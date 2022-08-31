Первый наш легионер

Мы активно читаем социальные сети. В них сегодня вся мякотка спортивной жизни. Да и многие внимательные читатели «Советского спорта» тоже наверняка обратили внимание, что и наш контент-стайл поменялся: больше внимания не к тому, о чем вы найдете инфу на любом сайте, а интерес к тому, мимо чего не проходят те, кто стоит на футбольной земле – фанаты, клубы, блогеры.

Из авторов, которые нам искренне интересны в первую очередь, стоит особенно отметить Станислава Гридасова. Уникальная способность быть архивной мышью (в хорошем, конечно, смысле этого слова), а потом выдавать на-гора материалы, которые читаешь на одном дыхании! Это реальный талант. Свежее исследование, которым хотим поделиться с вами и которое мы подрезали на его канале «Гридасов с бородой» - о первом отечественном легионере. Даже не советском еще, а предсоветском – российском.

ЮРИСТ ИЗ МОСКВЫ

А знаете ли вы, кто был первым легионером из России в футбольной Италии? Ну, конечно, знаете – правый защитник московского СКС (Сокольнического клуба спорта) Михаил Ромм. 22-летний юрист, выпускник Московского университета, он гостил в декабре 1913 года у своих родственников во Флоренции, когда президент футбольного клуба «Фиренце» по фамилии Орсини пригласил Colosso russo (Ромм был еврей ростом под 190 см) поиграть за его команду.

Система розыгрыша чемпионата Италии в те годы была многоступенчатая, сначала команды играли по региональным зонам, в общем Ромм успел провести 4 матча за «Фиренце» (клуб, который считается одним из прародителей «Фиорентины») в тосканской группе в сезоне-1913/14. В своей книге «Я болею за «Спартак», вышедшей в 1965 году в Алма-Ате, он описывает решающий матч за 1 место в Тоскане, дающее право на участие в финальной пульке чемпионата Италии.

Флорентийцы играли в гостях против «Ливорно», стадион находился рядом с морем, откуда на футбольное поле дул жуткий зимний ветер. В первом тайме «Фиренце» играло по ветру и забило 5 мячей. Во втором тайме команды поменялись воротами, и «Фиренце» пропустило 5 мячей. Ничья устраивала «Фиренце». Победа выводила «Ливорно» на первое место. В последние 8 минут матча все 11 футболистов «Фиренце» (и Ромм в их числе) встали в своей штрафной валунами и устояли перед штормом атак «Ливорно». 5:5! Победа! Первое место! Ромм стал чемпионом Тосканы, но в финальном турнире принять участие не сумел (чемпионом Италии тогда стало «Казале», разбив в финале «Лацио» со счетом 7:1), так как дела вызвали его в Москву.

Короткая флорентийская карьера Ромма описана в десятках статей, и эти траги-героические 5:5, и мужественное противостояние с форвардом из «Пизы» Бонелли, кандидатом в сборную Италии, и победные песни, которые распевали футболисты «Фиренце», когда ехали домой из Ливорно. Всё мы это знаем, всё живо представляем (Ромм был одаренный писатель), но всё, что мы знаем о первом русском легионере в Италии – знаем только из одного источника, книги самого Ромма, вышедшей через 52 года после описываемых событий.

У меня образовалось немного бесцельного времени, и я решил узнать, а что же пишет итальянский интернет про этого загадочного русского колосса на длинных ногах.

А ничего не пишет. Вообще.

Не смог я найти ни широкоплечего и худощавого форварда Бонелли в сборной Италии, ни президента «Фиренце» Орсини. Тот зональный турнир в Тоскане-1913/14 – ни по соперникам, ни по результатам матчей – не напоминает события, какими их запомнил Ромм. Да, собственно, мы даже не знаем, за какую именно команду «Фиренце» играл Ромм в Италии – их во Флоренции было много, и Firenze FBC, к примеру, и Itala Firenze, и CS Firenze.

Нечто похожее промелькнуло в последнем туре Тосканы, игравшемся 22 февраля 1914 года, когда Firenze FBC проиграл в Ливорно – 3:5. А чемпионом Тосканы Firenze FBC стал годом раньше, 18 мая 1913-го, победив в Ливорно 1:0.

Возможно, в один из этих двух дней дул сильный ветер с моря.

Возможно, я плохо искал – я не знаю итальянского.

Эта история не про меня и не про Ромма – это про историю, которую мы учим, повторяя и совсем не задумываясь.

ПАТЕНТОВАННЫЙ АНТИСОВЕТЧИК

Ну наконец-то мне в архивах встретился настоящий антисоветчик, патентованный, а не вот это вот всё, что выдумывали следователи в 1937-38 годах. Являлся «непримиримым врагом советской власти», говорил, что «советская власть с первых же дней существования ввергла страну в бессмысленную социальную авантюру и привела ее к краху».

В период Февральской революции 1917 года «принимал активное участие в борьбе с большевиками. По его инициативе велась борьба с братанием солдат на фронте (солдаты причислялись за братанье к изменникам родины) и проводилась линия в защиту Временного правительства» (а заодно лично арестовал большевиков, которые вели антивоенную агитацию). Большевиков называл «немецкой агентурой» и «предателями родины».

В октябре 1917 года «принимал участие в боях против Красной гвардии в Москве, в составе офицерской дружины».

Да, да, это все о нем – Михаил Давыдович Ромм, один из первых футболистов России, защитник сборной России, первый российский легионер в Италии.

После октября 1917-го – активный участник профсоюзного движения (боролся с большевистской позицией, настаивал на независимости профсоюзов от партий), потом один из ключевых сотрудников Всевобуча (то есть, если грубо, занимался организацией физкультуры и военной подготовки в Красной армии), потом работал юристом, адвокатом (злословил на советское судопроизводство, настаивал на независимости судов), в 1928 году был старшим тренером сборной Москвы по футболу, выигравшей Спартакиаду.

В конце 1920 и в 1930-е – один из главных методистов советского спорта, автор книг, сценариев, учебных фильмов и пособий, а кроме того – журналист, репортер, спецкорр («Известия», «Красный спорт»). Дважды ходил на ледоколе в составе экспедиций на землю Франца-Иосифа (в составе делегации был и известный итальянский полярник и фашист Умберто Нобиле), принимал участие в первом восхождении на самую высокую в СССР вершину – пик Коммунизма с группой Горбунова (многие участники этого восхождения были расстреляны в 1937-38 годах как троцкисты и враги народа).

Михаил Давыдович Ромм был арестован 31 марта 1943 года в Москве за «пораженческие настроения» и «антисоветскую агитацию» и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей.

Его жена, Валентина Сергеевна Соловьева, популярный диктор советского радио, отказалась от него.

Его знаменитый двоюродный брат, Михаил Ильич Ромм, кинорежиссер, лауреат пяти сталинских премий, автор фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» (а в послесталинские времена – фильмов «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм»), не рискнул заступиться за брата.

Ссылку Михаил Давыдович Ромм отбывал в Казахстане, где женился, как принято часто формулировать, на «простой» женщине, переводил там на русский язык книги казахского номенклатурного классика Аскара Токмагамбетова, а для души написал ту самую книгу воспоминаний «Я болею за «Спартак». Олег Романцев говорил, что за «Спартак» стал болеть именно прочитав эту книжку.

Скончался Михаил Давыдович в 1967 году, похоронен на ныне заброшенном кладбище в Чимкенте, который ныне Шымкент.

Про самого Ромма, про его фантастически интересную судьбу, до сих пор не написано ни одной книги, не снято ни одного фильма и даже не записан ни один подкаст.

Про итальянскую карьеру Ромма автор писал немного тут

Классическую книгу Ромма «Тактика современного футбола» (1939 года) отсканировал и выложил для бесплатного скачивания тут.