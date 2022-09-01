Оправдание Блаттера и Платини швейцарским судом – торжество справедливости

ОБВИНЕНИЯ БЫЛИ НАДУМАННЫМИ

8 июля 2022 года можно назвать днем торжества правосудия – швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-руководителя УЕФА Мишеля Платини по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. Этот судебный процесс длился целый месяц, и швейцарская прокуратура требовала приговорить футбольных функционеров к 20 месяцам лишения свободы условно каждого за необоснованную выплату последнему 2 млн швейцарских франков или порядка 2 млн долларов по нынешнему курсу.

Данная ситуация произошла примерно 10 лет назад, а позднее, уже в 2015 году, оба руководителя были вынуждены оставить свои высокие посты и на длительные сроки были отлучены от футбола. И вот по прошествии 7 лет эти обвинения, многие из которых, по моему мнению, оказались надуманными, были сняты.

Очень жаль, что два этих человека, искренне преданных футболу и чрезвычайно много для него сделавших, были не только отлучены от футбола и прежде всего от процесса развития самой популярной в мире игры, но и стали нерукопожатными в футбольном сообществе. Можно сказать, что данный факт вместе с другими коррупционными скандалами того времени, в принципе, крайне негативно отразился на всем мировом футболе. И к счастью, тот период уже успешно преодолен, и темные времена становятся достоянием истории.

Надо честно признать, что преступления коррупционного характера в футболе действительно имели место, за что истинные виновники заслуженно понесли наказание. При этом, насколько мне известно, ущерб самому процессу развития футбола не был нанесен или он был очень невелик. Причина в том, что коррупционные средства поступали не из источников, связанных напрямую с финансированием футбола, а из дополнительных платежей за телевизионные и коммерческие права, за рекламу от фирм и компаний.

ПЛАТИНИ, БЛАТТЕР И АВЕЛАНЖ ОТКРЫЛИ НОВУЮ ЭРУ В МИРОВОМ ФУТБОЛЕ

Что касается непосредственно господ Блаттера и Платини, то они вместе с предыдущим президентом ФИФА бразильцем Жоао Авеланжем открыли новую эру в развитии и организации всего мирового футбольного хозяйства. Сейчас общая структура мирового футбола как никогда крепка и надежна – от континентального до общемирового уровня. Календарь международных и внутренних футбольных соревнований высшего ранга прописан на годы вперед, увеличен количественный состав участников финальной части чемпионатов мира и Европы, значительно расширена география проведения этих соревнований. К примеру, ЧМ-2002, 2010 и 2022 проводились и проводятся в странах Азии и Африки, а не только в Европе, Северной и Южной Америке, ЕВРО-2008, 2012 и 2020 – сразу в нескольких государствах Европы.

Определена также четкая схема проведения и возрастной уровень участников мировых и европейских турниров для молодежных, юношеских, женских национальных команд, олимпийских сборных, система континентальных клубных турниров, под контролем находятся вопросы трансферов и переходов, решение конфликтных ситуаций в мировом и европейском футболе.

Одним из главных достижений этой троицы можно считать внедрение и реализацию для каждой национальной футбольной федерации программ развития футбола на средства ФИФА, получаемые международной организацией раз в четыре года от проведения чемпионатов мира, продажи прав на рекламу и от телевизионных трансляций игр мировых первенств.

Эти программы были начаты в 1975 году тогдашними президентом ФИФА Авеланжем и офицером по развитию футбола Блаттером. Поначалу они включали в себя в основном подготовку и повышение квалификации тренеров и некоторых других специалистов футбола, проведение для них различных конференций, семинаров и курсов. С избранием в 1998 году Блаттера на пост президента Международной федерации футбола этот процесс, благодаря росту популярности и значительным финансовым поступлениям от чемпионатов мира, перешел на новый более высокий уровень.

Тогда советником президента ФИФА был назначен Платини, а год спустя по их инициативе и при непосредственном участии была учреждена всемирно известная программа «Гол», давшая большой импульс развитию футбола во всем мире, а также программа финансовой помощи под названием «ФАП». По первой из этих программ за счет ФИФА национальным федерациям оказывалась материально-техническая помощь в строительстве и оборудовании офисов и домов футбола, тренировочных центров, футбольных полей и другой футбольной инфраструктуры. По второй программе выделялась одинаковая для каждой федерации сумма на различные текущие нужды, включая содержание национальных сборных и штата организаций, на покупку оборудования и инвентаря, а также в обязательном порядке на развитие женского футбола.

Несколько позже в более широком объеме была возобновлена образовательная программа ФИФА в виде разнообразных футбольных проектов, курсов и семинаров. Реализация этой программы стала возможной в результате укрепления материально-технической базы каждой национальной федерации и вводу в строй их собственных помещений, зданий, центров, полей и другой футбольной инфраструктуры, где и проводились мероприятия футбольного образовательного проекта. В частности, региональных курсов «ФУТУРО-3» для инструкторов по подготовке и обучению футбольных тренеров и судей, а также национальных курсов и семинаров для тренеров по мужскому, детскому, юношескому и женскому футболу, тренеров вратарей и по физической подготовке игроков, по футзалу (мини-футболу) и пляжному футболу, для футбольных арбитров и административно-управленческого аппарата, по долгосрочному планированию работы федераций и финансовой деятельности, фестивалей и турниров детско-юношеского футбола, т.д.

Некоторые аналогичные проекты были также разработаны, внедрены и расширены УЕФА для европейских федераций футбола до и в бытность Платини президентом этой организации, а также после его ухода с этого поста. В частности, это известная программа «Хет-Трик», проекты школьного и массового футбола, подготовки и лицензирования тренеров, а в последнее время оказания помощи и взаимодействия с федерациями других континентальных конфедераций – Азии, Африки, Океании, Северной и Южной Америк. Некоторые федерации для осуществления своих дорогостоящих проектов по линии программы «Гол» получали помощь одновременно из двух источников, например, от ФИФА и УЕФА, которые в свою очередь координировали собственные планы согласно пожеланиям национальных федераций.

МНОГИЕ ИЗ ИДЕЙ АВЕЛАНЖА РЕАЛИЗУЮТСЯ И СЕЙЧАС

Довольно давно, в 1980 году, мне посчастливилось в столице Эфиопии городе Аддис-Абеба лично встретиться с Авеланжем, возглавлявшим в то время ФИФА. Там он проводил переговоры с президентом Эфиопской национальной федерации и Африканской конфедерации футбола господином Тесемой при участии советских и немецких тренеров по футболу, руководивших местными сборными командами. Тогда по поручению нашего посольства я курировал работу отечественных спортивных тренеров в этой стране.

Во время беседы Авеланж рассказал о своих планах и работе ФИФА по переустройству принципов и расширению календаря международных футбольных соревнований от юношеских первенств до чемпионатов мира и олимпийских турниров. Многое из сказанного им в те дни применяется и в наше время.

В сентябре 1985 года я вновь встретил Авеланжа и Тесему, но уже в Москве. Это было на стадионе в Лужниках во время финальных матчей чемпионата мира среди юниоров (до 20 лет), который с 1977 года начал проводиться как раз по инициативе Авеланжа, а через 8 лет состоялся в СССР. Наша сборная хорошо провела турнир, но фортуна была не на нашей стороне, и команда смогла занять только 4-е место. В полуфинале молодые советские футболисты, несмотря на преимущество, сыграли вничью 2:2 со сборной Испании и уступили в послематчевых пенальти. Примерно такой же сценарий ждал нашу дружину в матче за 3-е место – нулевая ничья с командой Нигерии в основное и дополнительное время и 1:3 по пенальти. Жаль, что ныне даже о таком результате российских сборных можно только мечтать.

Начиная с 2001 года, в течение следующих почти 15 лет мне по рекомендации и при поддержке РФС во главе с Вячеславом Колосковым и генеральным секретарем Владимиром Радионовым уже самому пришлось непосредственно участвовать в реализации грандиозных футбольных проектов ФИФА в России и на территории стран бывшего СССР. Сначала в качестве FIFA Development Officer (офицера ФИФА по развитию) или руководителя московского регионального офиса ФИФА по России и странам СНГ, а после решения о его закрытии в 2008 году, консультантом ФИФА.

БЛАТТЕР ЛИЧНО КУРИРОВАЛ ПРОГРАММУ «ГОЛ»

Все эти годы работа велась под началом Блаттера, который был в курсе всех дел и лично участвовал в открытии подавляющего большинства проектов программы «Гол» в различных частях света от Атлантики до Индийского и Тихого океанов. В числе таких проектов были тренировочные центры и базы, сооруженные в Молдавии недалеко от Кишинева, в Тбилиси и Бишкеке, Дома футбола, построенные в Коломбо, столице Шри-Ланки, в Москве на Таганке, в белорусском Минске и в Душанбе, искусственные футбольные поля в подмосковных Бронницах, на ташкентском стадионе «Пахтакор» и в Баку, а также на просторах Индийского океана на Мальдивах или на островах Фиджи в Тихом океане и сотни других футбольных объектов на всех континентах нашей планеты.

По программам развития мы постоянно взаимодействовали с советником президента ФИФА Платини, который одновременно являлся заместителем председателя Бюро программы ФИФА «Гол» вплоть до своего избрания на пост президента УЕФА в 2007 году.

По долгу службы я много общался и работал с руководителями международных и национальных футбольных федераций, легендами футбола, членами исполкома ФИФА, включая Леннарта Юханссона, в бытность его президентом УЕФА, президента хорватской федерации Владко Марковича, игрока сборной Югославии, игравшего против Льва Яшина на ЧМ-1962, легендарных футболистов Франца Бекенбауэра, Жюста Фонтена, Андрея Шевченко и других.

Приятные воспоминания оставили в моей жизни встречи и общения со звездами советского футбола Алексеем Парамоновым, Виктором Понедельником, Владимиром Савдуниным, Валентином Ивановым, Геннадием Логофетом, Геннадием Гусаровым, Юрием Севидовым, Евгением Лядиным, Валерием Масловым, Анатолием Ильиным и, конечно, с Эдуардом Стрельцовым.

БЛАТТЕР ДОВЕРИЛСЯ ЕВРОПЕЙСКОМУ ПРАВУ

В течение всей работы в ФИФА мне приходилось постоянно сопровождать Блаттера, Платини и президента Азиатской конфедерации футбола Мохаммеда Бин Хаммама в рабочих поездках по странам СНГ и Азиатского региона. Поэтому могу откровенно засвидетельствовать, что Платини по праву и за свой труд на благо футбола получил от ФИФА те 2 млн швейцарских франков, из-за которых ему и Блаттеру поначалу было вынесено наказание вследствие нарушения этических норм, а не предъявлено уголовное обвинение.

Уверен, что здесь не было злого или криминального умысла, тем более, средства были официально перечислены через банк и бухгалтерию ФИФА. Скорее это была недоработка генерального секретаря или финансового директора ФИФА, которые не оформили необходимый оправдательный документ для подтверждения этой платежной операции в письменной форме.

Что касается Блаттера, то он доверился европейскому праву об устной договоренности при совершении финансовой сделки, но этого оказалось недостаточным из-за большого срока, прошедшего между произведенной работой и полученным вознаграждением. Зная непростую финансовую ситуацию в ФИФА, которая сложилась в организации перед и после чемпионата мира 2002 года в Корее и Японии ввиду ухода некоторых спонсоров, могу предположить, что Платини, хорошо зная это, тогда не требовал этих выплат. А в 2010-11 годах, когда ситуация стала стабильной, стороны вернулись к разрешению этого финансового вопроса.

ЧЛЕНОВ ФИФА, БОЛЬШЕ ЧЕМ В ООН

Подведем некоторые итоги. Начатые в первые годы 21-го столетия программой ФИФА «Гол» масштабные и всеобъемлющие проекты развития самого популярного вида спорта охватили весь футбольный мир. В список этого мирового сообщества входят 211 национальных федераций футбола (что больше, чем членов Организации объединенных наций), и все мероприятия программ развития проводились планомерно, на регулярной основе и с основательной финансовой поддержкой.

Можно выделить три главных этапа реализации упомянутых современных проектов ФИФА развития футбола в первые 15-16 лет их практического осуществления. В начальной фазе была поставлена задача качественного улучшения материально-технического обеспечения каждой федерации футбола-члена ФИФА. Для этого на средства и под контролем ФИФА были построены или отремонтированы сотни Домов футбола или офисов, а также тысячи тренировочных баз и центров, футбольных полей с искусственным и натуральным газоном, других объектов футбольной инфраструктуры.

На втором этапе всем национальным федерациям была оказана помощь в составлении и начале реализации долгосрочных планов развития по всем направлениям футбола, включая мужской, женский, детско-юношеский, пляжный, футзал (мини-футбол) и т.д. Для этого проводились недельные семинары с сотрудниками федераций, собиралась конкретная информация, ставились реально выполнимые задачи, определялись финансовые источники, возможный и необходимый размер финансовых поступлений. Затем на основе этой информации в электронном виде составлялись 5-летние планы по 12 направлениям футбольной деятельности, выполнение которых тщательно мониторили и корректировали.

Третьим этапом проектов ФИФА стали образовательные программы, включавшие в себя не только подготовку и повышение квалификации сотрудников федераций, но и помощь в организации футбольного резерва от детского и массового футбола до футбольных школ и академий. Конкретно в 12 нынешних и бывших странах СНГ, включая Россию, за указанный выше срок на средства ФИФА было открыто или построено 9 Домов футбола, 7 тренировочных центров, 15 полноразмерных и около 20 мини-полей с искусственным газоном, манеж и площадки для футзала, отремонтированы до десятка полей с натуральным газоном, приобретено большое количество медицинского и тренажерного оборудования, проведено около сотни различных курсов и семинаров для специалистов, десятки турниров по юношескому и женскому футболу, фестивалей футбола для детей.

Европейским федерациям по ряду затратных проектов «Гол» одновременно оказывалась финансовая помощь от УЕФА. Кроме того, для каждой из 12 федераций, включая РФС, были составлены долгосрочные планы развития футбола, которые в большинстве своем были полностью выполнены. Можно смело сказать, что эта гигантская работа ФИФА и УЕФА по развитию футбола совместно с другими континентальными конфедерациями быстро дала свои положительные результаты во всех частях нашего мира.

К примеру, если брать европейский континент, то можно отметить резкий и значительный рост мастерства национальных сборных из таких небольших стран, как Исландия, Северная Македония, Албания, Финляндия и некоторых других. В Северной Америке появились интересные команды из Коста-Рики и Канады, а в Южной – Колумбии и Эквадора. Африка после получения помощи от ФИФА вообще стала доминирующим поставщиком классных футболистов на мировой арене. Укрепились позиции азиатского футбола – Япония, Корея, Иран, ряд арабских сборных стали постоянно участвовать в чемпионатах мира.

Говоря о наших соседях по СНГ, нельзя не отметить успехи юношеских и юниорских сборных. К примеру, команд Узбекистана и Таджикистана, которые на постоянной основе пробиваются на чемпионаты мира в своих возрастных группах через азиатские квалификационные турниры. Некоторые игроки из этих и других постсоветских стран успешно выступают не только в клубах Восточной, но и Западной Европы. Взять можно последние примеры: узбекского нападающего Элдора Шомуродова из «Ромы», грузинского футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелия или армянина Генриха Мхитаряна в «Интере». У нас таких примеров, к сожалению, не так много. Переходы Александра Головина и Алексея Миранчука в европейские клубы состоялись уже несколько лет назад, а переход Игоря Колыванова в «Фиорентину» вообще является негативным примером. Разговоры об Арсене Захаряне имеют положительный подтекст, но на сегодняшний момент это скорее не правило, а исключение из него.

ПЛАТИНИ ВЕРНЕТСЯ, БЛАТТЕР – НЕТ

Жаль, что Йозеф Блаттер и Мишель Платини не смогли работать в последние годы, но сейчас появился луч надежды, что Платини сможет вернуться в мировой футбол и дать ему новый заряд для дальнейшего интенсивного развития. Возраст Блаттера, а ему уже идет 87-й год, конечно, не позволит вернуться к активной деятельности. Однако радикально изменить отношение к нему со стороны футбольных организаций и общественного мнения возможно и, думаю, необходимо. Вспомним, как ежегодно он посещал Россию в бытность президентом ФИФА и много сделал для проведения у нас чемпионата мира 2018 года.

Кстати, плоды работы этого футбольного дуэта дали свои результаты и после их ухода из международного футбола. Так, за последние 5-7 лет доходы ФИФА и УЕФА увеличились настолько, что помощь и отчисления этих организаций национальным федерациям на развитие игры и выход сборных в финальную часть турниров, а также футбольным клубам за участие в кубковых соревнованиях возросли в несколько раз. Прошло почти два месяца после вынесения оправдательного приговора бывшим футбольным чиновникам, и пока рано говорить о возможных изменениях в руководстве мирового и европейского футбола. Давайте подождем, как будут развиваться события после проведения ЧМ-2022, перед отчетно-выборным Конгрессом ФИФА в 2023 году и т.д.

Далее мне хотелось бы порассуждать, как в последние годы развивался российский футбол. И об этом я постараюсь рассказать в следующей статье.