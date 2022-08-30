Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы

Старт клубов РПЛ в 1/16 кубка никогда не вызывал особого восторга аудитории: ехали куда-то вдаль, откуда не всегда возвращались с победой. Бывали годы, когда дальше шли только четыре или пять команд элитного дивизиона. И малок то из начальства командного грустил – молодым побегать дали, второй состав выпустили, а денег с кубка все равно много в клубную кассу не заработаешь. Два последних года вместо 1/16 финала играли круговой турнир – интерес немного подрос. Но сейчас появляется формула, которая призвана поднять интерес в разы – и вылететь сразу невозможно, и есть теперь отдельный «Путь регионов» и «Путь РПЛ», что гарантирует минимум одной команде элиты место в финале. Вариантов типа «Тосно» - «Авангард» быть уже не может.

Правда, сейчас очевидно, что первые матчи кубка топ-клубы все-таки рассматривают как возможность «дать дорогу молодым» - ведь групповой этап представляет собой целых шесть матчей. Так, «Динамо» на игру в среду поехало аж без Антона Шунина и Сергея Паршивлюка. Двум опытным футболистам тренерский штаб дал передышку. Кроме того, игру в Ростове пропустит Денис Макаров, получивший два матча за удаление в финале Кубка России – после финального свистка динамовец повздорил с Шамаром Николсоном. А вот Арсен Захарян, кстати, поехал в Ростов – так что у «Челси» всё меньше времени.

Но вернемся к спартаковскому матчу. Все «взрослые» стартуют в среду, и только матч действующего обладателя кубка был вынесен на вторник. Символично – кому как не «Спартаку» открывать новый турнир?

Итак, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче первого тура группового этапа Кубка России — 1:0. Единственный мяч сразу после перерыва забил 18-летний Павел Мелешин, сын чемпиона России-96 (и автора голевой передачи в золотом матче с «Аланией») Алексея Мелёшина. Это первый спартаковец 2004 года рождения, сыгравший за первую команду красно-белых. Гол он забил ударом в касание, грамотно открывшись в центре штрафной так и не проснувшегося после перерыва соперника. И папа, который смотрел игру с трибуны А, и сын этот день не забудут никогда. А самое главное: когда дебютант покидал поле, чтобы замениться на Промеса, стадион ему рукоплнескал! Ну, когда еще такое встретишь?

Абаскаль в очередной раз показал, что не боится экспериментов – он существенно перетасовал основу. С одной стороны, дал отдохнуть лидерам. С другой – все-таки выпустил их на поле во втором тайме, когда надо было давать результат. Но эта победа не является чем-то похожим на преодоление. Победа скорее рутинная – «Крылья» вообще ничего существенного в матче не создали.

В первом тайме Александр Соболев не реализовал пенальти, назначение которого не просто вызывает вопросы – арбитр Иванов умудрился найти его там, где его не было (вратарь, который тянется к мячу, решает не выбрасывать руки вперед – в итоге контакта не происходит вообще) и даже не адресовать спартаковскому игру желтую карточку за откровенную симуляцию. Экс-арбитр Игорь Федотов был категоричен, разбирая этот эпизод в интервью нашим коллегам:

- Игнатов пробрасывал мяч, перепрыгивал через вратаря и потом ногой сам зацепился за его локоть. Следовало назначить свободный удар и показать игроку хозяев карточку за симуляцию. Но Иванов устроил цирк – видимо, маловато посидел без работы.

Если в первом тайме гости пытались довольно высоко встречать спартаковцев, отодвигая игру от своей штрафной, то во втором тайме силы словно окончательно оставили их.

Стоит упомянуть, что карма по-прежнему не оставляет своей «опекой» Наиля Умярова – в этот раз он снова умудрился «привезти» момент. Но спас хозяев от неминуемого гола Максименко. Наверное, этот единственный момент у ворот хозяев за всю игру.

Матч должен был завершиться более крупным счетом – уж на второй мяч «Спартак» точно наиграл. «Крылья», которые в этом сезоне часто радовали болельщиков поиском счастья у чужих ворота, на этот раз тихо «умерли» уже минуте к 75-й. «Спартак» без всяких сомнений и оговорок безраздельно владел инициативой. Очень хотел забить Соболев – видимо, сидело в подкорке желание реабилитироваться за незабитый пенальти. Но на табло так и осталось гореть 1:0.

Во втором туре «Спартак» сыграет 15 сентября дома с «Факелом», а «Крылья Советов» днём ранее примут «Зенит». Противостояние красно-белых и питерских станет главной интригой этой группы.