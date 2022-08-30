Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы

Старт «Спартака» в новом кубке не вызвал особого ажиотажа среди болельщиков. Впрочем, всем нам еще предстоит распробовать новый формат турнира.
Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы
30 августа 2022 22:16
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Спартак"

Старт клубов РПЛ в 1/16 кубка никогда не вызывал особого восторга аудитории: ехали куда-то вдаль, откуда не всегда возвращались с победой. Бывали годы, когда дальше шли только четыре или пять команд элитного дивизиона. И малок то из начальства командного грустил – молодым побегать дали, второй состав выпустили, а денег с кубка все равно много в клубную кассу не заработаешь. Два последних года вместо 1/16 финала играли круговой турнир – интерес немного подрос. Но сейчас появляется формула, которая призвана поднять интерес в разы – и вылететь сразу невозможно, и есть теперь отдельный «Путь регионов» и «Путь РПЛ», что гарантирует минимум одной команде элиты место в финале. Вариантов типа «Тосно» - «Авангард» быть уже не может.

Правда, сейчас очевидно, что первые матчи кубка топ-клубы все-таки рассматривают как возможность «дать дорогу молодым» - ведь групповой этап представляет собой целых шесть матчей. Так, «Динамо» на игру в среду поехало аж без Антона Шунина и Сергея Паршивлюка. Двум опытным футболистам тренерский штаб дал передышку. Кроме того, игру в Ростове пропустит Денис Макаров, получивший два матча за удаление в финале Кубка России – после финального свистка динамовец повздорил с Шамаром Николсоном. А вот Арсен Захарян, кстати, поехал в Ростов – так что у «Челси» всё меньше времени.

Но вернемся к спартаковскому матчу. Все «взрослые» стартуют в среду, и только матч действующего обладателя кубка был вынесен на вторник. Символично – кому как не «Спартаку» открывать новый турнир?

Итак, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче первого тура группового этапа Кубка России — 1:0. Единственный мяч сразу после перерыва забил 18-летний Павел Мелешин, сын чемпиона России-96 (и автора голевой передачи в золотом матче с «Аланией») Алексея Мелёшина. Это первый спартаковец 2004 года рождения, сыгравший за первую команду красно-белых. Гол он забил ударом в касание, грамотно открывшись в центре штрафной так и не проснувшегося после перерыва соперника. И папа, который смотрел игру с трибуны А, и сын этот день не забудут никогда. А самое главное: когда дебютант покидал поле, чтобы замениться на Промеса, стадион ему рукоплнескал! Ну, когда еще такое встретишь?

Абаскаль в очередной раз показал, что не боится экспериментов – он существенно перетасовал основу. С одной стороны, дал отдохнуть лидерам. С другой – все-таки выпустил их на поле во втором тайме, когда надо было давать результат. Но эта победа не является чем-то похожим на преодоление. Победа скорее рутинная – «Крылья» вообще ничего существенного в матче не создали.

В первом тайме Александр Соболев не реализовал пенальти, назначение которого не просто вызывает вопросы – арбитр Иванов умудрился найти его там, где его не было (вратарь, который тянется к мячу, решает не выбрасывать руки вперед – в итоге контакта не происходит вообще) и даже не адресовать спартаковскому игру желтую карточку за откровенную симуляцию. Экс-арбитр Игорь Федотов был категоричен, разбирая этот эпизод в интервью нашим коллегам:

- Игнатов пробрасывал мяч, перепрыгивал через вратаря и потом ногой сам зацепился за его локоть. Следовало назначить свободный удар и показать игроку хозяев карточку за симуляцию. Но Иванов устроил цирк – видимо, маловато посидел без работы.

Если в первом тайме гости пытались довольно высоко встречать спартаковцев, отодвигая игру от своей штрафной, то во втором тайме силы словно окончательно оставили их.

Стоит упомянуть, что карма по-прежнему не оставляет своей «опекой» Наиля Умярова – в этот раз он снова умудрился «привезти» момент. Но спас хозяев от неминуемого гола Максименко. Наверное, этот единственный момент у ворот хозяев за всю игру.

Матч должен был завершиться более крупным счетом – уж на второй мяч «Спартак» точно наиграл. «Крылья», которые в этом сезоне часто радовали болельщиков поиском счастья у чужих ворота, на этот раз тихо «умерли» уже минуте к 75-й. «Спартак» без всяких сомнений и оговорок безраздельно владел инициативой. Очень хотел забить Соболев – видимо, сидело в подкорке желание реабилитироваться за незабитый пенальти. Но на табло так и осталось гореть 1:0.

Во втором туре «Спартак» сыграет 15 сентября дома с «Факелом», а «Крылья Советов» днём ранее примут «Зенит». Противостояние красно-белых и питерских станет главной интригой этой группы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы
Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы
Старт «Спартака» в новом кубке не вызвал особого ажиотажа среди болельщиков. Впрочем, всем нам еще предстоит распробовать новый формат турнира.
30.08.2022 22:16
Футбол
автор: Николай Яременко
ЧМ в Катаре мы увидим. ФИФА подтвердил, что продолжает с нами работать
ЧМ в Катаре мы увидим. ФИФА подтвердил, что продолжает с нами работать
В отличие от многих международных институтов, Международная федерация футбольных ассоциаций не стала вводить никаких санкций против российских болельщиков: ЧМ-2022 в Катаре мы сможем увидеть на общедоступных каналах в полном объеме!
30.08.2022 21:12
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Зенит» опять прогибает Лигу под себя
«Зенит» опять прогибает Лигу под себя
Питерские вновь плюют на регламент. Но что скажет Лига со своим новым руководителем?
30.08.2022 18:39
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут
Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут
В последние дни много разговоров о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». В нынешних условиях такой переход выглядит из области ненаучной фантастики.
30.08.2022 14:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
На флажке. Трансферное окно скоро закроется
На флажке. Трансферное окно скоро закроется
Как всегда, когда окно начинает закрываться, слухов «на флажке» становится больше. Трансферные слухи, сплетни, догадки и факты за минувшие сутки.
30.08.2022 13:41
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кто такой Антони и почему «МЮ» готов заплатить за него больше ста миллионов?
Кто такой Антони и почему «МЮ» готов заплатить за него больше ста миллионов?
«Манчестер Юнайтед» после непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона провел впечатляющую перестройку этим летом. На место тренера был приглашен Эрик тен Хаг, а состав пополнили Кристиан Эриксен, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласия и Каземиро, но и это еще не все. Под занавес трансферного окна «МЮ» готов заплатить более 100 млн евро за Антони из «Аякса». А кто это вообще такой?
30.08.2022 09:52
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кокорин, который сломал итальянский футбол
Кокорин, который сломал итальянский футбол
Игрок невольно перенес российскую систему в Серию А, считает автор «Советского спорта».
30.08.2022 09:41
Футбол
автор: Никита Шмытов
Захарян может стать последним российским игроком в АПЛ на ближайшее десятилетие
Захарян может стать последним российским игроком в АПЛ на ближайшее десятилетие
Обозреватель «Советского спорта» поясняет, почему он хочет, чтобы молодой динамовец уехал в «Челси».
30.08.2022 09:31
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Дмитрий Селюк: «Спартак» забил четыре «Факелу»? Вот с «Зенитом» сыграет, тогда посмотрим
Дмитрий Селюк: «Спартак» забил четыре «Факелу»? Вот с «Зенитом» сыграет, тогда посмотрим
Завершился 7-й тур РПЛ: «Спартак» и «Зенит» разгромили аутсайдеров на выезде, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки.
29.08.2022 17:04
Футбол
автор: Юрий Волохов
Борис Рапопорт: В первом тайме силенки у «Урала» были. Во втором – закончились
Борис Рапопорт: В первом тайме силенки у «Урала» были. Во втором – закончились
Итоги матча в Екатеринбурге «Советский спорт» подвел с бывшим наставником «Зенита».
29.08.2022 09:10
Футбол
автор: Вадим Федотов
Абаскаль убил двух зайцев! Как «Спартак» победил «Крылья» и сохранил силы перед «Зенитом»
В матче группового этапа Кубка России красно-белые выиграли у самарской команды благодаря дебютному голу Павла Мелешина (1:0).
В сборной Франции снова вымогают деньги? Теперь Погба обвинили в колдовстве против Мбаппе
В стане действующих чемпионов мира по футболу заполыхал новый скандал.
Клопп уволил уже шестого тренера АПЛ! Главные цифры футбольного уик-энда
Подводим статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наплевали в душу и зовут обратно! Почему Юрана отговаривают возвращаться в «Химки»
Удивительные дела творятся в «Химках», куда после недавнего увольнения снова отправляют Сергея Юрана.
Что за дела в «Динамо»? Моро потеряли, Захаряна не продали, Самошникова не купили
Бело-голубые в последнее время не могут похвастаться успехами в кадровых вопросах.
Игнатьев пошел в стахановцы? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола - в картинках и видосиках.
Актерский дебют Валиевой, костыли Щербаковой и триксель в 13 лет. Что нового в фигурном катании
В Новогорске продолжаются контрольные прокаты лучших юниоров России, а во Франции открыли сезон лучшие юниоры «остального мира» - там завершился первый этап серии Гран-при.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 29.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
29 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика