Аншлаг в Воронеже. Вернет ли «Спартак» первое место?

ФОРМА КОМАНД И ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Факел» является новичком РПЛ, но он отличается от многих, кто проделал этот путь из ФНЛ. Команда Олега Василенко не стала отходить от своего атакующего стиля, за что была вознаграждена. Несмотря на сложный календарь на старте сезона, воронежцам удалось провести несколько впечатляющих матчей против следующих соперников: «Краснодар» (2:2), «Динамо» (3:3), «Урал» (0:0), «Крылья Советов» (1:1). И лишь дважды они проиграли - ЦСКА и «Ахмату». Отсутствие побед «Факела» не позволило клубу оказаться выше 14-го места, но даже при этом он идет выше «Урала» и «Торпедо», а по игре превосходит многие другие команды.

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» до прошлого тура не знал вкус поражений, но именно «Динамо» любезно напомнило о нем, а заодно еще и скинуло красно-белых с верхушки турнирной таблицы. Перед стартом седьмого тура «Спартак» делит второе место с ЦСКА, уступая лидирующему «Зениту» всего одно очко. Несмотря на первый проигрыш Абаскаля в РПЛ, испанец не проявил негативных эмоций, подробно рассказав и разобрав, что же пошло не так.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Факел» по итогам прошлого тура рисковал потерять двух основных игроков, но им повезло, что Альшин, как и Суслов, успели восстановиться от повреждений и подготовиться к «Спартаку» наравне с остальными. Других проблем у «Факела» нет, все игроки в полной готовности.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ «ФАКЕЛА»:

У «Спартака» тоже не без новостей, но они исключительно положительные. Мацей Рыбус, лечившийся после травмы, еще перед матчем с «Динамо» заявлял о своей готовности, но Гильермо Абаскаль не рискнул сходу бросать поляка в бой. Поэтому велика вероятность, что защитник вернется к «Факелу», из-за чего Даниил Хлусевич вернется на родной правый фланг, а Денисов будет вынужден начинать матч в запасе.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ «СПАРТАКА»:

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Спартак» пропустил всего четыре гола в шести матчах. Лучше только у «Зенита» – два пропущенных.

Место в воротах «Факела» займет Илья Свинов, арендованный у «Спартака» на один сезон.

Для «Спартака» данный матч станет пятым за семь туров, который они проведут в гостях.

Лучший бомбардир чемпионата - игрок «Спартака» Квинси Промес, на счету которого шесть голов и две голевые передачи.