рубин» уступил москвичам со счетом 1:2 в основное время. Таким образом, за первое место боролись «Ростов» и «Чертаново», а клубы «Динамо» (Минск) и «Рубин» (Казань) – за «бронзу» Кубка.

Губернатор на воротах

А бьет ему сам Акинфеев!

Команда из Татарстана доказало свое превосходство в очередной серии пенальти, став бронзовым призером с внушительным счетом 11:10.

А в титульном матче в напряженной борьбе московский клуб «Чертаново» одержал «сухую» победу над ростовчанами со счетом 2:0.

- Много проводится турниров, и мы каждый год делаем хорошую, красивую историю. На нашем турнире все станут звездами, пускай не самыми высокими, потому что понятно: все зависит от самих ребят. Но самое главное, что мы даем шанс, - сказал Игорь Акинфеев. - Я считаю, что этот турнир один из самых сильных в России. Мы будем и дальше делать все, чтобы к нам никто не подобрался. И ребята, я думаю, вам скажут то же самое.

Главный трофей турнира победителям вручил сам Игорь Акинфеев. Для начинающих футболистов этот момент стал одним из самых важных на их спортивном пути – встреча с легендарным голкипером, совместное фото и напутственные слова не оставили равнодушными никого.

- Кубок Игоря Акинфеева - это уникальный турнир, как по важности в спортивной карьере начинающих футболистов, так и по престижу. Имя Игоря Акинфеева - это синоним футбола, спортивного успеха. Для миллионов мальчишек он пример для подражания, развития и роста, – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. - Кубок Игоря Акинфеева, который проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, стал визитной карточкой Подмосковья, достойным спортивным событием, которого ждут сотни юных футболистов по всей стране.

Футболисты подмосковного клуба «Мастер-Сатурн» стали победителями в отдельном зачете турнира – в дисциплине кипербол. Эта совершенно новое направление, которое развивается по инициативе Игоря Акинфеева Фондом «Страна Футбола». Цель кипербола – максимальная зрелищность футбольного противостояния за счет увеличения интенсивности игры, результативности атакующих действий и повышения роли вратаря команды в определении конечного результата. Сами игроки подмосковного клуба отметили, что новый формат им очень понравился, так как можно обыгрывать соперника исключительно за счет мастерства владения мячом. Кроме того, по словам ребят, большой вклад в победу команды в киперболе внес вратарь команды.

Еще одной соревновательной частью программы турнира стала «битва вратарей» - кипербаттл. Сильнейшими в противостоянии голкиперов стали стражи ворот московского «Локомотива». В дуэли они оказались сильнее соперников из Академии футбола имени Ю. Коноплева.

Напомним, первый турнир прошел в Подмосковье в 2018 году. Организаторами турнира выступают Министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола «Страна Футбола», Федерация футбола Московской области. Информационный партнер – газета «Советский спорт».

НАША СПРАВКА

Футбол очень популярен у жителей Подмосковья. Им занимаются свыше 170 тыс. человек, работает более 250 секций, 80 учреждений спортивной подготовки, где тренируются более 21 тыс. спортсменов под руководством почти 600 специалистов.

В сезоне-2022/23 18 региональных команд выступают в профессиональных и молодежных лигах (Российская премьер-лига, вторая лига, юношеские футбольные лиги и др.). Сборная команда Московской области включает 189 спортсменов и 16 тренеров, а в сборной страны по футболу (юниоры, юноши) 14 спортсменов - из Подмосковья.

На 2022 год в Подмосковье запланировано проведение регионального этапа фестиваля детского дворового футбола 6х6, турнира «Кожаный мяч–2022», соревнования по мини-футболу: «Мини-футбол в ВУЗы», «Мини-футбол в школу», а также турнира среди мусульманских общин.

Кроме того, в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуется проект «Выходи во двор». В этом сезоне уже состоялось 8 матчей звезд российского футбола с жителями Балашихи, Можайска, Красногорска, Орехово-Зуево и Наро-Фоминска. На поле с любителями - легендарные футболисты разных времен: Д. Аленичев, Е. Титов, А. Ширко, А. Филимонов, Е. Алдонин, Д. Хлестов, А. Тихонов и другие.