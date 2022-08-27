Продолжит ли «Динамо» гонку за лидером? Встрепенется ли дома «Пари НН»?

Превью к стартовому матчу седьмого тура чемпионата России-2022/23 по футболу, который состоится 27 августа в 15:00, а соперниками станут «Пари НН» и московское «Динамо».

Форма команд и турнирное положение

«Пари НН» многое сменил летом, включая главного тренера, но результаты пока что не изменились. Как и при Кержакове, подопечные Галактионова продолжают болтаться внизу таблицы, но здесь важен контекст. Нижегородцы провели шесть матчей и лишь один из них был по-настоящему провальный - против «Химок» (0:3). В других встречах аутсайдеры либо цепляли ничьи - 1:1 с «Локомотивом» и 2:2 с ЦСКА, либо минимально и достойно проигрывали - 1:2 с «Сочи» и 3:4 с «Ростовом». А последняя победа над «Уралом» лишний раз доказала, что «НН» нельзя относить в число безыдейных и безнадёжных команд, которым путь только в зону вылета.

«Динамо» тоже сменило главного тренера в межсезонье, что не могло не отразиться на результатах. Славиша Йоканович забуксовал на старте сезона, но в последнем туре бело-голубые неожиданно выиграли у лидеров таблицы «Спартака», что окончательно убедило в состоятельности москвичей. «Динамо» является одной из трёх команд РПЛ, которая ещё не познала горечь поражения в этом сезоне.

Ориентировочные составы

У Галактионова есть проблемы с составом. Не до конца восстановились Сулейманов и Корнюшин, и точно не сможет принять участие новичок команды Эдгар Севикян, который до сих пор не может дебютировать за новую команду.

Предположительный состав «НН»:

У «Динамо» точно не сыграет Никола Моро, удалившийся в матче со «Спартаком», а также под вопросом участие Смолова и Лаксальта, которыми не будет рисковать Йоканович. Почти наверняка в опорную зону будет переведён Фомин, что, конечно же, снизит атакующую потенциал бело-голубых.

Предположительный состав «Динамо»:

Статистика и факты

«Пари НН» забил 8 голов - это больше, чем у «Локомотива» и «Крыльев Советов»

«Динамо» не пропускает в трёх играх подряд, хотя играло с «Крыльями», «Краснодаром» и «Спартаком»

«Динамо» не отметилось голом лишь однажды за шесть туров - против «Краснодара»

Всего в своей истории соперники встречались трижды: дважды победило «Динамо» и однажды «Нижний Новгород»

«Пари НН» забил в пяти матчах из шести сыгранных в этом сезоне

«Динамо» пропустило в шести матчах лишь четыре гола. Лучше по этому показателю лишь «Зенит»

Чего ждать?

«Пари НН» постарается навязать свой вязкий и неудобный футбол, главной целью которого будет не пропустить. Но даже если «Динамо» откроет счёт первым, то не стоит расслабляться, так как хозяева уже показали, что не стесняются играть против более именитых соперников в открытый футбол. что может привести к обилию голов.