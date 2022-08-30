«Летучие мыши» пока в Валенсии не летают

На этот раз «оранжевые» и «кольчонерос» разошлись со счетом 1:0 в пользу последних. Встреча на бровке двух самых темпераментных тренеров примеры - Диего Симеоне и Дженнаро Ивана Гаттузо - не помогла разогнать этот матч до высоких скоростей.

Несмотря на то, что обе команды начали сезон одинаково - с одной победы и одного поражения, для наставника валенсийцев эта игра была более чем принципиальна. Гаттузо возглавил «летучих мышей» в начале лета и поскольку менеджмент клуба настроен на серьезную перестройку и мечтает вырваться из середняков Ла лиги, перед итальянцем были поставлены серьёзные задачи и ведётся пристальное наблюдение.

«Валенсия» уже три года стабильно пролетает мимо еврокубков, так что пришло время серьезно настроиться хотя бы на высокие результаты во внутреннем чемпионате. Понятно, что итальянцу понадобится время, чтобы перестроиться на атмосферу испанского футбола после скудетто. В последние годы Гаттузо работал с «Миланом», «Наполи» и даже кратко успел отметиться в «Фиорентине». Но в Испании ему вряд ли ему выделят слишком крупный кредит доверия. Последний свой матч во втором туре Гаттузо проиграл, пусть и с минимальным счетом. Так что дома на «Месталье» ему нужно было обыгрывать стабильный «Атлетико». Да, миссия была не из лёгких: у «Валенсии» пока есть проблемы с обороной, да и атака лишилась своего лучшего бомардира Гедеша, который ушел в «Вулверхэмптон». Статистика также не добавляла оптимизма: мадридцы забивали «летучим мышам» девять матчей подряд. Основная надежда была на оборонительную тактику Гаттузо, но она не сработала. Что неудивительно, ведь наставник «Атлетико Мадрид» - главный футбольный гуру по подобным схемам. В этой игре «Валенсию» взломали на 66-й минуте матча: вышедший на замену Антуан Гризманн с подачи Лемара открыл счет. Француз чуть было не оформил дубль на 89-й, но Гаттузо от более серьезного счета на табло спас Георгий Мамардашвили.

Таким образом, по итогам трех туров «Валенсия» набрала три очка и занимает 14-е место в таблице Ла лиги. «Атлетико Мадрид» расположился на шестом месте.

Борьба в чемпионате Испании продолжает обостряться. На верхушке турнирной таблицы пока нет намека на стабильность. Так что у «летучих мышей» все еще остаются шансы, причем непризрачные, подняться выше насиженного несколькими сезонами девятого места. Тем более что аккурат перед матчем с «матрасниками» валенсийцы все-таки оформили трансфер Эдисона Кавани, а это не лишнее усиление. Что отметил и Симеоне: «С приходом Кавани «Валенсия» прибавит в атаке». Так сказал наставник мадридцев после игры, а Эль Чоло редко ошибается.