«Ливерпуль» выиграл 9:0. Что это было?

За три игры «Ливерпуль» ни разу не победил, а поражение от «МЮ» окончательно убедило в глобальных проблемах вице-чемпионов Англии. Матч с «Борнмутом» был шансом показать, что рано списывать «Ливерпуль» со счетов. Получилось ли?

От «Ливерпуля» ждали чего угодно, но только не того, что они устроили на «Энфилде» в этот вечер. «Борнмут» - неплохой середняк английского футбола, который умеет создавать проблемы топовым клубам, но им не повезло попасть под горячую руку «Ливерпуля». Счет 9:0 - это слишком! Уже в первом тайме мерсисайдцы забили пять голов, а после перерыва они не остановились и продолжили куражиться, забив еще четыре. Полное уничтожение. Такой счет является прекрасным поводом обратиться к историческим данным и интересным фактам матча, которые могут вас удивить.

9:0 - это повторение рекорда АПЛ по разгромному счету. Первому подобное удалось сделать «Юнайтед» в 1995 году против «Ипсвича», а в 2019 и 2021 году результат повторили «Лестер» и тот же «МЮ». Примечательно, что дважды в роли проигравшего оказался «Саутгемптон».

Зато «красным» удалось перебить собственный рекорд. До этого самый разгромный счет был зарегистрирован в 2020 году, когда «Кристал Пэлас» был повержен со счетом 7:0.

И если вышеописанный рекорд учитывает именно АПЛ, которая была образована в 1992 году, то теперь возьмём куда более обширные данные. Разгром с разницей в девять мячей стал первым результатом «Ливерпуля» в английской лиге с сезона-1898/99 (!!!) после победы над «Ротерхэм Таун». Тогда счет был 10:1.

«Ливерпуль» не проигрывает в 110 матчах подряд, после того, как ведёт в счёте после перерыва.

Трент Александер-Арнольд против «Борнмута» был вездесущим. Он отдал голевую передачу, регулярно обострял, сделал кучу полезных действий, но самое интересное кроется в его касаниях мяча, которых набралось аж 123. Не все команды столько делают.

Сегодня отметились голами и голевыми передачами многие, включая новичка Карвалью, молодого Эллиота и защитника ван Дейка. Тем удивительнее понимать, что ничем не отличился Мохамед Салах, который провёл на поле весь матч. Страшно представить что было бы с «Борнмутом», если бы в наилучшем состоянии был египтянин.