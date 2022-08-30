Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Летучие мыши» пока в Валенсии не летают

Закрывающее противостояние «Валенсии» и столичного «Атлетико» получилось довольно ровным. В отличие от прошлого сезона, когда каждая из встреч этих команд порадовала голами.
«Летучие мыши» пока в Валенсии не летают
30 августа 2022 23:23
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Валенсия"

На этот раз «оранжевые» и «кольчонерос» разошлись со счетом 1:0 в пользу последних. Встреча на бровке двух самых темпераментных тренеров примеры - Диего Симеоне и Дженнаро Ивана Гаттузо - не помогла разогнать этот матч до высоких скоростей.

Несмотря на то, что обе команды начали сезон одинаково - с одной победы и одного поражения, для наставника валенсийцев эта игра была более чем принципиальна. Гаттузо возглавил «летучих мышей» в начале лета и поскольку менеджмент клуба настроен на серьезную перестройку и мечтает вырваться из середняков Ла лиги, перед итальянцем были поставлены серьёзные задачи и ведётся пристальное наблюдение.

«Валенсия» уже три года стабильно пролетает мимо еврокубков, так что пришло время серьезно настроиться хотя бы на высокие результаты во внутреннем чемпионате. Понятно, что итальянцу понадобится время, чтобы перестроиться на атмосферу испанского футбола после скудетто. В последние годы Гаттузо работал с «Миланом», «Наполи» и даже кратко успел отметиться в «Фиорентине». Но в Испании ему вряд ли ему выделят слишком крупный кредит доверия. Последний свой матч во втором туре Гаттузо проиграл, пусть и с минимальным счетом. Так что дома на «Месталье» ему нужно было обыгрывать стабильный «Атлетико». Да, миссия была не из лёгких: у «Валенсии» пока есть проблемы с обороной, да и атака лишилась своего лучшего бомардира Гедеша, который ушел в «Вулверхэмптон». Статистика также не добавляла оптимизма: мадридцы забивали «летучим мышам» девять матчей подряд. Основная надежда была на оборонительную тактику Гаттузо, но она не сработала. Что неудивительно, ведь наставник «Атлетико Мадрид» - главный футбольный гуру по подобным схемам. В этой игре «Валенсию» взломали на 66-й минуте матча: вышедший на замену Антуан Гризманн с подачи Лемара открыл счет. Француз чуть было не оформил дубль на 89-й, но Гаттузо от более серьезного счета на табло спас Георгий Мамардашвили.

Таким образом, по итогам трех туров «Валенсия» набрала три очка и занимает 14-е место в таблице Ла лиги. «Атлетико Мадрид» расположился на шестом месте.

Борьба в чемпионате Испании продолжает обостряться. На верхушке турнирной таблицы пока нет намека на стабильность. Так что у «летучих мышей» все еще остаются шансы, причем непризрачные, подняться выше насиженного несколькими сезонами девятого места. Тем более что аккурат перед матчем с «матрасниками» валенсийцы все-таки оформили трансфер Эдисона Кавани, а это не лишнее усиление. Что отметил и Симеоне: «С приходом Кавани «Валенсия» прибавит в атаке». Так сказал наставник мадридцев после игры, а Эль Чоло редко ошибается.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Летучие мыши» пока в Валенсии не летают
«Летучие мыши» пока в Валенсии не летают
Закрывающее противостояние «Валенсии» и столичного «Атлетико» получилось довольно ровным. В отличие от прошлого сезона, когда каждая из встреч этих команд порадовала голами.
30.08.2022 23:23
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Локо» набрал ход. Изучаем, что стояло за неубедительным стартом и почему дальше будет иначе
«Локо» набрал ход. Изучаем, что стояло за неубедительным стартом и почему дальше будет иначе
После первых пяти туров чемпионата России нынешнего сезона «Локомотив» не одержал ни одной победы, сыграв трижды вничью и проиграв дважды, из-за чего команда занимала непривычное место – неподалеку от подвала турнирной таблицы. После этого тонны критики и даже призывы от болельщиков подать в отставку взвалились на немецкий тренерский штаб и Томаса Цорна. Но всё ли так плохо? Давайте разбираться.
30.08.2022 23:11
Футбол
автор: Никита Шмытов
Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы
Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы
Старт «Спартака» в новом ФОНБЕТ Кубке России не вызвал особого ажиотажа среди болельщиков. Впрочем, всем нам еще предстоит распробовать новый формат турнира.
30.08.2022 22:16
Футбол
автор: Николай Яременко
ЧМ в Катаре мы увидим. ФИФА подтвердил, что продолжает с нами работать
ЧМ в Катаре мы увидим. ФИФА подтвердил, что продолжает с нами работать
В отличие от многих международных институтов, Международная федерация футбольных ассоциаций не стала вводить никаких санкций против российских болельщиков: ЧМ-2022 в Катаре мы сможем увидеть на общедоступных каналах в полном объеме!
30.08.2022 21:12
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Зенит» опять прогибает Лигу под себя
«Зенит» опять прогибает Лигу под себя
Питерские вновь плюют на регламент. Но что скажет Лига со своим новым руководителем?
30.08.2022 18:39
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут
Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут
В последние дни много разговоров о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». В нынешних условиях такой переход выглядит из области ненаучной фантастики.
30.08.2022 14:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
На флажке. Трансферное окно скоро закроется
На флажке. Трансферное окно скоро закроется
Как всегда, когда окно начинает закрываться, слухов «на флажке» становится больше. Трансферные слухи, сплетни, догадки и факты за минувшие сутки.
30.08.2022 13:41
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кто такой Антони и почему «МЮ» готов заплатить за него больше ста миллионов?
Кто такой Антони и почему «МЮ» готов заплатить за него больше ста миллионов?
«Манчестер Юнайтед» после непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона провел впечатляющую перестройку этим летом. На место тренера был приглашен Эрик тен Хаг, а состав пополнили Кристиан Эриксен, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласия и Каземиро, но и это еще не все. Под занавес трансферного окна «МЮ» готов заплатить более 100 млн евро за Антони из «Аякса». А кто это вообще такой?
30.08.2022 09:52
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кокорин, который сломал итальянский футбол
Кокорин, который сломал итальянский футбол
Игрок невольно перенес российскую систему в Серию А, считает автор «Советского спорта».
30.08.2022 09:41
Футбол
автор: Никита Шмытов
Захарян может стать последним российским игроком в АПЛ на ближайшее десятилетие
Захарян может стать последним российским игроком в АПЛ на ближайшее десятилетие
Обозреватель «Советского спорта» поясняет, почему он хочет, чтобы молодой динамовец уехал в «Челси».
30.08.2022 09:31
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Абаскаль убил двух зайцев! Как «Спартак» победил «Крылья» и сохранил силы перед «Зенитом»
В матче группового этапа Кубка России красно-белые выиграли у самарской команды благодаря дебютному голу Павла Мелешина (1:0).
В сборной Франции снова вымогают деньги? Теперь Погба обвинили в колдовстве против Мбаппе
В стане действующих чемпионов мира по футболу заполыхал новый скандал.
Клопп уволил уже шестого тренера АПЛ! Главные цифры футбольного уик-энда
Подводим статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наплевали в душу и зовут обратно! Почему Юрана отговаривают возвращаться в «Химки»
Удивительные дела творятся в «Химках», куда после недавнего увольнения снова отправляют Сергея Юрана.
Что за дела в «Динамо»? Моро потеряли, Захаряна не продали, Самошникова не купили
Бело-голубые в последнее время не могут похвастаться успехами в кадровых вопросах.
Игнатьев пошел в стахановцы? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола - в картинках и видосиках.
Актерский дебют Валиевой, костыли Щербаковой и триксель в 13 лет. Что нового в фигурном катании
В Новогорске продолжаются контрольные прокаты лучших юниоров России, а во Франции открыли сезон лучшие юниоры «остального мира» - там завершился первый этап серии Гран-при.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 29.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
29 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика