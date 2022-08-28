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Ростов. Жара. Сухая ничья. ЦСКА и «Ростов» не порадовали забитыми мячами

Ничья 0:0 в центральном матче 7-го тура - в пользу «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Краснодара» - прямых конкурентов ЦСКА и «Ростова» в борьбе за медали. По голевым моментам гости, пожалуй, превзошли хозяев, но в завершающей стадии и тем, и другим не хватило исполнительского мастерства.
Ростов. Жара. Сухая ничья. ЦСКА и «Ростов» не порадовали забитыми мячами
28 августа 2022 22:01
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Ростов»

Победный состав как правило не меняют. Так и поступили армейцы, сохранив 11 игроков, вышедших против «Ахмата» (4:2) с первых минут. Хозяева после загадочной домашней ничьей (2:2) с «Сочи» ввели свежие силы. В какой-то мере вынужденно. Проблемную из-за дисквалификации Милёхина позицию в центре обороны занял профильно фланговый защитник Сильянов.

ЦСКА в двух гостевых матчах довольствовался ничьей в Нижнем Новгороде, упустив добытый в первом тайме перевес 2:0. Впрочем, из Санкт-Петербурга армейцы вполне могли увезти одно очко, если б не пропустили в концовке от бразильского новичка «Зенита».

В обеих этих встречах отличился форвард Чалов, который в последнее время вернул голевой тонус. К слову, в двух последних играх в Ростове, завершившихся с одинаковым сетом 1:3, именно Чалов стал могильщиком хозяев, отгрузив им четыре мяча. В декабре 2020-го он оформил хет-трик, а в августе 2021-го забил победный гол.

Матч годичной давности прошел без зрителей. По медицинско-профилактической причине. И сегодня аудитория болельщиков на трибунах была жиденькой. Жара здесь не причем. Этим баном они выражают отношение к Fan ID. Зной вкупе с безветрием не повлиял на экипировку вратаря ростовчан Песьякова, вышедшего на поле в черных рейтузах. Вряд ли он решил согреться или сбросить лишние килограммы.

В первой половине гости ни разу в створ ворот не пробили. Дважды перед перерывом Чалов скидывал мяч Облякову, сначала головой, потом изящно пяткой. В первом случае армейская «десятка» пробил… подошвой, во втором – неловко ковырнул мяч левой из убойной позиции. Типично российское завершение…

Хозяева в первой половине запомнились жирным моментом на 4-й минуте полузащитника Щетинина, которого вертикальным пасом вывел один на один с Акинфеевым Терентьев. Защитник гостей Дивеев в рискованном подкате пытался выбить мяч, но опоздал. А ведь мог скосить соперника ценой красной карточки. От верного гола ЦСКА выручил его капитан.

Разумеется, оборона хозяев уделила повышенное внимание Чалову. Капитан «Ростова» Глебов не церемонился с забивным форвардом армейцев. Сначала он засадил ему лбом в голову, потом в попытке выбить в подкате мяч сбил с ног вблизи штрафной площади, но находившийся рядом рефери Мешков проглотил свисток.

Наконец, на 36-й минуте накладка Глебова на Чалове единственный раз за игру активировала комнату VAR. Там криминала не увидели и согласились с решением Мешкова не назначать пенальти. Разумеется, болельщики ЦСКА сразу вспомнили об 11-метровом в ворота Акинфеева в домашнем матче с «Факелом».

После перерыва мяч чаще контролировали подопечные Карпина. Зато гости начали тревожить Песьякова. На 60-й минуте вратарь на выходе столкнулся со своим защитником, но успел вскочить с газона и ногой парировать удар в упор Медины. Рядом просил передачу Чалов, но тщетно…

Лишь за четверть часа до финального свистка главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рискнул освежить стартовый состав. Поменяв центральных хавбеков Облякова и Мухина. Матч соперники заканчивали с новыми атакующими бригадами.

В добавленное время мастер штрафных Уткин дважды проверил Акинфеева (тот справился с незатейливыми ударами), а аргентинец Гайч на свежих ногах едва не вбежал с мячом в ворота с левого фланга. На помощь Песьякову пришла штанга.

ТАБЛО

«Ростов» - ЦСКА – 0:0. 8620 зрителей.

«Ростов»: Песьяков; Терентьев (Мельников, 70), Осипенко, Чернов, Сильянов, Байрамян (Прохин, 70), Уткин, Глебов-к, Щетинин (Миронов, 61), Полоз (Нтумба Муамба, 83), Комличенко (Голенков, 83).

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Медина, Мухин (Ермаков, 78), Обляков (Зделар, 78), Карраскаль (Мендес, 86), Чалов (Гайч, 86).

Предупреждения: Комличенко (41) - Карраскаль (30)

Судья: Мешков (Дмитров, МО).

источник: «Советский спорт»
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Ростов. Жара. Сухая ничья. ЦСКА и «Ростов» не порадовали забитыми мячами
Ростов. Жара. Сухая ничья. ЦСКА и «Ростов» не порадовали забитыми мячами
Ничья 0:0 в центральном матче 7-го тура - в пользу «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Краснодара» - прямых конкурентов ЦСКА и «Ростова» в борьбе за медали. По голевым моментам гости, пожалуй, превзошли хозяев, но в завершающей стадии и тем, и другим не хватило исполнительского мастерства.
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